Zapatero reconoce que no tiene los estuches ni los certificados de las joyas por haberlas recibido hace 19 años e insiste en que fueron un regalo “personal”

Los tres conjuntos de joyas de Zapatero. (Infobae)

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José Luis Rodríguez Zapatero reconoce que no conserva los estuches, los certificados de autenticidad ni la documentación relativa a las joyas intervenidas en su oficina, valoradas inicialmente en más de 1,3 millones de euros. El expresidente del Gobierno atribuye esa ausencia al tiempo transcurrido desde que recibió las piezas, hace 19 años, y sostiene que se trató de un regalo “estrictamente personal” del rey Abdalá de Arabia Saudí, entregado en el Palacio de La Moncloa en junio de 2007.

Así lo expone su defensa en el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Infobae y presentado este miércoles contra la decisión del juez José Luis Calama de rechazar la solicitud de asistencia judicial internacional a las autoridades saudíes. Su abogado reclama que la Audiencia Nacional revoque el auto del pasado 27 de octubre y ordene remitir una comisión rogatoria a la Corte Real saudí para que certifique la entrega de las joyas.

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La defensa considera que esa diligencia permitiría corroborar el relato de Zapatero sobre el origen de las piezas, una cuestión central en la investigación abierta para determinar si constituyen un elemento patrimonial sujeto a tributación y cuándo se incorporaron a su patrimonio.

Un regalo privado que, según Zapatero, no requería justificantes

El expresidente sitúa la entrega durante la visita oficial del monarca saudí a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007. Según su versión, el rey Abdalá le hizo entrega de varias piezas de joyería en su vivienda familiar de La Moncloa, como una atención personal que aceptó “como muestra de agradecimiento y respeto” hacia el monarca.

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La explicación se centra especialmente en tres juegos de joyería de diseño similar, diferenciados por las gemas que los componen: rubíes, esmeraldas y zafiros. Son las piezas de mayor valor del conjunto intervenido y representan, según la valoración inicial de Ansorena recogida en el recurso, más del 90% del importe total.

La defensa insiste en que el regalo tuvo un carácter distinto al de otros obsequios recibidos durante aquella visita. Frente a las piezas que, según expone, fueron entregadas al Patrimonio del Estado, estas joyas habrían sido un obsequio privado, realizado en otro momento y lugar y con una naturaleza diferente.

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En el inventario de regalos oficiales figura un reloj de sobremesa con esmeraldas, entre otros bienes que Zapatero entregó al Patrimonio del Estado. Para su abogado, ese antecedente no desacredita la versión del expresidente, sino que responde al tratamiento diferenciado que, según sostiene, correspondía a los regalos institucionales y personales.

Sobre la falta de documentación, el recurso afirma que “no existe norma jurídica alguna que imponga la obligación de conservar la documentación o los estuches de los regalos que se reciben”. La defensa argumenta que no se extendió ningún recibí cuando se produjo la entrega y considera que exigir esos elementos supone aplicar al obsequio un protocolo de identificación, inventario y custodia que no correspondía a su naturaleza privada.

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El exrey Abdullah de Arabia Saudí y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, saludándose durante un encuentro oficial en 2007. (EFE)

El escrito reconoce que Zapatero no conserva “ningún elemento periférico del propio regalo”, ni resguardo de entrega, estuches, certificados o documentación. No concreta qué ocurrió con esos elementos, pero sostiene que su ausencia no debería considerarse extraña después de casi dos décadas y en las circunstancias en que, según su versión, se produjo la entrega.

Dos cartas a Arabia Saudí sin respuesta

La defensa asegura que el expresidente intentó obtener por sus propios medios una confirmación oficial del regalo antes de acudir al auxilio judicial. Para ello, presentó una carta el 16 de junio de 2026 en la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, dirigida al jefe de Protocolo de la Corte Real saudí. El 12 de agosto remitió una nueva misiva por el mismo conducto, en la que comunicaba que solicitaría cooperación judicial internacional para acreditar la entrega.

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Según el recurso, no obtuvo una respuesta expresa. La defensa tampoco aporta un acuse formal de recepción de las cartas, una de las objeciones planteadas por la Fiscalía para oponerse a la comisión rogatoria. El abogado explica que no se trataba de una instancia administrativa presentada por registro y sostiene que las comunicaciones diplomáticas siguieron otros cauces. También rebate que el fallecimiento del rey Abdalá impida verificar los hechos. A su juicio, los archivos de la Casa Real saudí podrían conservar documentación sobre los obsequios entregados durante aquella visita.

La defensa justifica asimismo que Zapatero no ofreciera antes una explicación detallada sobre el origen de las joyas. Sostiene que necesitó tiempo para intentar obtener pruebas documentales y que, cuando el juzgado le requirió información en un plazo de tres días, aportó la explicación que estaba a su alcance.

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La UDEF busca al autor del punzón

La defensa cuestiona también la utilidad de otras diligencias acordadas por el instructor. El pasado 3 de noviembre, Calama ofició a la UDEF para que investigue quién puede ser el autor del punzón que figura en las joyas de mayor valor.

El líder del partido político cuestiona la explicación del expresidente sobre el origen de las joyas y sostiene que no ha acreditado que fueran un regalo privado del rey Abdalá durante su visita a La Moncloa en 2007.

El abogado de Zapatero considera que esa investigación podrá contribuir a determinar el fabricante de las piezas, pero no quién las adquirió, cuándo se compraron ni a quién fueron entregadas posteriormente. Por ello, sostiene que la identificación del punzón no sustituye a la comprobación documental que reclama a las autoridades saudíes.

En su recurso, la defensa invoca el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla la práctica de las diligencias propuestas por las partes cuando no se consideren inútiles o perjudiciales, y denuncia una vulneración del derecho de defensa y a utilizar los medios de prueba pertinentes.

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