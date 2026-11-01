La mejor ruta para disfrutar del otoño: ocho pueblos llenos de colores para recorrer en la provincia de Segovia

Iglesia de San Pedro de Madriguera, en Segovia. (Shutterstock)

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Existe una ruta por varias localidades de Segovia que es ideal para recorrerla en pleno otoño. Su contraste de tonalidades la convierte en uno de los derroteros más pintorescos castellanoleoneses. La Ruta de los Pueblos de Colores de Segovia es uno de los secretos mejor guardados de nuestra geografía.

Este recorrido se encuentra situado en la Sierra de Ayllón, una cadena montañosa que se sitúa entre Guadalajara, Madrid y Segovia. Sin embargo, La Ruta de los Pueblos de Colores se encuentra en esta última provincia.

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Son un total de ocho enclaves, que destacan por sus colores: rojo, negro, amarillo o una mezcla de los tres. Madriguera, El Muyo, Serracín, Becerril, Alquité, Villacorta, Martín Muñoz de Ayllón y El Negredo. A continuación, te contamos las características más especiales de cada uno de los pueblos.

Pueblos rojos: Madriguera y Villacorta

La Ruta de los Pueblos de Colores se divide por, como su nombre indica, colores. Por un lado, tenemos los denominados “Pueblos rojos”, divididos en Madriguera y Villarcorta. El primero, es uno de los más conocidos y con el núcleo de población más grande. Se encuentra a 1.138 metros de altitud, con casas y calles de tonos rojizos están muy bien conservadas. Destaca la iglesia dedicada a San Pedro, que tiene una espadaña acorde con su época de esplendor. Además de preciosas balconadas de madera.

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Por otro lado, Villarcorta se encuentra a una altitud algo más baja que Madriguera, a 1.138 metros de altura. En su centro se encuentra la iglesia de Santa Catalina, famosa por tener un pórtico romano y un artesonado mudéjar del siglo XVI. Además, tiene cerca dos Palomares y la Ermita de San Roque.

Pueblos Negros: El Muyo, Becerril, Serracín y El Negredo

En cuanto a los “Pueblos negros”, El Muyo es uno de ellos. Fundado en 1587, destaca por sus casas y suelos de pizarra negra. A 1.285 metros de altitud, destaca la iglesia de los Santos Mártires San Cornelio y San Cipriano, un templo del siglo XVI.

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Becerril es otra pedanía de la ruta, que pertenece al municipio de Riaza. Aunque se encuentra dentro de los “Pueblos negros” por el uso de pizarra negra, es un núcleo mixto. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es el elemento arquitectónico que rompe esa oscuridad en el paisaje al estar construido sobre una piedra ferruginosa de color rojo intenso.

Por su parte, Serracín fue uno de los municipios independientes más pequeños de toda España antes de ser integrado administrativamente. Este enclave es un punto de transición cromática que cuenta con piedra arenisca ferruginosa y muros de pizarra. Entre los tonos negros y rojizos, destacan las ruinas de la iglesia de San Pedro y la Plaza Mayor.

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Becerril, Segovia

Finalmente, para terminar el recorrido de “Pueblos negros”, llega El Negredo. A 1.119 metros de altura, abunda la pizarra negra. Lo más destacable es la iglesia de Santa María, de origen románico y con pórtico renacentista. Además, algo que es interesante y que no tiene otro de los pueblos citados es su cementerio, con grabados circulares de piedra de la época visigoda.

Pueblos Amarillos: Alquité y Martín Muñoz de Ayllón

Para terminar la ruta, tenemos los “Pueblos Amarillos”, que se caracterizan por la cuarcita. Por un lado, Alquité es un lugar con apenas cinco habitantes y es uno de los dos únicos enclaves de la zona que no tiene un apodo. Es el más antiguo de todo el recorrido, ya que apareció por primera vez en 1353. La iglesia de San Pedro es su punto de interés y el Otero de Alquité como mirador.

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Finalmente, Martín Muñoz de Ayllón es uno de los pueblos perfectos para completar la ruta. A 10 kilómetros de Riaza, es el lugar donde mejor se ve la convivencia de los tres colores por las piedras: cuarcitas y areniscas combinadas con tierra roja y pizarra negra. Conserva cuatro habitantes y tampoco tiene un apodo. La iglesia de San Martín de Tour, aislada del caserío, es lo más destacable del sitio. Sobre la clave del arco de acceso al pórtico hay tallada una figura femenina desnuda.