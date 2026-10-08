El pueblo más bonito de España para visitar en octubre, según National Geographic: con un antiguo palacio y una historia ligada a la literatura

Elizondo es la capital del Valle de Baztán. (Shutterstock España)

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Hay pueblos que parece que están hechos para el otoño por sus bosques teñidos de ocres y rojizos, casas señoriales, ríos e incluso la niebla en las montañas y una gastronomía contundente. No es casualidad que con todas esas características National Geographic destaque Elizondo, un lugar que pertenece al Valle de Baztán, al norte de Navarra.

Elizondo es el núcleo principal de un territorio de paisaje pirenaico en el que la arquitectura tradicional tiene un protagonismo especial. El río Baztán atraviesa la localidad y acompaña un paseo en el que aparecen grandes casonas, balcones, fachadas de piedra y palacios que recuerdan la riqueza que algunas familias del valle acumularon gracias a la emigración a América. Entre todos ellos destaca el Palacio de Arizkunenea, una construcción barroca levantada en 1730 que actualmente alberga la Casa de Cultura de Baztán.

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Pero Elizondo no vive únicamente de su patrimonio. Su fama también está ligada a la literatura gracias a Dolores Redondo y a la conocida Trilogía del Baztán, cuyas novelas tienen en este valle uno de sus principales escenarios. El puente de Txokoto y las calles del casco histórico forman parte de ese paisaje literario que ha atraído a numerosos visitantes.

Un paseo entre palacios, agua y literatura

Una de las mejores maneras de conocer Elizondo es caminar sin prisa por sus calles. La calle Jaime Urrutia concentra buena parte de las grandes casas señoriales de la localidad y permite descubrir una arquitectura ligada a la historia del valle. El Palacio de Arizkunenea es una de las paradas imprescindibles, tanto por su fachada como por su patio, mientras que la iglesia de Santiago y el Ayuntamiento completan algunos de los principales puntos patrimoniales del centro.

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Otro de los rincones más reconocibles es el barrio de Txokoto, junto al río. Allí, el agua, los puentes y las fachadas tradicionales crean una de las estampas más características de Elizondo. Precisamente este entorno aparece asociado a la Trilogía del Baztán, protagonizada por la inspectora Amaia Salazar.

Elizondo está repleto de preciosas casas antiguas y palacetes. (Shutterstock España)

La localidad también forma parte del Camino Baztanés, una ruta jacobea de 86 kilómetros que conecta Urdazubi/Urdax con Arre. El recorrido atraviesa el valle y pasa por pueblos como Amaiur, Arizkun, Elbete, Elizondo, Irurita, Ziga, Aniz y Berroeta. Se trata de una antigua vía utilizada por peregrinos que llegaban desde el puerto de Bayona y que actualmente vuelve a ganar protagonismo gracias a sus paisajes y pequeñas localidades.

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Octubre convierte el Baztán en un paisaje de postal

La elección de octubre no es casual. Con la llegada del otoño, los bosques del Baztán comienzan a cambiar el verde por una amplia gama de amarillos, ocres, rojizos y cobrizos. Los helechales también adquieren tonos propios de esta estación, mientras las cumbres pueden quedar cubiertas por la niebla. El resultado es un paisaje especialmente atractivo para recorrer a pie y disfrutar de los alrededores de Elizondo.

Y hay opciones para prolongar la escapada más allá del propio pueblo. A pocos kilómetros se encuentra el Parque Natural del Señorío de Bertiz, que cuenta con un jardín botánico y numerosas rutas de senderismo en una superficie de más de 2.000 hectáreas.

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La gastronomía es otro de los motivos para viajar hasta este rincón navarro cuando bajan las temperaturas. Además del chocolate de Elizondo, en el entorno del Baztán son habituales productos y platos como los quesos, los talos de maíz, los hongos, la carne de caza, la trucha o el salmón del Bidasoa. En Elizondo, además, el chocolate con avellanas se ha convertido en uno de sus productos más reconocibles.

Con su combinación de arquitectura señorial, literatura, gastronomía y naturaleza, Elizondo reúne buena parte de los atractivos que se buscan en una escapada otoñal. Un pueblo para recorrer sin prisas, siguiendo el curso del río, entrando en sus calles y casas señoriales y dejando que el paisaje del Valle de Baztán haga el resto.

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