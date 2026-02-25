Viajes

El mercado medieval más grande de España: un viaje al siglo XIII a solo unos minutos de Murcia

El municipio valenciano ubicado en el extremo sur de Alicante celebra anualmente el mercado medieval en el casco histórico

Guardar
El casco histórico de Orihuela
El casco histórico de Orihuela ha acogido el mercado medieval anual. / Ayuntamiento de Orihuela a través de X

Ante la pregunta sobre a qué era de la historia le gustaría viajar, los más clásicos responderán a la Grecia antigua, mientras que quizá los milenials se decanten por los coloridos 80 del siglo pasado. Pese a la disparidad de respuestas, puede que alguien opte por la Edad Media. El inconveniente es que no existe una máquina del tiempo para revisitar el mundo de ayer. No obstante, quienes hayan respondido el medievo como momento preferido al que acudir, están de suerte, pues Orihuela, en el sur de Alicante, acoge el mercado medieval más grande de España.

A tan solo unos minutos de la capital murciana, más de 300 puestos, numerosos espectáculos y talleres convierten el centro histórico de Orihuela en un escenario medieval durante la XXVI edición de su Mercado, celebrada entre el 30 de enero y el 1 de febrero, según recogen en elPeriódico.com. El evento atrae cada año a miles de visitantes a esta localidad, recreando la atmósfera del siglo XIII y consolidándose como uno de los mercados medievales más importantes de España.

Un municipio en el que sumergirse en el medievo de lleno

La edición de este año, ya acontecida, ha destacado por la incorporación de nuevos vídeos, carteles y recreaciones en directo que se presentaron por primera vez en Fitur, con el objetivo de aumentar la proyección histórica y turística de la ciudad. De esta manera, se trata de posicionar a Orihuela como destino preferente para escapadas culturales desde Murcia y la comarca valenciana de la Vega Baja.

El municipio de Orihuela, ubicado
El municipio de Orihuela, ubicado en el extremo sur de Alicante. / Adobe Stock

El recorrido del mercado abarca cinco kilómetros e incluye puestos de artesanía, gastronomía y oficios tradicionales como herrería, cerámica y alfarería. En la oferta, los asistentes pudieron disfrutar de productos de todo tipo: desde joyería, cuero, textiles y juguetes de madera hasta condimentos gastronómicos, así como carnes a la brasa y dulces típicos.

La empresa La Fragua de Vulcano se hizo cargo de la organización y los costes del evento, asegurando la celebración del mercado en 2027 y 2028 bajo las mismas condiciones de financiación. El canon abonado al Ayuntamiento permitió que el desarrollo del evento no impactara en las cuentas municipales, permitiendo “un evento espectacular sin afectar al presupuesto municipal”, de acuerdo con datos difundidos por el medio catalán.

Entre las actividades sucedidas durante el Mercado, destacaron las exhibiciones de cetrería, los espectáculos de música y danzas medievales, así como un espacio infantil dedicado a los más pequeños. El recinto tuvo como escenario el casco histórico de Orihuela, declarado conjunto histórico-artístico y en el que se encuentran la Catedral del Salvador, el Palacio Episcopal y antiguos palacios nobiliarios, lo que aportó autenticidad y singularidad al ambiente medieval. Estos espacios históricos pueden visitarse con frecuencia se se decide viajar hasta la ciudad valenciana.

Arturo Roig (restaurante A Roig Viu), ganador del premio ‘Arrocero del Futuro’, cuenta sus trucos para una paella perfecta

Cabe mencionar que la tradición ferial de Orihuela tiene sus orígenes en 1272, cuando Alfonso X ‘El Sabio’ concedió el privilegio de ferias anuales, tradición que siglos después consolidó Fernando IV en la festividad de Todos los Santos. El pueblo en el extremo sur de la Comunidad Valenciana es, por tanto, uno de los mejores lugares de España donde acudir si se desea sumergirse en la historia del medievo.

Temas Relacionados

Turismo EspañaEdad MediaFiestas PatronalesTradicionesComunidad ValencianaAlicanteEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sale a la venta una finca gótica que aparece en una comedia de Netflix por más de 5 millones de euros

El complejo arquitectónico se remonta a la época victoriana y posee el sello de uno de los arquitectos más prestigiosos del siglo XIX

Sale a la venta una

Fallas de Valencia 2026: fechas y calendario de la fiesta de la pólvora declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La fiesta popular valenciana ha arrancado este domingo y contará con espectáculos pirotécnicos, gastronomía popular y mucha tradición hasta el 19 de marzo, cuando cerca de 400 monumentos falleros arderán de manera simultánea

Fallas de Valencia 2026: fechas

La estación de esquí de San Isidro, un lugar privilegiado situado en la provincia de León con 34 kilómetros de pista

Este complejo, situado en plena Cordillera Cantábrica, es el plan ideal para pasar unos días disfrutando de los deportes de nieve

La estación de esquí de

‘12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’: la forma perfecta de visitar gratis los rincones más exclusivos de Toledo en 2026

La propuesta de la Diputación garantiza recorridos mensuales por los enclaves históricos de la provincia con inscripción limitada y gran demanda

‘12 meses, 12 castillos, 12

Madrid es la ciudad elegida como destino turístico del año en Europa

La capital del Estado español ha sido galardonada por la institución European Best Destinations como la favorita, con más de 1,3 millones de votos a su favor

Madrid es la ciudad elegida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuidado

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuidado con comprar neumáticos de segunda mano, te ahorras dinero pero pierdes seguridad”

Última hora sobre la desclasificación de los documentos del 23F, en directo: claves, reacciones y el papel de Juan Carlos I

Ucrania sigue buscando soldados fuera de sus fronteras: baja el salario en el frente 235 euros al mes, pero ahora paga el viaje para alistarse desde Colombia y Brasil

Feijóo se arriesga al desautorizar a sus barones con Vox mientras Abascal empieza a presionarle a él: “Es empezar con mal pie”

Los militares que protagonizaron el 23F: los sublevados liderados por Tejero o Bosch frente a los miembros leales del Ejército

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

El Constitucional avala la Ley de Vivienda para frenar la subida del alquiler y tumba el recurso de Ayuso contra las zonas tensionadas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080