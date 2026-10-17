Chicle de Menta, la coneja que conquista todos los concursos de belleza y triunfa en redes sociales

Chicle de Meta es una coneja enana holandesa. (Imagen Ilustrativa Infobae/@ Conejos Enanos Mx)

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Chicle de Menta se ha robado todas las miradas y la atención de redes sociales. Y no, no es una chuche. Es una coneja enana holandesa que ya ha recibido varios premios en varias exposiciones.

Su reducido tamaño, cabeza redondeada y orejas erguidas de implantación alta responden al estándar de una raza originaria de los Países Bajos que apenas supera el kilogramo de peso en la edad adulta. Pese a su apariencia tierna, quienes la cuidan describen un temperamento territorial y firme, un rasgo habitual en la línea genética de los enanos holandeses, cuyos antepasados silvestres aportaron un carácter más reactivo que el de razas de mayor tamaño. Ese contraste entre fragilidad física y personalidad marcada explica buena parte de la popularidad que la coneja acumula en TikTok e Instagram, donde sus apariciones se viralizan con frecuencia.

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Cómo se juzga a un conejo en un concurso de raza

Un jurado especializado examina la morfología y la postura, entre otras cosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los certámenes de conejos no premian solo la belleza superficial del animal, sino el cumplimiento del estándar genético fijado por cada asociación de criadores. Un jurado especializado examina la morfología y la postura, la proporción del cuerpo y el volumen de la cabeza, además de la calidad del pelaje, su densidad, brillo y patrón de color. También se verifica la salud general del ejemplar, el estado de ojos, orejas y dentadura, y su docilidad.

La raza Netherland Dwarf es una de las más pequeñas reconocidas por las asociaciones internacionales de criadores, con un peso que ronda entre 900 gramos y 1,2 kilogramos. Su esperanza de vida en condiciones domésticas se extiende entre siete y doce años, un dato que suele pasar inadvertido para quienes la adquieren guiados únicamente por su aspecto.

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¿Es legal tener conejos como mascotas?

En España, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales introdujo el llamado listado positivo, el mecanismo que determina qué especies pueden tenerse legalmente en los hogares. El reglamento definitivo de esa lista todavía está en desarrollo, lo que ha generado interpretaciones contradictorias sobre el estatus de los conejos domésticos, con fuentes que los sitúan entre los animales habituales permitidos y otras que advierten sobre su posible exclusión por su carácter potencialmente invasor. La normativa sí es clara en un punto: los conejos que superen los cinco kilogramos de peso adulto se consideran animales peligrosos y su tenencia debe comunicarse a las autoridades autonómicas. Ante esta incertidumbre normativa, la opción más responsable sigue siendo acudir a una protectora o asociación de adopción, que además garantiza que el animal llegue esterilizado y con un chequeo veterinario previo.

Los veterinarios recomiendan usar arneses y planificar paradas al viajar con mascotas.

¿Cuánto vale un conejo mascota?

La adopción en protectoras, con tarifas de entre 10 y 60 euros suelen incluir la esterilización, y permite dar hogar a animales que, en muchos casos, fueron abandonados tras compras impulsivas en Navidad o Semana Santa.

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¿Qué cuidados necesita un conejo como mascota?

La manada de conejos es muy jerárquica y los lametones son señal de la dominancia. (Pixabay)

Un conejo doméstico requiere un espacio amplio para moverse, nunca una jaula pequeña, y debe poder salir a diario bajo supervisión para hacer ejercicio. Su alimentación debe basarse en un 80% de heno de calidad disponible de forma permanente, complementado con verduras frescas y una pequeña cantidad de pienso en pellets. Los cereales, el pan y las golosinas azucaradas pueden provocarle trastornos digestivos graves. Es un animal de esqueleto frágil que no tolera bien los agarres bruscos ni el contacto descontrolado con niños pequeños, y necesita revisiones veterinarias periódicas, además de la esterilización recomendada por los especialistas para prevenir problemas de salud y de comportamiento. Antes de incorporar un conejo a casa, conviene evaluar si se puede garantizar una década de cuidados y gastos sostenidos, y valorar siempre la adopción frente a la compra.