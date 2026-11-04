Ana Fernández y Adrián Roma esperan su primer hijo tras una década de amor: “No te conozco, pero sé que eres el aire que necesito”

Ana Fernández y Adrián Roma van a ser padres. (Instagram Ana Fernández)

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Adrián Roma y Ana Fernández están viviendo el momento más dulce, luminoso y esperado de toda su trayectoria vital. Tras diez años de una relación tan sólida como discreta, la actriz y el vocalista del grupo asturiano Marlon han anunciado este miércoles, 4 de noviembre, que están esperando su primer hijo en común. La pareja ha querido hacer partícipes a sus seguidores de esta feliz noticia a través de una cuidada publicación conjunta en sus perfiles de Instagram, confirmando que la familia crece y que su historia de amor, que comenzó a escribirse a principios de 2016, da ahora el paso definitivo hacia la paternidad.

Fieles a su marcada sensibilidad artística que siempre ha caracterizado sus apariciones públicas, los futuros papás han preferido dejar a un lado los comunicados formales o los posados tradicionales. En su lugar, han decidido comunicar la noticia con lo que mejor define su unión: la música. Ana y Adrián han compartido un emocionante vídeo en el que aparecen interpretando a dúo una canción inédita y cargada de significado, una nana acústica compuesta y dirigida expresamente al bebé que viene en camino, cuya letra resume la ilusión y el respeto con los que ambos afrontan su llegada.

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El broche final del clip, en el que ambos se funden en un tierno abrazo mientras muestran con una sonrisa imborrable la primera imagen de la ecografía, no tardó en tocar la fibra de cientos de miles de usuarios. “Nuestra mejor canción es la que está por llegar”, escribían junto a las imágenes en una dedicatoria que resume la plenitud de este momento. Tras una década compartiendo proyectos, éxitos profesionales y una complicidad a prueba de focos, la pareja se prepara para estrenar el papel más importante de sus vidas.

Los versos de la canción y la primera imagen del bebé

La delicadeza con la que han diseñado el anuncio de este embarazo ha convertido la publicación en un fenómeno instantáneo. En el vídeo, Ana Fernández y Adrián Roma aúnan sus voces para entonar una melodía íntima que actúa como una auténtica carta de presentación ante su futuro hijo. “Quiero que sepas que te estamos esperando aquí fuera. No te conozco, pero sé que eres el aire que necesito para respirar”, arranca cantando el vocalista de Marlon en una de las estrofas más reveladoras de la composición, poniendo palabras al vínculo innato que ya les une con el pequeño.

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La letra continúa desgranando promesas de protección y complicidad para cuando el bebé comience a dar sus primeros pasos en el mundo: “Quiero que sepas que voy a estar ahí cuando te asustes, para decirte que las nubes no son tan blancas ni los cielos tan azules. No te preocupes por nada, voy a estar ahí cuando te asustes”. Justo antes de concluir la pieza musical, ambos dejan de cantar para mirarse, fundirse en un cálido abrazo y enseñar ante la cámara la imagen en blanco y negro de la ecografía, desvelando el secreto mejor guardado de los últimos meses y arrancando las lágrimas de emoción de sus seguidores.

Las felicitaciones de sus compañeros

La noticia del embarazo de Ana Fernández ha desatado una auténtica cascada de reacciones en el universo digital, donde numerosos rostros conocidos han querido dejar constancia de su alegría. Entre los miles de comentarios y ‘me gusta’ que inundaron el post en cuestión de minutos destaca el de la también actriz Andrea Duro, íntima amiga de Ana y que atraviesa una etapa de enorme plenitud personal tras su boda con Guillermo Sánchez: “Ay, patatita. Enhorabuena, chicos”, escribía visiblemente emocionada. A las felicitaciones se sumaron rápidamente otros nombres de primer nivel como Paula Echevarría, Elena Furiase, la cantante Sofía Ellar o la creadora de contenido Rocío Camacho, todos volcados en enviar los mejores deseos a la pareja.

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La historia de amor de Ana Fernández. (Europa Press)

Este esperado anuncio supone la culminación perfecta para una historia de amor que se remonta a los primeros meses de 2016. Por aquel entonces, Ana y Adrián comenzaron a intercambiar sus primeros mensajes a través de las redes sociales, descubriendo una sintonía que pronto traspasó la pantalla del teléfono móvil. Tras varios meses de conversaciones a distancia, dieron el paso de conocerse en persona, una primera cita que selló un noviazgo inquebrantable. Diez años después de aquel cruce inicial de miradas, la actriz y el músico afrontan los meses de dulce espera dispuestos a componer juntos el capítulo más feliz de su hogar.