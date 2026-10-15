El golfo de Vizcaya que es considerado una fortaleza de piedra contra el oleaje: tiene 241 escalones y es parte de Juego de Tronos

San Juan de Gaztelugatxe, Vizcaya

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La popular serie Juego de Tronos muestra a sus millones de espectadores 241 escalones de piedra como el camino hacia Rocadragón, el hogar de la Casa Targaryen. Lo que la ficción presenta como un castillo imponente es, en realidad, una ermita medieval del siglo IX levantada sobre un islote rocoso del Cantábrico llamado San Juan de Gaztelugatxe, en el término municipal de Bermeo.

Este enclave de película se encuentra situado a 35 kilómetros de Bilbao. Es un pueblo pesquero de 17.000 habitantes que fue capital histórica de Vizcaya. El islote tiene forma cónica y se eleva a 150 metros sobre el nivel del mar. Conecta a tierra firme mediante un puente de piedra de dos arcos que da paso a una escalinata zigzagueante.

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Además, desde el 21 de septiembre, el acceso al islote volvió a ser libre tras los meses de verano, en los que fue obligatorio reservar un ticket gratuito. El sistema de cupos que administra la Diputación Foral de Bizkaia vuelve a activarse en fechas puntuales.

Una ermita reconstruida que sobrevivió a ataques y naufragios

La historia de Gaztelugatxe se remonta al siglo IX, cuando se erigió la primera ermita en el punto más alto del islote. Allí, probablemente, se situaban por orden de los templarios y con fines defensivos frente a las incursiones vikingas. En el siglo XII, la construcción se transformó en convento y, durante la Edad Media, sirvió como bastión del señorío de Bizkaia en su residencia frente al rey de Castilla Alfonso XI, quien sitió la fortaleza en 1334.

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La estructura sufrió ataques y sucesivos incendios a lo largo de los siglos. A finales del siglo XVI, el corsario inglés Francis Drake saqueó la ermita, y poco después herejes hugonotes procedentes de La Rochelle arrojaron al ermitaño desde el acantilado tras despojar el lugar de sus pertenencias. El último incendio se registró en 1978, lo que motivó la reconstrucción definitiva en 1983, la versión que puede visitarse en la actualidad.

Esta fortaleza se encuentra a caballo entre Bilbao y San Juan de Gaztelugatxe (Wikimedia).

El topónimo Gaztelugatxe proviene del euskera y significa “roca del castillo” o “castillo difícil”, en alusión a su carácter inaccesible. Según la tradición popular, tocar tres veces la campana de la ermita al llegar a la cima cumple los deseos del visitante, una costumbre vinculada a la leyenda de que San Juan Bautista llegó hasta el lugar en tres zancadas desde Bermeo. Cada 24 de junio se celebra una romería que recorre a pie los diez kilómetros que separan la villa de la ermita.

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El islote fue declarado Biotopo Protegido en 1998 y pasó a denominarse Monumento Natural en 2023. En 2013 se integró en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves, y en sus inmediaciones se estableció la primera reserva marina de la costa vasca. La fama internacional del lugar se disparó a partir de 2017, cuando la serie de HBO lo convirtió en Rocadragón, la residencia de la Casa Targaryen, lo que multiplicó el interés turístico por este rincón del Cantábrico.

El sistema de reservas exige una planificación en fechas concretas

El acceso al Monumento Natural está limitado a 1.462 personas por día, un aforo que la Diputación Foral de Bizkaia controla mediante un sistema de tickets gratuitos que debe solicitarse con antelación en las jornadas señaladas en el calendario oficial. Durante octubre, los días con reserva obligatoria son el 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 y 31, principalmente fines de semana y el festivo del día 12.

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El trabajo de 'Grúas Eugenio' en la séptima temporada de 'Juego de Tronos'. (Grúas Eugenio)

En noviembre, la exigencia de ticket se reduce al día 1, mientras que en diciembre afecta a los días 5, 6, 7, 8 y 30. El resto de jornada permiten el acceso libre al islote. Los particulares pueden solicitar hasta diez entradas por reserva individual, mientras que los grupos de once personas o más deben tramitar su solicitud de manera diferenciada.

El comprobante de la reserva se envía por correo electrónico y corresponde a una franja horaria determinada. Si el visitante no se presenta dentro de los 60 minutos posteriores al horario asignado, la reserva queda anulada automáticamente, y la ausencia sin cancelación previa impide realizar una nueva solicitud durante un año. La Diputación recomienda, además, evitar la visita el 30 de diciembre, fecha reservada para celebraciones socioculturales locales.

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