El mercado medieval más grande de España: un viaje al siglo XIII a solo unos minutos de Murcia

El casco histórico de Orihuela ha acogido el mercado medieval anual. / Ayuntamiento de Orihuela a través de X

Ante la pregunta sobre a qué era de la historia le gustaría viajar, los más clásicos responderán a la Grecia antigua, mientras que quizá los milenials se decanten por los coloridos 80 del siglo pasado. Pese a la disparidad de respuestas, puede que alguien opte por la Edad Media. El inconveniente es que no existe una máquina del tiempo para revisitar el mundo de ayer. No obstante, quienes hayan respondido el medievo como momento preferido al que acudir, están de suerte, pues Orihuela, en el sur de Alicante, acoge el mercado medieval más grande de España.

A tan solo unos minutos de la capital murciana, más de 300 puestos, numerosos espectáculos y talleres convierten el centro histórico de Orihuela en un escenario medieval durante la XXVI edición de su Mercado, celebrada entre el 30 de enero y el 1 de febrero, según recogen en elPeriódico.com. El evento atrae cada año a miles de visitantes a esta localidad, recreando la atmósfera del siglo XIII y consolidándose como uno de los mercados medievales más importantes de España.

Un municipio en el que sumergirse en el medievo de lleno

La edición de este año, ya acontecida, ha destacado por la incorporación de nuevos vídeos, carteles y recreaciones en directo que se presentaron por primera vez en Fitur, con el objetivo de aumentar la proyección histórica y turística de la ciudad. De esta manera, se trata de posicionar a Orihuela como destino preferente para escapadas culturales desde Murcia y la comarca valenciana de la Vega Baja.

El municipio de Orihuela, ubicado en el extremo sur de Alicante. / Adobe Stock

El recorrido del mercado abarca cinco kilómetros e incluye puestos de artesanía, gastronomía y oficios tradicionales como herrería, cerámica y alfarería. En la oferta, los asistentes pudieron disfrutar de productos de todo tipo: desde joyería, cuero, textiles y juguetes de madera hasta condimentos gastronómicos, así como carnes a la brasa y dulces típicos.

La empresa La Fragua de Vulcano se hizo cargo de la organización y los costes del evento, asegurando la celebración del mercado en 2027 y 2028 bajo las mismas condiciones de financiación. El canon abonado al Ayuntamiento permitió que el desarrollo del evento no impactara en las cuentas municipales, permitiendo “un evento espectacular sin afectar al presupuesto municipal”, de acuerdo con datos difundidos por el medio catalán.

Entre las actividades sucedidas durante el Mercado, destacaron las exhibiciones de cetrería, los espectáculos de música y danzas medievales, así como un espacio infantil dedicado a los más pequeños. El recinto tuvo como escenario el casco histórico de Orihuela, declarado conjunto histórico-artístico y en el que se encuentran la Catedral del Salvador, el Palacio Episcopal y antiguos palacios nobiliarios, lo que aportó autenticidad y singularidad al ambiente medieval. Estos espacios históricos pueden visitarse con frecuencia se se decide viajar hasta la ciudad valenciana.

Arturo Roig (restaurante A Roig Viu), ganador del premio ‘Arrocero del Futuro’, cuenta sus trucos para una paella perfecta

Cabe mencionar que la tradición ferial de Orihuela tiene sus orígenes en 1272, cuando Alfonso X ‘El Sabio’ concedió el privilegio de ferias anuales, tradición que siglos después consolidó Fernando IV en la festividad de Todos los Santos. El pueblo en el extremo sur de la Comunidad Valenciana es, por tanto, uno de los mejores lugares de España donde acudir si se desea sumergirse en la historia del medievo.