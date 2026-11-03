España

Jordi Roca, chef Michelin, explica cómo hacer los mejores buñuelos de chocolate: la mantequilla es clave para la cremosidad del relleno

El origen de los buñuelos, característicos en festividades, se remonta entre los siglos VIII y XV en época morisca

Buñuelos de chocolate de Jordi Roca (Montaje Infobae)
Buñuelos de chocolate de Jordi Roca (Montaje Infobae)
Guardar

Reconocido internacionalmente como el mejor pastelero del mundo y genial ‘postrero’ del aclamado restaurante triestrellado El Celler de Can Roca, el chef Jordi Roca destaca por su inagotable creatividad e innovación constante en la alta cocina dulce contemporánea. Tras superar con éxito una grave distonía cervical que afectó su voz durante siete años, el menor de los tres hermanos Roca continúa revolucionando la gastronomía con creaciones sorprendentes y proyectos emblemáticos.

En esta ocasión, el célebre repostero rinde tributo a un dulce con una profunda historia en la península ibérica: los tradicionales buñuelos. El origen de este bocado crujiente por fuera y tierno por dentro se remonta a la época de los moriscos, entre los siglos VIII y XV, quienes elaboraban una sencilla mezcla frita de harina, agua y levadura. Tras la expulsión morisca en 1492, esta preparación ganó enorme popularidad entre la población cristiana, evolucionando hasta convertirse en un símbolo festivo tradicional e internacional.

PUBLICIDAD

Fiel a su estilo rompedor, Jordi reinterpreta esta joya tradicional fusionando un cremoso relleno de chocolate 70 % de cacao de Ecuador con una crujiente masa exterior de inspiración japonesa. A continuación, descubriremos detalladamente las claves paso a paso de su apetitosa receta para conseguir fácilmente unos espectaculares buñuelos dorados con un cautivador centro derretido e irresistible en el propio hogar familiar.

Jordi Roca con los ingredientes necesarios para hacer buñuelos de chocolate (Jordi Roca)
Jordi Roca con los ingredientes necesarios para hacer buñuelos de chocolate (Jordi Roca)

Ingredientes

Para el relleno de chocolate necesitarás:

  1. Chocolate 70 % de cacao (Jordi usa uno de Ecuador).
  2. Nata.
  3. Mantequilla (cortada en trocitos).
  4. Una pizca de sal.

Mientras que para la masa exterior (tipo “nyokyaki” / tempura):

  1. Harina y sémola de trigo.
  2. Agua.
  3. Azúcar.
  4. Bicarbonato (un poco).
  5. Sal.
  6. Aromatizantes al gusto opcionales: canela en polvo y anís (en polvo o líquido).

Paso a paso de la preparación

La primera parte de la receta se centra en la elaboración y congelación de las esferas de chocolate:

  1. Pon la nata a calentar en un cazo.
  2. Cuando la nata comience a hervir, retirarla del fuego e incorporar el chocolate 70 % cacao. Remueve manualmente para que se vaya disolviendo progresivamente.
  3. Incorpora la mantequilla en trocitos para aportar cremosidad al relleno. Pero continúa removiendo hasta que la mezcla quede totalmente homogénea.
  4. Vierte la crema de chocolate en un molde de esferas o en moldes para cubitos de hielo. Congelar durante al menos medio día o un día entero hasta que las esferas estén firmes.
Jordi Roca con los buñuelos de chocolate (Jordi Roca)
Jordi Roca con los buñuelos de chocolate (Jordi Roca)

Por otro lado, para la preparación de la masa de buñuelo debes seguir los siguientes pasos:

  1. En un bol, mezcla la harina, la sémola de trigo, el azúcar, el bicarbonato, la sal y el agua.
  2. Después agrega un toque de canela en polvo y anís si prefieres darle una nota aromática especial a la masa.
  3. Deja reposar la masa un tiempo determinado para que se hidrate adecuadamente y volver a amasar ligeramente.

Finalmente, el rebozado y fritura deben hacerse de la siguiente manera:

  1. Extrae las esferas de chocolate congeladas directamente del congelador.
  2. Envuelve cada esfera congelada en la masa e introdúcela de inmediato en la olla o sartén con abundante aceite caliente.
  3. Fríe hasta obtener una fina cubierta dorada y crujiente por fuera, manteniendo el centro de chocolate derretido y fluido.
  4. Espolvorea opcionalmente con azúcar en polvo antes de comer.

La elaboración de los buñuelos de chocolate de Jordi Roca requiere planificarse con antelación debido principalmente al tiempo de congelación del relleno. Las esferas deben permanecer en el congelador entre medio día y un día entero para adquirir firmeza. Posteriormente, la masa exterior requiere un breve reposo para hidratarse bien. Aunque para desmoldar las esferas congeladas, rebozarlas y freírlas en aceite caliente toma apenas pocos minutos.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

ChocolatePostresRecetas EspañaRecetasJordi RocaChefs EspañaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 noviembre

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 noviembre

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro reconstruye los hechos del siniestro y asegura que “la línea Madrid-Andalucía no está abandonada”

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro reconstruye los hechos del siniestro y asegura que “la línea Madrid-Andalucía no está abandonada”

La ruta de 55 km por los Pirineos que conecta Francia y España que usó Virginia Hall ante los nazis: la espía más buscada por la Gestapo cruzó con una prótesis de madera

En 1942, la futura fundadora de la CIA atravesó a pie un paso a más de 2.400 metros de altitud con su pierna ensangrentada

La ruta de 55 km por los Pirineos que conecta Francia y España que usó Virginia Hall ante los nazis: la espía más buscada por la Gestapo cruzó con una prótesis de madera

PP y Vox cuestionan la gestión de Puente por su “falta de empatía” tras el accidente ferroviario de Urda: “Usted hablando de su calvario mientras móviles estaban sonando en esos vagones”

El ministro de Transportes ha comparecido este martes por solicitud propia en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de su departamento tras el accidente ferroviario

PP y Vox cuestionan la gestión de Puente por su “falta de empatía” tras el accidente ferroviario de Urda: “Usted hablando de su calvario mientras móviles estaban sonando en esos vagones”

CAF, gobiernos y empresas iberoamericanas se unen en Madrid para pedir más inversión ante catástrofes naturales: “Jamaica perdió en una sola tarde el 40% de su PIB”

La XXX Cumbre Iberoamericana centra el foco en las consecuencias del aumento y agravamiento de episodios climáticos extremos, que golpeará con mayor intensidad en esta región

CAF, gobiernos y empresas iberoamericanas se unen en Madrid para pedir más inversión ante catástrofes naturales: “Jamaica perdió en una sola tarde el 40% de su PIB”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro reconstruye los hechos del siniestro y asegura que “la línea Madrid-Andalucía no está abandonada”

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro reconstruye los hechos del siniestro y asegura que “la línea Madrid-Andalucía no está abandonada”

PP y Vox cuestionan la gestión de Puente por su “falta de empatía” tras el accidente ferroviario de Urda: “Usted hablando de su calvario mientras móviles estaban sonando en esos vagones”

CAF, gobiernos y empresas iberoamericanas se unen en Madrid para pedir más inversión ante catástrofes naturales: “Jamaica perdió en una sola tarde el 40% de su PIB”

Bruselas actualiza su plan ante las crisis y vuelve a recomendar kits de emergencia para tres días

Tres razones por las que no debes conducir en reserva y que muy pocas personas conocen

ECONOMÍA

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

El FMI alerta de los empleos que la inteligencia artificial puede poner en peligro: los jóvenes, entre los más afectados

DEPORTES

Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: Álex Baena llega con una camiseta de Jesús de Miguel al Metropoliano en memoria del delantero del Tenerife

Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: Álex Baena llega con una camiseta de Jesús de Miguel al Metropoliano en memoria del delantero del Tenerife

FC Barcelona - Aston Villa, en directo: Fariñas, la novedad en el once de Hansi Flick

La muerte de Jesús de Miguel puede acabar con Owono en el banquillo por homicidio imprudente: “No hace falta intención de causar daño”

La posible sanción deportiva que le puede caer a Jesús Owono por la roja recibida tras la acción con Jesús de Miguel: de ocho a doce partidos

El FC Andorra, “profundamente conmocionado”, ofrece apoyo psicológico a sus jugadores y empleados tras la muerte de Jesús de Miguel