La Aemet activa avisos rojos por lluvias torrenciales en Valencia y Alicante el domingo y el lunes: “Puede derivar en inundaciones y crecidas de cauces”

La Aemet activa alertas rojas por lluvias torrenciales en Alicante y Valencia el domingo 18 de octubre. (Aemet)

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Este sábado, la llegada de la DANA Adam ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos amarillos y naranjas en buena parte del país por lluvias y tormentas. La situación se recrudecerá el domingo y el lunes, por lo que se han elevado a rojo (peligro extraordinario) las alertas para estos días en Valencia y Alicante.

En concreto, por el momento, las zonas afectadas serán el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante. Según el organismo público, se esperan más de 200 litros por metro cuadrado en 12 horas; además, en algunos puntos de este área la acumulación puede llegar a 300 l/m2 en 24 horas.

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La Aemet ha catalogado el escenario como una “situación muy adversa que puede derivar en inundaciones y crecidas de cauces”, por lo que es importante mantener la precaución y evitar las zonas inundables.

Imagen de archivo de varias personas bajo la lluvia en Cantabria. (Europa Press)

La DANA Adam dejará lluvias y frío este fin de semana

La primera DANA de gran impacto de la temporada 2026-2027, Adam, ya ha llenado el mapa de avisos meteorológicos este sábado. A primera hora de la mañana, las provincias de Almería, Barcelona, Tarragona y Murcia se encontraban en alerta naranja (riesgo importante) por lluvias y tormentas; junto a la actualización del aviso rojo en Valencia y Alicante para mañana y el lunes, la Aemet también ha decidido modificar la alerta de Albacete para hoy, que pasa de amarillo a naranja. Además, más de una veintena de provincias también está bajo aviso amarillo durante esta jornada.

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La situación de chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes golpeará con mayor fuerza tanto el domingo como el lunes, que se espera que sean los días más adversos del temporal. Mañana se esperan lluvias generalizadas en la mitad suroriental peninsular que podrían ser localmente fuertes, muy fuertes o incluso torrenciales, así como persistentes, en zonas litorales y prelitorales mediterráneos y del archipiélago balear. Además, en Cataluña y Baleares las precipitaciones estarán acompañadas de vientos intensos y mal estado del mar.

Este temporal no solo estará provocado por el descuelgue y el aislamiento de la DANA Adam sobre el norte de la Península, sino que también la posición del anticiclón en las islas británicas contribuirá a inducir un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea. Además, los termómetros ya han comenzado a sufrir un fuerte desplome por la entrada de un frente frío.

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La riada provocada por las lluvias torrenciales en Madrigueras dejan una víctima mortal (Guardia Civil)

Ya a partir del martes 20 de octubre se espera que la inestabilidad vaya disminuyendo, quedando restringidas las precipitaciones a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares. Este día, por el momento, será el que finalice el aviso especial de la Aemet.

Avisos por lluvias y tormentas el domingo y el lunes

El domingo y el lunes, además de las alertas rojas en Alicante y Valencia, el organismo público ha activado el riesgo importante (naranja) en otras provincias. Se mantendrán en este nivel ambos días, Almería, Albacete y Murcia, sumándose también Ibiza y Formentera.

El domingo estará en aviso naranja, además, Barcelona y Tarragona, como este sábado. El lunes, por el momento, estas alertas pasarán a amarillo, mientras que se elevará a naranja en Mallorca.

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