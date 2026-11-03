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Bruselas actualiza su plan ante las crisis y vuelve a recomendar kits de emergencia para tres días

La Comisión Europea propone incluir formación escolar, medidas accesibles para personas con discapacidad y un Día de la Preparación desde 2027

Kit de emergencia (iStock)
Kit de emergencia (iStock)
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La Comisión Europea ha presentado este martes nuevas directrices para que la población pueda afrontar las primeras 72 horas de una emergencia. El paquete incluye recomendaciones sobre kits de suministros, formación escolar, accesibilidad para personas con discapacidad y sistemas de comunicación de riesgos ante posibles apagones, fenómenos meteorológicos extremos, ciberataques o conflictos.

La iniciativa ha sido anunciada por la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en el noveno Foro Europeo de Protección Civil, que se celebra en Bruselas. Las orientaciones no son vinculantes y buscan que las autoridades nacionales, regionales y locales incorporen la preparación ciudadana a sus planes de emergencia.

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La Comisión sostiene que las crisis son más frecuentes y complejas, por lo que propone reforzar tanto la respuesta institucional como la capacidad de las personas para protegerse mientras llegan los servicios públicos. “Todos los europeos deberían saber qué hacer, cómo proteger a su familia y cómo ayudar a los demás”, ha afirmado Lahbib.

Preparación en casa y en las escuelas

El primer eje de las guías se centra en la autosuficiencia durante 72 horas. Bruselas plantea que cada hogar cuente con agua potable, alimentos, medicamentos y otros productos esenciales para afrontar los primeros días de una crisis.

También recomienda preparar una bolsa o mochila para una evacuación rápida, definir un plan familiar y adquirir conocimientos básicos, entre ellos primeros auxilios o alternativas para cocinar sin electricidad. La Comisión ya había planteado esta recomendación en 2025, pero ahora la incorpora a un conjunto más amplio de pautas para las autoridades.

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El planteamiento parte de que las primeras horas tras una catástrofe suelen concentrar la mayor presión sobre los servicios de protección civil. La finalidad es que los ciudadanos puedan atender sus necesidades inmediatas mientras se despliega la asistencia pública.

Preparación de un kit de emergencia. (Magnific)
Preparación de un kit de emergencia. (Magnific)

Las nuevas directrices incluyen la incorporación de contenidos sobre emergencias en la educación infantil y primaria. La Comisión propone formar a docentes y desarrollar actividades adaptadas a la edad de los alumnos, sin crear una asignatura específica ni generar miedo o ansiedad.

La idea es que los niños conozcan cómo actuar ante alertas, evacuaciones, cortes de suministros u otras situaciones de peligro. Lahbib ha sostenido que saber qué hacer cuando suenan las sirenas debería formar parte de los conocimientos cotidianos de los menores.

El documento plantea que la educación para la preparación forme parte de las actividades habituales de los centros escolares. Las autoridades podrán recurrir a ejercicios prácticos y materiales pedagógicos para que los alumnos identifiquen riesgos y conozcan las instrucciones básicas de autoprotección.

Alertas accesibles y un día europeo de preparación

Otro apartado está dedicado a la preparación inclusiva. La Comisión pide que los sistemas de alerta, los planes de evacuación, los refugios y los medios de transporte contemplen las necesidades de las personas con discapacidad.

Las guías sugieren planes individuales que incluyan asistencia, medicación o dispositivos de apoyo, además de una mayor capacitación de los equipos de primera intervención. Bruselas también reclama que este colectivo participe en la elaboración de las medidas de emergencia.

El cuarto bloque aborda la comunicación de riesgos. Las autoridades deberán ofrecer información clara, accesible y fiable antes, durante y después de una crisis. La Comisión destaca la necesidad de utilizar distintos canales y de limitar el efecto de la desinformación, que puede dificultar la reacción de la población.

Cerillas, linterna y latas, en el kit de emergencia de la comisaria europea de Crisis.

Lahbib ha anunciado además que propondrá al Parlamento Europeo y a los Estados miembros instaurar el Día de la Preparación de la Unión Europea cada 23 de octubre, con una primera edición prevista para 2027.

La fecha coincide con el aniversario de la creación, el 23 de octubre de 2001, del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Ese sistema coordina la ayuda entre países ante catástrofes dentro y fuera del bloque.

La Comisión también ha aprobado una recomendación sobre continuidad operativa y pruebas de resistencia para que los puntos nacionales de contacto del mecanismo mantengan su actividad durante emergencias. Según Lahbib, el sistema se ha activado más de 60 veces en el último año, una cifra diez veces superior a la de sus primeros años de funcionamiento.

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