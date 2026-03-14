El secreto mejor guardado del sur de África: cascadas, baobabs y costumbres milenarias

Las Cataratas Epupa, localizadas en la frontera entre Namibia y Angola, destacan por su belleza natural (Wikipedia)

Las Cataratas Epupa son una de las fronteras naturales más admiradas de África, ubicadas en la franja sur del continente, en la frontera entre Angola y Namibia. De acuerdo con Lonely Planet, este conjunto de saltos de agua conforma una de las divisiones geográficas más notables de la región.

Situadas sobre el río Kunene, uno de los cursos de agua de mayor relevancia en el sudoeste africano, las caídas alcanzan un máximo de 20 m. El verdadero espectáculo visual de Epupa surge porque este se divide en numerosas cascadas a lo largo de aproximadamente 1,5 km, creando una configuración de múltiples caídas que serpentean entre formaciones rocosas y pequeñas islas cubiertas de vegetación. En comparación con otras cataratas del mundo, donde la fuerza se concentra en un solo salto, la particularidad de Epupa reside en la amalgama de varias caídas menores dispuestas en arco, lo que distingue su paisaje.

El paraje en torno a las cataratas muestra una abundancia vegetal que incluye grandes árboles, acantilados y zonas verdes, resultado de la irrigación constante del Kunene. Esta particular formación ofrece un contraste marcado con otras formaciones de mayor altura, realzando la singularidad de Epupa.

Ubicación y características

Las Cataratas Epupa se localizan en la región de Kaokolandia, al norte de Namibia, un territorio que en buena medida permanece sin modificaciones evidentes por la acción humana. Dicho entorno constituye el hogar de la etnia himba, cuyos integrantes preservan numerosas costumbres ancestrales, lo que contribuye a mantener los paisajes casi inalterados desde hace siglos.

El río Kunene, nacido en las tierras altas de Angola, se ensancha notablemente al llegar a esta zona, alcanzando los 500 m de ancho. A partir de ahí, el curso de agua se fracciona y cae en una serie de saltos y canales entre las rocas, dando origen a lagunas y pozas de agua cristalina que se reparten de manera irregular. El conjunto no presenta una única gran caída, sino la sucesión de muchas cascadas que conforman un arco natural.

La abundante vegetación de Epupa, con baobabs, higueras y palmeras makalani, contrasta con el entorno árido típico de la región (Wikipedia)

La región que rodea Epupa está densamente forestada con especies típicas como baobabs, higueras y palmeras makalani. Estos árboles proporcionan sombra y colorido, elementos que destacan en un área que, en términos generales, posee un ecosistema seco por la escasa precipitación, salvo por la humedad local junto al río.

El entorno natural

Este enclave del norte de Namibia es especialmente reconocido porque la zona es hogar de la comunidad himba, un pueblo tradicional del sur de África identificado por conservar casi intactas sus prácticas culturales y sociales. Kaokolandia mantiene amplias extensiones donde la intervención humana es mínima, reforzando el carácter auténtico de la región, según informes del UNESCO World Heritage Centre sobre el valle del río Kunene.

El ambiente de las cataratas se diferencia de otros grandes atractivos hídricos por su vegetación abundante a orillas del Kunene y la variedad de especies que lo habitan. Los grandes baobabs dominan el paisaje, acompañados por higueras y palmeras que configuran microhábitats clave para la fauna local. No obstante, el predominio de tierras áridas en el área circundante resalta aún más la presencia verde junto a los cursos de agua.

Las cataratas sobresalen por su configuración de múltiples caídas menores en arco, diferenciándose de otros grandes saltos del mundo por su estructura natural (Wikipedia)

Acceso y experiencias

Llegar hasta las Cataratas Epupa representa un desafío logístico. Según el sitio especializado de viajes Bradt Travel Guides, las rutas de acceso suelen ser de tierra, y en muchas ocasiones es imprescindible el uso de vehículos 4x4 desde la ciudad de Opuwo. Esta relativa dificultad para acceder, lejos de desanimar, ha favorecido la conservación del entorno.

Entre los principales intereses para los visitantes destaca la posibilidad de observar las tradiciones vivas de la comunidad himba, interactuar con la población local respetando sus costumbres y disfrutar de los contrastes entre las zonas vegetales y el terreno árido circundante. Las actividades abarcan caminatas, safaris y baños en las pozas formadas por las corrientes de agua.

El recorrido hacia este enclave permite, además, descubrir otras maravillas naturales cercanas. Las Cataratas Ruacana, situadas 135 kilómetros río arriba, son otro salto importante sobre el río Kunene, reconocido internacionalmente por su caudal y el entorno natural que lo rodea.

El acceso restringido y el mantenimiento de prácticas tradicionales por parte de los himba confieren al sitio una atmósfera única en África austral, caracterizada por la convivencia de la cultura local y la notable biodiversidad del área. La combinación de saltos de agua, formaciones rocosas y vegetación convierte a las Epupa en un destino de especial interés para biólogos, geógrafos y viajeros que buscan entornos naturales preservados.