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El pueblo de Zaragoza que se construyó alrededor de una plaza con forma de dodecágono

Rodeado por el río Jalón y sus zonas de escalada, este pueblo de Valdejalón combina una plaza poligonal protegida, un pasado cinematográfico y la llegada de nuevos vecinos

Una localidad de apenas un centenar de habitantes en Valdejalón alberga una construcción barroca declarada Bien de Interés Cultural, escenario de cine y de la carrera pedestre más antigua de la región. (Comarca de Valdejalón)
Una localidad de apenas un centenar de habitantes en Valdejalón alberga una construcción barroca declarada Bien de Interés Cultural, escenario de cine y de la carrera pedestre más antigua de la región. (Comarca de Valdejalón)
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En la comarca de Valdejalón, a unos 50 minutos de Zaragoza, existe uno de los pueblos con encanto de España donde la plaza dio origen al asentamiento y no al revés. Se trata de Chodes, una localidad de apenas un centenar de habitantes conocida por su Plaza Ochavada, un polígono de doce lados que concentra buena parte del patrimonio arquitectónico de la región.

El espacio fue declarado Bien de Interés Cultural en España el 8 de octubre de 2002, bajo la categoría de conjunto histórico, y constituye uno de los tres que posee el municipio. Cada año recibe a escaladores, senderistas y aficionados al atletismo popular, atraídos tanto por su arquitectura como por el entorno natural que rodea al pueblo.

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La historia de este pueblo de Zaragoza con plaza octogonal declarada Bien de Interés Cultural se remonta al siglo XVII, cuando la expulsión de los moriscos dejó casi despoblado el antiguo núcleo, situado en torno a un castillo. Para evitar su desaparición, el conde de Morata encargó al arquitecto Juan de Marca el diseño de un pueblo de nueva planta, más cercano a las tierras de cultivo.

El entorno natural atrae a muchos escaladores. (Comarca de Valdejalón)
El entorno natural atrae a muchos escaladores. (Comarca de Valdejalón)

Del rodaje de una película a la carrera más antigua de Aragón

Entre 1676 y 1678, Marca trazó una plaza poligonal de doce lados con veinticuatro viviendas, tres accesos y la iglesia de San Miguel, cuya estructura original se conserva gracias a sucesivas restauraciones. La singularidad del espacio atrajo en 1985 al cine, cuando sirvió de escenario para varias escenas del largometraje que convirtió a Chodes en el pueblo donde se rodó Réquiem por un campesino español, dirigido por Francesc Betriu y basado en la novela de Ramón J. Sender. En el reparto figuraron Antonio Banderas, Antonio Ferrandis y Terele Pávez, y numerosos vecinos participaron como extras durante el rodaje.

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El atractivo deportivo de la plaza es anterior al cinematográfico. Documentos del libro de la Hermandad de San Miguel de Chodes registran “corridas de pollos” ya en 1831, durante las fiestas patronales de septiembre. Con el tiempo, la prueba pasó a conocerse como el Mundial del Pollo, en alusión al premio que recibían los primeros clasificados.

La plaza de Chodes, dentro de la Comarca de Valdejalón. (Comarca de Valdejalón)
La plaza de Chodes, dentro de la Comarca de Valdejalón. (Comarca de Valdejalón)

La competición, que consiste en dar cien vueltas al dodecágono de la plaza, ha reunido a lo largo de las décadas a corredores de nivel internacional, entre ellos el bicampeón del mundo de maratón Abel Antón, a quien el pueblo dedicó el nombre de uno de los portales de acceso. En la edición más reciente, celebrada el 27 de septiembre durante las fiestas de San Miguel, el ganador masculino fue Salah Heddine Hammi y la vencedora en categoría femenina, Carlota Gasión.

Naturaleza y despoblación en la misma comarca

Más allá de la plaza, Chodes se asienta en un entorno marcado por los meandros del río Jalón y las Torcas de Chodes, consideradas una de las escuelas de escalada más relevantes del país. El municipio conserva también restos del antiguo núcleo medieval y el puente de Capurnos, otra obra atribuida a Juan de Marca.

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Ese entorno natural, sumado al patrimonio arquitectónico, atrae a nuevos residentes en un contexto de despoblación rural en Aragón. Es el caso de Rubén, quien se instaló en el pueblo hace cinco años junto a su familia tras pasar un verano en la zona durante la pandemia. “Aquí siempre hay alguien dispuesto a echar una mano”, resume sobre la vida en una localidad de apenas un centenar de habitantes.

Cómo llegar a Chodes

Para quienes buscan cómo llegar a Chodes desde Zaragoza en coche, la ruta más directa combina la autovía A-2 hacia Morata de Jalón con un desvío por la A-2302, en un trayecto de unos 50 minutos. Desde Huesca, el recorrido asciende a una hora y media por la A-23 y la A-2, mientras que desde Teruel el viaje se extiende hasta las dos horas a través de la N-211 y la A-23.

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