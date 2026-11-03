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Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: Harry Kane se estrena como visitante en un feudo ‘maldito’ para los alemanes

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Julián Álvarez. (Europa Press)
Julián Álvarez. (Europa Press)

Ya huele a Champions en los alrededores del Metropolitano. Todo o nada en la carrera por el top-8 entre Atlético de Madrid y Bayern de Múnich. Ambos no han empezado con buen pie esta edición y deben reconducirla lo antes posible para saltarse la ronda previa a las fases finales. Los locales, dieciseisavos con 4 puntos, perdieron en Anfield, ganaron al Manchester United en el Metropolitano y empataron en Stuttgart. Los visitantes, catorceavos con un punto más, golearon al Bodo Glimt, pero empataron con el Arsenal y, sorprendentemente, con el Viking.

18:01 hsHoy

Jornada de luto en España

El fútbol español está de luto tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife. Se guardará un minuto de silencio.

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El club ha confirmado en X esta dramática noticia. “Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”, relata

Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, en la imagen compartida por el club tras su fallecimiento.
Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, en la imagen compartida por el club tras su fallecimiento.

Ha muerto Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que este lunes fue trasladado al hospital tras un brutal golpe con el portero del Andorra, Jesús Owono. Ha permanecido horas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. El club ha confirmado en X esta dramática noticia. Horas antes había alertado del empeoramiento de su situación. “Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”.

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17:48 hsHoy

Cómo llegar el Bayern de Múnich

Por su parte, los alemanes llegan tras un empate que mantiene vivo al Dortmund en liga. Además, Kane falló un penalti. No obstante, continúan siendo líderes gracias a las goleadas contra el Magdeburgo (6-1) y Fribugo (1-3). Eso sí, la enfermería la tiene llena: Saibari, Gnabry, Jamal Musiala y Luis Díaz, se recuperan de sus respectivas lesiones.

Harry Kane falla el penalti.(REUTERS/Angelika Warmuth).
Harry Kane falla el penalti.(REUTERS/Angelika Warmuth).
17:41 hsHoy

Cómo llega el Atlético de Madrid

Los del Cholo llegan con las pilas recargadas tras una victoria merecida en LaLiga frente al Levante. Dos goles, de Grimaldo y Giuliano, ambos a pase de Baena, sumado a las paradas de Oblak y un Julián que ha vuelto a encontrar el camino del gol, apuntan a que los rojiblancos están en su momento más peligroso; y una victoria ante la “apisonadora” alemana puede ser un golpe sobre la mesa para disputar la final en su estadio.

Grimaldo y Baena. (EFE/Kai Forsterling)
Grimaldo y Baena. (EFE/Kai Forsterling)
17:33 hsHoy

Bajas sensibles

Ambos equipos llegan mermados por la enfermería. Por parte del Atlético de Madrid, el Cuti Romero es baja, como ya lo fue en LaLiga frente al Levante. No obstante, el Bayern presenta más número de afectados, y entre ellos Michael Olise, que habrá que esperar si es de la partida titular.

Olise. (Europa Press)
Olise. (Europa Press)
17:22 hsHoy

Harry Kane, Balón de Oro

Quién mejor para poder romper el maleficio del feudo rojiblanco que el Balón de Oro. Harry Kane (73 goles y 8 asistencias), visita el Metropolitano como reciente campeón del mayor galardón del fútbol y buscará perforar la portería de Jan Oblak y una de las defensas más en forma de LaLiga.

Harry Kane con el Balón de Oro. (Reuters/Matthew Childs)
Harry Kane con el Balón de Oro. (Reuters/Matthew Childs)
17:12 hsHoy

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Perdió sus dos visitas al Calderón, ambas en 2016, y empató en el Metropolitano en 2020

El gol de Saúl Ñíguez contra el Bayern de Múnich en el Vicente Calderón. (Sergio Pérez/Reuters)
El gol de Saúl Ñíguez contra el Bayern de Múnich en el Vicente Calderón. (Sergio Pérez/Reuters)

Luis Aragonés celebró la falta antes de que el balón entrara en la portería. Era el minuto 114 de la final de la Copa de Europa, el 15 de mayo de 1974, en el estadio Heysel de Bruselas. Ese fue el gol que hubiera dado la primera Champions al Atlético de Madrid. Frente al Bayern de Múnich. Pero faltaban seis minutos por jugarse.

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17:00 hsHoy

A qué hora y dónde ver

El partido se podrá ver a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones a partir de las 21:00 horas.

16:56 hsHoy

Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Hoy, partido de altos vuelos. Hoy, Atlético de Madrid - Bayern de Múnich. Una batalla por encarrilar el rumbo europeo y, sobre todo, el estreno de Harry Kane como Balón de Oro en la Champions. El verdugo de los rojiblancos en 1974. La bestia negra de los bávaros. Y 90 minutos de puro espectáculo futbolístico.

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