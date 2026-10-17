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Este es el plan gratis en Madrid que arrasa este sábado en el Barrio de las Letras

Comercios, artesanos y hostelería se unen en una propuesta abierta al público que convierte las calles del centro en un espacio de paseo, compras y tapas

El Mercado de las Ranas
El Mercado de las Ranas
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Entre los planes gratis en Madrid este fin de semana, el Barrio de las Letras ofrece una propuesta que combina paseo, compras y gastronomía sin necesidad de gastar un euro en la entrada. Este sábado 17 de octubre regresa el Mercado de las Ranas, una cita que cada edición atrae a vecinos, turistas y amantes de los mercadillos urbanos a uno de los barrios con más carácter de la capital.

Para quien se pregunta qué hacer en el Barrio de las Letras este fin de semana, la respuesta pasa por recorrer sus calles empedradas, donde los comercios sacan parte de su género a la puerta y conviven con puestos de artesanía, diseño y productos gourmet. La jornada arranca a las 12:00 horas y se extiende hasta las 19:00 o 20:00 horas, según la luz del día.

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Un recorrido entre comercios con historia y nuevos creadores

El nombre del mercado tiene origen en la antigua calle Cantarranas, hoy Lope de Vega, bautizada así por las ranas que poblaban las charcas cercanas al convento de San Jerónimo. Esa anécdota histórica convive hoy con una oferta muy contemporánea: moda de autor, joyería artesanal, cosmética natural y piezas de arte conviven en los escaparates y en las mesas instaladas frente a cada local.

El Mercado de las Ranas (Asociación de comerciantes del Barrio de las Letras).
El Mercado de las Ranas (Asociación de comerciantes del Barrio de las Letras).

La organización corre a cargo de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, que cada edición busca dar visibilidad al tejido comercial de proximidad. “El Mercado de las Ranas es una oportunidad única para mostrar la esencia viva y artesanal de nuestro barrio de una forma cercana y festiva”, señaló uno de los organizadores sobre la respuesta habitual del público.

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El itinerario se concentra en la calle Huertas y sus vías adyacentes, un trazado peatonal que facilita el paseo sin prisa entre tiendas centenarias y proyectos más recientes de diseñadores locales. Quien visite el mercado puede encontrar, en pocos metros, desde cerámica hecha a mano hasta complementos de cuero o ilustraciones originales.

Gastronomía y acceso fácil en transporte público

Aperitivos típicos españoles (Shutterstock)
Aperitivos típicos españoles (Shutterstock)

La oferta de tiendas se complementa con la propuesta de bares y restaurantes de la zona, que preparan menús especiales, tapas temáticas y descuentos puntuales durante toda la jornada. Para quienes buscan una excusa para comer en el centro, el barrio concentra una de las mayores densidades de locales hosteleros de Madrid, con cocina tradicional y propuestas más actuales.

Llegar hasta allí resulta sencillo gracias a su ubicación. Las estaciones de metro de Antón Martín, Sevilla y Sol quedan a pocos minutos a pie, y la red de Cercanías conecta directamente desde Atocha. Esta accesibilidad convierte al Mercado de las Ranas en una alternativa cómoda tanto para quienes viven en Madrid como para los visitantes que buscan un plan distinto sin necesidad de coche.

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La cita se repite con frecuencia variable a lo largo del año y suele coincidir con fines de semana de buen tiempo, cuando el paseo al aire libre resulta más atractivo. Cada edición mantiene el mismo horario de doce del mediodía a última hora de la tarde, con la participación activa de los comercios del barrio como principal sello distintivo frente a otros mercadillos de la ciudad.

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