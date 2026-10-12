El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

El campo de golf del Real Club de Campo de Villa de Madrid

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El Real Club de Campo Villa de Madrid, seguramente el club social y deportista más elitista de la capital, quiere invertir casi 300.000 euros en mejorar el sistema de captación de agua del río Manzanares, imprescindible para que el club donde el alcalde José Luis Martínez-Almeida suele jugar al golf pueda seguir regando sus instalaciones. De hecho, el club acoge estos días (del 8 al 11 de octubre) el Open de España de Golf. El club tiene una concesión vigente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para captar hasta 791.318 metros cúbicos anuales de agua del río Manzanares, destinada al riego de los campos deportivos, la hípica y las zonas verdes del recinto.

Estamos hablando de 791 millones de litros, aproximadamente el equivalente a 634 piscinas olímpicas o el consumo anual de una población de 16.700 habitantes. El Club de Campo es una de las instituciones históricas de la capital, con 200 hectáreas de zonas verdes y deportivas. El club fue creado en 1930, pero no fue hasta 1984 cuando se creó una sociedad anónima en la que el Ayuntamiento se hizo con el 51% de las acciones y la Real Sociedad Hípica Española se quedó con el otro 49%, porcentaje que ahora pertenece a Patrimonio del Estado. Acceder a él como abonado es muy difícil. De hecho, no acepta nuevos miembros desde hace unos 20 años.

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Los ingresos del centro provienen de tres vías: las cuotas de los alrededor de 35.000 abonados, donde hay lista de espera (950 euros al año); quienes entran con bono anual (1.500 euros), principalmente a la hípica; y la venta de entradas para cualquier persona que quiera ir a pasar el día. Golf, hockey e hípica son los deportes más practicados. De hecho, el Real Club de Campo Villa de Madrid lidera la clasificación de clubes con más jugadores de golf federados al contar con 7.314, según datos de la Real Federación Española de Golf.

El gerente es hoy un histórico del PP, Juan Carlos Vera. Ha sido diputado nacional desde 1993 a 2019, secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías, vocal del Comité Ejecutivo Nacional y miembro de todos los comités electorales oficiales y oficiosos que desde los años 90 han funcionado en Génova 13. Es muy normal ver al alcalde Almeida, presidente a su vez del consejo de administración del club, jugar al golf en sus instalaciones.

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El alcalde Almeida presentando la última edición del Open de España de Golf en el Real Club de Campo Villa de Madrid

El contrato licitado por el Club de Campo está en su fase final. Esta misma semana, la Mesa de Contratación ha estudiado las dos ofertas recibidas y ha decidido que la mejor ha sido la de FCC Aqualia, una empresa de gestión del agua participada por el grupo de servicios ciudadanos FCC (51%) y por el fondo ético australiano IFM Investors (49%). Su oferta económica es de 292.517 euros (IVA incluido). El objeto de los trabajos es realizar las “reparaciones y sustituciones necesarias para restablecer el correcto funcionamiento de la instalación, reduciendo los problemas asociados a la entrada de sedimentos, mejorando la eficiencia del sistema de bombeo y garantizando la continuidad del servicio”.

Hay más sedimentos en el río

El Club de Campo capta el agua del Manzanares a través de una arqueta de toma con compuerta situada en la vereda del río, una galería subterránea de 25 metros de longitud y 1,40 metros de altura de ladrillo, un pozo técnico equipado actualmente con dos bombas y el sistema de impulsión hacia un estanque intermedio desde el que se abastecen las instalaciones de la hípica y el depósito elevado del campo de golf. Desde dicho depósito se alimenta el sistema de bombeo que da servicio al riego de los campos de golf.

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Tras la renaturalización del cauce del río Manzanares y la eliminación de varios azudes aguas arriba, “la dinámica fluvial del tramo ha cambiado de forma significativa, incrementándose el arrastre de arenas y sedimentos hacia la captación existente”, justifican en el Club para licitar este contrato. “Como consecuencia, se producen acumulaciones de materiales en el cuenco de toma, entrada de sólidos en la arqueta, obstrucciones en la galería y un deterioro prematuro de los equipos de bombeo, aumentando considerablemente las labores y costes de mantenimiento”.

Además de las arenas en suspensión, el sistema recibe también ramas, hojas, plásticos y otros sólidos transportados por el río, afectando negativamente al funcionamiento de la captación. El famoso apagón generalizado que sufrió España en abril de 2025, el Real Club de Campo quedó temporalmente sin capacidad de riego debido a la ausencia de un sistema de respaldo eléctrico para la instalación de bombeo, poniéndose de manifiesto la necesidad de dotar a la captación de un grupo electrógeno de emergencia.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la "solución" que facilitado el Ayuntamiento frente a las "algaradas" que prefieren otros, con la vista puesta en el Gobierno de Pedro Sánchez, con un acuerdo que ha posibilitado la futura vuelta a su casa desde hace 70 años de la octogenaria Maricarmen Abascal. (Fuente: Ayto. de Madrid)

Por ello, los gestores del Club de Campo han identificado la necesidad de dotar de respaldo eléctrico a las instalaciones de bombeo vinculadas al sistema de riego. En concreto, se prevé la instalación de un grupo electrógeno en la captación para garantizar el funcionamiento de los equipos de bombeo y sistemas auxiliares asociados, así como la ejecución de un segundo grupo electrógeno junto al depósito de riego de los campos de golf, destinado a garantizar el funcionamiento del cuarto de bombas existente y la continuidad del suministro de agua para riego en situaciones de interrupción del suministro eléctrico. Todos los trabajos cuentan con un informe favorable de marzo de 2026 de la Dirección General de la Edificación del Ayuntamiento de la capital. Las obras durarán tres meses.