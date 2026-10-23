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Cinco pueblos fantasma en España que puedes visitar en Halloween: entre ruinas de guerra, aldeas vacías y leyendas centenarias

Historia, despoblación rural y relatos de misterio conviven en cinco enclaves repartidos por distintas regiones del país, ideales para una escapada otoñal con patrimonio real detrás de cada mito

Trasmoz, Zaragoza.
Trasmoz, Zaragoza. (Shutterstock)
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España guarda un patrimonio singular de pueblos abandonados que combina historia, despoblación rural y leyendas transmitidas de generación en generación. El turismo de terror en España encuentra en estos enclaves un atractivo creciente, sobre todo en octubre, cuando la proximidad de Halloween multiplica el interés por recorrer aldeas fantasma, ruinas de guerra y caseríos vacíos desde hace décadas.

La mayoría de estas localidades quedó deshabitada por motivos que compartía la población: la construcción de embalses, el éxodo hacia las ciudades, epidemias o los efectos de la Guerra Civil española. Visitar pueblos abandonados en España para Halloween no exige buscar fenómenos paranormales; basta con el silencio de las ruinas, la piedra cubierta de vegetación y el contraste entre lo que fue un núcleo habitado y lo que hoy es memoria. A continuación, una selección de cinco destinos repartidos por distintas comunidades autónomas, ideales para quienes buscan una escapada de otoño con historia real detrás de cada leyenda.

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Cinco rutas por aldeas vacías y pueblos con historias de misterio

Esta selección recorre el territorio español de norte a sur y de este a oeste, con paradas en Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Aragón.

La Mussara (Tarragona)

Ruinas de la iglesia de La Mussara (Shutterstock)
Ruinas de la iglesia de La Mussara. (Shutterstock)

En las montañas de Prades, dentro del término municipal de Vilaplana, se encuentra La Mussara, una aldea abandonada desde 1959 a causa de las malas condiciones agrícolas y el aislamiento geográfico. De las antiguas viviendas quedan ruinas dispersas, mientras que la iglesia de San Salvador conserva buena parte de su estructura original.

La fama del lugar creció en 1991, cuando un vecino de Reus desapareció en la zona tras separarse de un grupo que buscaba setas y nunca volvió a ser localizado. A ese episodio se suman relatos populares sobre campanas que sonarían cuando la niebla cubre la montaña. Se llega en coche desde Vilaplana por las carreteras de las montañas de Prades, con tramos finales a pie por senderos señalizados.

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Ochate (Burgos)

El pueblo de Ochate, en Burgos (turismo burgos)
El pueblo de Ochate, en Burgos (turismo burgos)

En el Condado de Treviño, territorio burgalés rodeado por tierras alavesas, se ubica Ochate, una de las aldeas despobladas con mayor reputación de misterio en España. Del antiguo caserío sobreviven ruinas, la torre de la iglesia de San Miguel y la ermita de Burgondo, en un entorno de bosques y campos que refuerza la sensación de aislamiento.

La tradición local atribuye el abandono del pueblo a sucesivas epidemias durante el siglo XIX. Con el tiempo surgieron relatos sobre luces nocturnas, voces y desapariciones que convirtieron a Ochate en un enclave recurrente para quienes buscan historias paranormales. El acceso habitual parte desde la localidad de Imíruri.

Bélmez de la Moraleda (Jaén)

El pueblo no está abandonado, pero en los años 70 encontraron machas con forma de cara humana. (Wikimedia/Veinticuatro de Jahén)
El pueblo no está abandonado, pero en los años 70 encontraron machas con forma de cara humana. (Wikimedia/Veinticuatro de Jahén)

A diferencia de los anteriores, Bélmez de la Moraleda sigue habitado, pero su notoriedad se remonta a agosto de 1971, cuando una vecina aseguró haber descubierto una cara humana dibujada en el suelo de cemento de su cocina. Tras retirar parte del pavimento, aparecieron nuevas figuras, algunas con rasgos similares a rostros humanos.

Las Caras de Bélmez son un fenómeno. Fueron objeto de investigaciones y debates durante décadas sin que existiera consenso sobre su origen. El municipio, situado a unos 70 kilómetros de Jaén capital, conserva la vivienda vinculada al caso y cuenta con un Centro de Interpretación de las Caras abierto al público.

Granadilla (Cáceres)

Castillo de Granadilla, en Cáceres (visitgranadilla.com).
Castillo de Granadilla, en Cáceres (visitgranadilla.com).

Entre los pueblos abandonados de Extremadura, Granadilla destaca por su buen estado de conservación dentro de un recinto amurallado completo. Sus habitantes fueron expropiados y desalojados en la década de 1960 por la construcción del embalse de Gabriel y Galán, aunque el agua nunca llegó a cubrir el núcleo urbano.

La muralla, el castillo de los Alba y las calles empedradas permiten recorrer el pueblo con mayor comodidad que en otras aldeas en ruinas. Granadilla fue también escenario del tramo final de la película ¡Átame!, dirigida por Pedro Almodóvar. Se accede por carretera desde Zarza de Granadilla, con un desvío señalizado hacia el recinto, que se recorre a pie mediante itinerarios establecidos.

Trasmoz (Zaragoza)

El pueblo Trazmoz de Zaragoza (Wikimedia Commons)
El pueblo Trazmoz de Zaragoza (Wikimedia Commons)

Al pie del Moncayo se encuentra Trasmoz, el único pueblo de España que fue excomulgado por la Iglesia católica. La tradición sitúa el origen del conflicto en la Edad Media, cuando la localidad y el cercano monasterio de Veruela mantenían disputas por el aprovechamiento de los recursos del entorno.

Trasmoz, el único pueblo excomulgado y maldito de España.

La condena se habría reafirmado siglos después, a comienzos del siglo XVI, mediante un ritual atribuido al abad del monasterio. La tradición popular añadió brujas, aquelarres y prácticas de hechicería al relato local, y el castillo de Trasmoz fue señalado como refugio de hechiceras. La figura de la tía Casca, recogida en una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, forma parte del imaginario del municipio hasta la actualidad.

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