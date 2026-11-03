Tres razones por las que no debes conducir en reserva y que muy pocas personas conocen

El mecánico George Smith Good aconseja no esperar a que el coche entre en reserva para repostar. (Composición Infobae)

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La costumbre de esperar a que se encienda el testigo del combustible forma parte de la rutina de muchos conductores. Sin embargo, el mecánico George Smith Good, conocido en TikTok como @georgesmithgood, sostiene que circular de forma habitual con el depósito casi vacío puede afectar a componentes del sistema de alimentación y elevar los gastos de mantenimiento.

El especialista aborda el tema en un vídeo publicado en su cuenta, donde desmonta una creencia extendida sobre los coches actuales. Según explica, la idea de que conducir en reserva provoca que el motor aspire suciedad acumulada en el depósito tiene un origen histórico, aunque no se aplica de igual modo a los vehículos modernos.

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Los depósitos antiguos solían ser metálicos y podían oxidarse con los años. Las partículas desprendidas quedaban en el fondo y, en determinados casos, llegaban a los filtros de combustible. Hoy, buena parte de los vehículos incorpora depósitos fabricados con materiales resistentes a la corrosión y sistemas de filtrado más eficaces.

Aun así, el experto recomienda no convertir la reserva en una forma habitual de conducción. Sus argumentos se centran en la conservación de la bomba, la presencia de residuos en coches con más años y el comportamiento de la gasolina dentro del depósito.

La bomba y el nivel de combustible

La principal razón expuesta por George Smith Good tiene que ver con la bomba de combustible, una pieza que impulsa la gasolina desde el depósito hacia el motor. En muchos vehículos, el propio carburante ayuda a refrigerar y lubricar ese componente mientras está en funcionamiento.

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“Dicha bomba solo tiene una manera de refrigerarse, con el propio combustible”, afirma el mecánico. Si el depósito mantiene un nivel muy bajo de forma continua, la bomba puede trabajar a mayor temperatura, sobre todo en trayectos largos, curvas, pendientes o frenadas, cuando el líquido se desplaza dentro del tanque.

Motor de un coche. (Unsplash)

Ese esfuerzo adicional no implica una avería inmediata, pero puede contribuir al desgaste de la pieza. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha señalado que los vehículos disponen de sistemas destinados a controlar los vapores de gasolina, mientras que diversos manuales de fabricantes aconsejan repostar cuando se alcanza un nivel bajo y evitar que el depósito quede vacío.

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La sustitución de una bomba de combustible puede implicar una reparación costosa, ya que en numerosos modelos está instalada dentro del depósito y exige desmontar parte del sistema de alimentación.

Una precaución para coches antiguos

El segundo punto se dirige especialmente a automóviles con años de uso. Smith Good indica que los depósitos pueden acumular partículas y sedimentos con el paso del tiempo, aunque aclara que el riesgo es distinto al que existía en los vehículos antiguos con depósitos metálicos.

Los filtros actuales y el diseño de las tomas de combustible reducen el peligro de que esas impurezas lleguen al motor. Aun así, un sistema de alimentación con mantenimiento deficiente o filtros envejecidos puede sufrir obstrucciones con mayor facilidad.

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El mecánico sitúa esta advertencia en el tercer lugar de su lista y recuerda que la reserva no convierte por sí sola el combustible en más sucio. La recomendación apunta a los coches que ya presentan desgaste o que no han seguido los intervalos de mantenimiento previstos por el fabricante.

La gasolina y sus vapores

El experto también se refiere a la volatilidad de la gasolina. Cuanto menor es la cantidad de carburante, mayor es el espacio libre que queda dentro del depósito. Allí se forman vapores que los sistemas de control de emisiones del vehículo deben retener y gestionar.

Los automóviles modernos cuentan con mecanismos de recuperación de vapores, como los sistemas de control evaporativo. La EPA indica que los coches fabricados desde 2006 en Estados Unidos incorporan tecnologías de recuperación de vapores durante el repostaje.

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Se trata del tercer paquete de medidas anticrisis para "hogares, empresas y sectores más expuestos".

Por ese motivo, la pérdida de gasolina por evaporación no tiene el mismo impacto en todos los coches, ya que depende de la antigüedad del vehículo, del estado de sus componentes y de la temperatura exterior. Mantener un nivel razonable de combustible sigue siendo una medida práctica para reducir imprevistos y evitar llegar a una gasolinera con el margen agotado.

Smith Good añade un consejo para el momento de repostar: si un camión cisterna descarga combustible en la estación, propone esperar antes de llenar el depósito. El movimiento puede levantar sedimentos en los tanques subterráneos, aunque las gasolineras disponen de sistemas de filtrado y controles para garantizar la calidad del producto.

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