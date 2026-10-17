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Frente Amplio presenta a Ada Colau de candidata tras el fracaso del acuerdo con Podemos: “Sabemos que no estamos todas”

La nueva coalición oficializa este sábado en Madrid a su cabeza de cartel para las elecciones generales del 29-N

Ada Colau, Emilio Delgado, Ernest Urtasun, Verónica Martínez, Pablo Bustinduy y Tesh Sidi (2d), entre otros. (EFE/ Fernando Villar)
Ada Colau, Emilio Delgado, Ernest Urtasun, Verónica Martínez, Pablo Bustinduy y Tesh Sidi (2d), entre otros. (EFE/ Fernando Villar)
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“Dicen que la esperanza es lo último que se pierde”, comenta una asistente al acto de presentación de Frente Amplio, mientras abraza a una amiga. La nueva coalición presenta este sábado en Madrid a su cabeza de cartel para las elecciones generales del 29-N, Ada Colau, en un evento que llega marcado por el fracaso de las negociaciones con Podemos para cerrar una candidatura conjunta en la mayoría de las regiones españolas, como Madrid o Cataluña.

Minutos antes de comenzar el evento, suena Los Tontos de C. Tangana. Pero si le cuentas al ‘madrileño’ que su música ha formado parte de la banda sonora, quizás no esté encantado con la idea: el artista ha mostrado su descontento en redes sociales porque cree que el “puro ego” ha impedido la unión de todos los partidos de izquierda. 15 partidos forman el Frente Amplio, con Sumar, Compromís, Izquierda Unida y Mas Madrid entre sus componentes. Sin embargo, con la inscripción de coaliciones ya cerradas, Podemos y ERC no se han unido. Los asistentes al Auditorio del Parque Lineal, por su parte, se dividían entre los que mostraban la decepción por esta división y los conformes con el grupo conseguido y que ya miran con ganas al 29-N.

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Es una vergüenza la falta de compromiso político”, dice Horacio, joven de 25 años, que cree que las voces de izquierda que este viernes acabaron decepcionadas por no conseguir una única papeleta a la que votar también tenían que estar presentes este sábado. Por el contrario, Alicia, simpatizante de Más Madrid, se muestra “ilusionada” con el proyecto encabezado en la capital por Emilio Delgado. Ambos coinciden en la palabra “esperanza”. Hasta las voces más críticas que ocupaban el graderío mantienen cierta confianza y se unen a los cánticos de “no pasarán”, dirigidos a la derecha.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a las elecciones generales, y Emilio Delgado, candidato por Madrid. (EFE/ Fernando Villar)
Ada Colau, candidata de Frente Amplio a las elecciones generales, y Emilio Delgado, candidato por Madrid. (EFE/ Fernando Villar)

“Sabemos que no estamos todas”, reconoce Tesh Sidi, anfitriona del evento y cara visible de Más Madrid. Desde el escenario, los distintos políticos que han hablado delante del micro no han negado esta realidad, pero han tratado de centrarse en su “causa común” de “defender a la clase obrera”.

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Ada Colau era el rostro más esperado. Tras confirmar que será la candidata a la presidencia del Gobierno, los simpatizantes esperaban con ansias sus palabras. La exalcaldesa de Barcelona ha comenzado su discurso celebrando la coalición porque era un “clamor de la calle” —las mismas palabras empleadas por Pedro Sánchez para explicar la alianza entre el PSOE y Frente Amplio de cara al Senado—, pero no ha ocultado la decepción por no conseguir unir a Podemos. “Si alguien no se quiere sentar en una mesa, no se le puede obligar”, ha dicho, para añadir después que le habría gustado “ser 16 en vez de 15 partidos”.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso y candidato por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha pedido este viernes a las izquierdas acabar con "el espectáculo dantesco" y el "vodevil" que llevan protagonizando estos días para cerrar un acuerdo unitario.

Justo antes, entre gritos de “que viva la lucha de la clase obrera”, dio su discurso Emilio Delgado, quien encabeza la coalición en Madrid y será el segundo de a bordo tras Colau. “No estamos aquí para contarnos las heridas”, ha afirmado, tratando de dejar de lado la disputa de las izquierdas. “La gente no necesita culebrones”.

Pero para algunos es difícil no acordarse de las ausencias. Muchos esperaban que Gabriel Rufián estuviera en el Auditorio este 17 de octubre, pero finalmente hará campaña en Madrid junto a Irene Montero. El último CIS coloca al candidato de ERC como el cuarto político que más españoles desean que sea presidente. José, otro hombre que ha asistido al evento, de unos 40 años, reconoce que desde hace días no esperaba que Podemos se acabara integrando. No obstante, también insiste en la idea de “mirar hacia adelante”. “El ánimo es complejo, sobre todo en situaciones donde pudieron haberse puesto de acuerdo y no lo han hecho”.

A nivel puramente político, como no podía ser de otra forma, la vivienda ha sido la principal protagonista. Ada Colau ha defendido “escuchar a los vecinos” que comparten pisos entre “cuatro personas” o “que viven en una caravana porque no pueden pagar una casa”. La candidata ha defendido las manifestaciones y acampadas de las últimas semanas. “Aunque les decían que no se podía hacer nada, se siguen parando miles de desahucios y se pone a los fondos buitre contra las cuerdas”. También ha tenido su guiño hacia los manifestantes de la Complutense que sufrieron cargas policiales esta semana, mientras protestaban por la educación pública, tachando de “vergüenza” la actuación policial. La oposición ha aparecido varias veces en sus discursos, con Alberto Núñez-Feijóo como el nombre más mencionado.

Ernest Urtasun, actual ministro de Cultura, ha acusado al líder del PP de “llevar años corriendo detrás de Vox y viendo cómo se hunde en las encuestas”. Los lemas de “les vamos a ganar” o “frenar el fascismo” se han repetido en diversas ocasiones, con menciones a Abascal y a sus “amigos” (en palabras de Emilio Delgado), Trump, Netanyahu o Milei. La mención al presidente argentino, que visitará la próxima semana España, ha sido recibida con abucheos de todo el graderío. Finalmente, Colau también se ha acordado del PSOE, asegurando que van a “aprovechar” la “amenaza fascista” para presentarse a los votantes como la única opción. “Hay que recordarle que hemos venido a acabar con la desigualdad, no a defender a los especuladores como han hecho ellos hasta ahora”.

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