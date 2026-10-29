Detenido un tren en el túnel de Aranjuez tras engancharse a una catenaria: “Nos tenemos que buscar la vida”

Un tren de Ouigo en el andén de la estación de Madrid Chamartín. (Alberto Ortega / Europa Press)

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El tren 6775 de Ouigo, que cubría el trayecto entre Murcia y Valladolid, ha quedado detenido en el túnel de Aranjuez, en la Comunidad de Madrid, tras sufrir un enganchón de catenaria. No hay daños personales. Según ha informado Ouigo España en X, la compañía coordina el envío de otro tren para efectuar el transbordo de los pasajeros y que puedan continuar el recorrido hasta Madrid. Los viajeros que tenían como destino final Segovia o Valladolid completarán el trayecto en autobús desde la capital española. El servicio entre Madrid Chamartín y Valladolid ha sido cancelado.

Los pasajeros afectados podrán solicitar un cambio gratuito de billete o la devolución íntegra del importe abonado. Además, según ha confirmado en el mensaje, la operadora ha comunicado a los viajeros que recibirán una compensación equivalente al 200% del costo del pasaje. Ouigo indicó que mantiene habilitados sus canales de atención al cliente para atender consultas sobre la incidencia. Tras la tragedia de Toledo, que ya suma 69 muertos, y la huelga de maquinistas de este jueves, los servicios de trenes en toda España está sufriendo cancelaciones y colapsos.

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Una pasajera denunció en X que los viajeros que debían desplazarse desde Valladolid hacia Segovia no recibieron una alternativa de transporte tras la incidencia del tren de Ouigo. “Nos tenemos que buscar la vida”, escribe @alba_heer, en respuesta a la información difundida por la empresa. Ouigo España contestó que no dispone de un servicio alternativo para ese trayecto y remitió a los afectados al correo electrónico enviado con los detalles sobre las compensaciones y el modo de solicitarlas. La compañía reiteró sus disculpas por las molestias.

Dos trenes de alta velocidad han chocado a la altura de Los Yébenes (Toledo).

Huelga de maquinistas de 24 horas

La incidencia comunicada por Ouigo se produce en una jornada marcada por la huelga de 24 horas convocada en Renfe por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que comenzó a las 00:01 de este jueves. El gremio reclama el cumplimiento de acuerdos pendientes sobre seguridad ferroviaria y mejoras estructurales en el sistema. La medida de fuerza se mantuvo tras el accidente ocurrido en Urda, Toledo, ante el cual Semaf expresó estar “fuertemente consternado”. El sindicato señaló que evitará pronunciarse sobre las causas del siniestro hasta que se conozcan todos los detalles de la investigación. También indicó que la prioridad es asistir a las víctimas y acompañar a sus familias.

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Semaf convocó la huelga el 16 de octubre, después de que no prosperara la vía previa de la comisión de conflictos. El sindicato sostuvo que, durante una reunión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe, comprobó que los compromisos seguían paralizados desde mayo. Entre sus exigencias figuran protocolos frente a alertas meteorológicas, una normativa para coordinar las comunicaciones en contextos de riesgo y el respeto de las interrupciones de los tiempos de conducción. También reclama soluciones técnicas para problemas de seguridad y fiabilidad del material, el desbloqueo de los coeficientes reductores de la edad de jubilación y el mantenimiento del protocolo de atención a maquinistas implicados en arrollamientos.

Renfe respondió que parte de las demandas exceden las competencias de la empresa, como la regulación de los tiempos de conducción y algunas actuaciones de la Inspección de Trabajo. El Ministerio fijó servicios mínimos del 75% en Cercanías durante las horas punta —de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30— y del 50% en el resto de la jornada. En media distancia, el mínimo será del 65%; en alta velocidad y larga distancia, del 73%; y en mercancías, del 26%. Renfe advirtió que incluso los servicios incluidos en esos mínimos pueden sufrir alteraciones por las consecuencias operativas del accidente de Urda. Cercanías Madrid recomendó a los usuarios recurrir a medios de transporte alternativos.

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