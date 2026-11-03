CAF, gobiernos y empresas iberoamericanas se unen en Madrid para pedir más inversión ante catástrofes naturales: “Jamaica perdió en una sola tarde el 40% de su PIB”

El presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, inaugura la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.

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América Latina ha lidiado en pocos años con toda clase de desastres: terremotos en Venezuela, Chile y Guatemala; inundaciones en el país andino, sequías extremas en el norte de Colombia, Uruguay y Panamá, huracanes de magnitudes monstruosas en Jamaica. La región sufre además los estragos del Niño, el fenómeno meteorológico que altera el clima en gran parte del planeta como consecuencia del calentamiento de las aguas tropicales.

Estos desastres se repiten semana por semana y pueden comprometer en pocas horas los avances construidos durante décadas, interrumpir servicios esenciales y afectar el empleo y la competitividad. Y lo que comenzó a verse como un problema humanitario, también es ahora un asunto de la estabilidad fiscal. Según proyecciones de la CEPAL, el próximo ciclo de El Niño podría generar pérdidas equivalentes al 2% del PIB regional y un incremento de la pobreza en 4,8 millones de personas. Granados recordó que el huracán Melissa, que sacudió durante días a Jamaica el pasado 2025, “se llevó por delante el 40% del PIB en apenas una tarde”.

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“Tenemos miles de casos, ha llegado la hora de plantearse una discusión de fondo. No es solamente el problema de los hogares, sino para las propias infraestructuras que se hicieron hace décadas, advirtió este martes Sergio Díaz-Granados Guida, el presidente ejecutivo de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra esta semana en Madrid. CAF ha convocado en la capital a representantes públicos, organismos internacionales y empresas para aumentar la inversión en la preparación y atención de estas emergencias, que seguirán llegando, “pero con cada vez más intensidad”, aseguraron desde la institución.

El presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados Guida, en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid. (Europa Press)

1.000 millones de dólares para apoyar a los países de la región

En vísperas de la cumbre, CAF anunció la creación de un fondo de 1.000 millones de dólares destinado a apoyar a los países de la región en la preparación y respuesta ante estos desastres. Una inversión que, subrayan desde la institución, necesita de la colaboración entre los gobiernos regionales y una alianza público-privada. En esta línea, el organismo anunció la creación de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, un mecanismo que servirá como apoyo para la captación de inversiones y que tendrá al frente a una presidenta española: la actual secretaria general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior, Virgina Barcones.

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Los expertos congregados en la cumbre coincidieron en el mismo diagnóstico del territorio: no se trata solo de una agenda humanitaria. Es una agenda de desarrollo, de competitividad y sostenibilidad fiscal que necesita mirar al largo plazo. Economías como la peruana, consideradas como una de las más estables en los últimos años, se exponen a perder el 70% de su biomasa pesquera. Chile, otra economía resiliente, también podría sufrir un gran impacto en el valor de sus exportaciones, que en el 85% dependen de sectores que son intensivos en agua. Cabe recordar que este país arrastra una megasequía de 16 años.

Imagen de archivo de las inundaciones en Santiago de Chile, en 2026. (REUTERS/Ailen Diaz)

Gonzalo Delacámara, economista especializado en la gestión económica de recursos naturales, explicó que la inversión en resiliencia es una oportunidad rentable. “Por cada dólar invertido se generan 4″, explicó. Albert Ramdim, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, añadió también la necesidad de que los países de la región cuenten con una regulación homogénea. “Muchos de estos riesgos tienen lugar simultáneamente en distintas partes del país y más allá de sus fronteras”, explica.

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“Se trata de trabajar desde la prevención para dar una respuesta que consiga que un riesgo no se convierta en una gran catástrofe. Vamos a seguir teniendo grandes catástrofes naturales y el hecho diferencial es cómo las abordamos”, sentenció Barcones.