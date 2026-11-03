Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: Harry Kane se estrena como visitante en un feudo ‘maldito’ para los alemanes

Julián Álvarez. (Europa Press)

Ya huele a Champions en los alrededores del Metropolitano. Todo o nada en la carrera por el top-8 entre Atlético de Madrid y Bayern de Múnich. Ambos no han empezado con buen pie esta edición y deben reconducirla lo antes posible para saltarse la ronda previa a las fases finales. Los locales, dieciseisavos con 4 puntos, perdieron en Anfield, ganaron al Manchester United en el Metropolitano y empataron en Stuttgart. Los visitantes, catorceavos con un punto más, golearon al Bodo Glimt, pero empataron con el Arsenal y, sorprendentemente, con el Viking.