La ruta de 55 km por los Pirineos que conecta Francia y España que usó Virginia Hall ante los nazis: la espía más buscada por la Gestapo cruzó con una prótesis de madera

La ruta de 55 km por los Pirineos que conecta Francia y España que usó Virginia Hall ante los nazis. (Montaje)

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Son poco más de 50 kilómetros de roca escarpada, nieve y desniveles brutales que conectan el sur de Francia con Cataluña a través de uno de los pasos más aislados de la cordillera pirenaica. Para cualquier senderista con equipo moderno, la ruta entre la aldea francesa de Mantet y la localidad gerundense de Camprodon representa un desafío físico formidable. En noviembre de 1942, ese mismo sendero se convirtió en la línea que separaba la vida de la muerte para la espía más perseguida por el Tercer Reich.

La exoficial de la CIA Laura Thomas ha relatado en su cuenta de X la dureza de este histórico paso pirenaico. El camino arranca en el Conflent y sube hacia Mantet, una aldea tan aislada que no tuvo carretera asfaltada hasta la década de 1960. Desde allí, el sendero encara las rampas de la Portella de Mantet, un collado a más de 2.400 metros de altitud azotado por el viento y la nieve, antes de descender a territorio español por Camprodon.

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Virginia Hall lo hizo en las peores condiciones: con una prótesis de madera y el ejército nazi pisándole los talones. Nacida en Baltimore (Estados Unidos) en 1906, Hall soñaba con la diplomacia internacional hasta que un accidente de caza le costó la amputación de la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Lejos de rendirse, bautizó a su extremidad artificial como Cuthbert y se marchó a Europa.

Last month, I walked the route the Gestapo's most hunted woman took out of Nazi-occupied France. With me were former CIA and MI6 officers, and two young women who want to follow in her footsteps. She made the same crossing in November 1942, on a wooden leg. Here's who she was: Virginia Hall ran spies in occupied France for over a year before the Germans closed in. Most people have never heard of her because she was good at her job. Her route started in Perpignan and climbed to Mantet, a mountain village the main road didn't reach until the 1960s. A good area for escape & evasion and French Resistance fighters. The next morning we climbed the Portella de Mantet, close to 8,000 feet. Every one of us was out of breath on the last switchbacks. At the top you step from France into Spain. We stood there and thought about her in that same spot looking back on what she was fleeing and looking forward into Spain, not knowing what was next. 31 miles later, we finished in Camprodon. We're going back in the spring with six young people. If you know someone who should be on that trail with us, please send them this. Trip report: https://t.co/PUW8N9AnyE — Laura Thomas (@Lauraet) November 1, 2026

Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Servicio Secreto Británico de Operaciones Especiales (SOE) la reclutó para infiltrarla en Lyon bajo la fachada de reportera del New York Post. Allí se convirtió en una de las agentes más audaces del frente clandestino: coordinó la red HECKLER, orquestó el suministro de armas por paracaídas, financió refugios gracias a la dueña de un burdel y preparó la fuga de una docena de compañeros prisioneros introduciendo limas en latas de sardinas.

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Para la Gestapo se convirtió en una obsesión. Klaus Barbie, el sanguinario líder nazi en Lyon, movilizó a 500 agentes con la orden explícita de capturar a “la dama que cojea”. Cuando la red fue infiltrada por un agente doble en otoño de 1942, Hall tomó un tren hacia Perpiñán y contrató a contrabandistas locales para guiarla por los Pirineos.

El ascenso por la Portella de Mantet se tornó en una tortura: la madera de la prótesis se clavaba en el muñón ensangrentado en cada paso sobre el hielo. Días antes, al avisar a Londres por radio de que esperaba que Cuthbert no fuera “una molestia”, un oficial del SOE que desconocía la amputación le contestó de vuelta: “Si Cuthbert causa problemas, elimínelo”.

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Virginia Hall. (National Archives)

De los calabozos a la creación de la CIA

Al descender hacia el valle del Ter y alcanzar Camprodon, agotada y herida, Hall se topó con el control de las autoridades franquistas. Fue arrestada de inmediato por cruzar la frontera de manera clandestina y trasladada a la prisión provincial de Figueres, donde permaneció recluida varias semanas hasta que las gestiones del consulado británico forzaron su liberación.

Aquella huida agónica no frenó su actividad. A su regreso a Londres, fue transferida a la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS, predecesora de la CIA) y en 1944 volvió a lanzarse en paracaídas sobre Francia para instruir a la resistencia antes del Día D. Condecorada con la Cruz por Servicio Distinguido y la Cruz de Guerra francesa, continuó en el espionaje estadounidense hasta 1966. Hoy, ese trayecto por la que caminó cojeando se ha convertido en una ruta que mantiene viva la memoria de la mujer que desafió a los nazis sobre una pierna de madera.

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