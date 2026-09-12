Este es el concejo navarro a las puertas del Nacedero del Urederra, con aguas turquesas y una belleza incomparable

La naturaleza de Baquedano es un atractivo para este pueblo pequeño del bosque navarro. (PXHere/Miguel Ángel García)

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En las puertas de las casas del Pirineo Navarro, las flores secas de eguzkilore cuelgan como amuletos ancestrales. Es un detalle que se repite en buena parte de los pueblos de Améscoa Baja y trasciende la decoración. La creencia popular sostiene que esas coronas de cardo silvestre protegen el hogar de tempestades y malos espíritus. Bajo esa costumbre, el visitante se adentra en uno de los lugares naturales de Navarra más singulares de la península ibérica, el sitio donde nace el río que en euskera significa “agua hermosa”.

Ese lugar comienza en Baquedano, un concejo de apenas 128 habitantes que se asienta en la orilla izquierda del río Urederra, con la crestería de la sierra de Urbasa como telón de fondo. Sus calles conservan memoria de los linajes que le dieron nombre desde la Edad Media: los Baquedano. Fueron señores que llegaron a obtener del rey Juan II el molino de Améscoa y derechos de peaje sobre el valle en 1456. El pueblo pertenece administrativamente al ayuntamiento de Améscoa Baja cuya corporación local gestiona hoy el área de acogida que recibe a los caminantes.

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En el Nacedero de Urederra, con aguas cristalinas, es definido por el portal web como "bucólico".

Baquedano conserva un patrimonio religioso que resume esa historia. La iglesia parroquial de San Juan Bautista, de estilo gótico-renacentista, se levantó entre 1585 y 1605 sobre restos de una portada protogótica de hacia el año 1200. A las afueras, camino de Gollano, la ermita de la Santa Cruz alberga una talla románica de la Virgen y celebra sus fiestas patronales cada 14 de septiembre. Lo que distingue a Baquedano de otros pueblos amescoanos es su función como puerta de entrada a la Reserva Natural del Nacedero del Urederra, uno de los destinos de otoño en Navarra más buscados cuando el hayedo cambia de color.

Cómo es la ruta a las cascadas del Urederra y sus pozas turquesas

El nacedero es la salida natural del acuífero formado en el macizo kárstico de Urbasa, en un paraje conocido como el Balcón de Pilatos. Tras la primera surgencia se suceden pozas de un color turquesa que resulta de la combinación entre la luz, la profundidad del cauce, la presencia de algas y musgos, y un lecho de carbonato cálcico que actúa como fondo blanquecino, según explica Turismo de Navarra en su web oficial. Esta ruta a las cascadas del Urederra recorre precisamente ese contraste entre la piedra caliza y el agua.

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Por motivos de conservación, el tramo final que conduce hasta el nacimiento del río permanece cerrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reserva, declarada en 1987 e integrada después en el Parque Natural de Urbasa y Andía, ocupa 119 hectáreas de hayedo calcícola y bosque de ribera con olmos, robles, arces y fresnos. El sendero de las pozas turquesas tiene una longitud de 5,3 kilómetros ida y vuelta y dificultad baja, aunque no es accesible para sillas de ruedas ni cochecitos. Por motivos de conservación, el tramo final que conduce hasta el nacimiento del río permanece cerrado, de modo que el manantial no es visitable de forma directa, según confirma el organismo que gestiona el parque.

El aumento sostenido de visitantes llevó a limitar el acceso a 500 personas al día. “Se trata de un ecosistema extremadamente frágil”, señala el Parque Natural de Urbasa y Andía en su página oficial. La reserva previa es obligatoria y gratuita, y se tramita en línea con hasta nueve meses de antelación; solo se abona una tasa por el uso del aparcamiento de Baquedano, de 5 euros por coche, 2 por moto y 10 por autocaravana.

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Cómo llegar a Baquedano desde Pamplona

La ruta más directa para llegar a Baquedano es la autovía A-12 desde Pamplona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan cómo llegar al Nacedero del Urederra desde Pamplona, la ruta más directa toma la autovía A-12 en dirección a Estella-Lizarra. Tras superar esa localidad, se continúa por la carretera NA-718 hasta el desvío señalizado hacia Baquedano por la NA-7187. El trayecto suma unos 62 kilómetros y una hora aproximada de viaje, de acuerdo con las distancias publicadas por el Parque Natural de Urbasa y Andía.

El vehículo debe dejarse obligatoriamente en el aparcamiento del área de acogida, situado a la entrada del pueblo. Está prohibido aparcar en las calles del casco urbano salvo con tarjeta de residente. El sendero hacia el nacedero arranca desde ese mismo punto, señalizado con balizas a lo largo de todo el recorrido.

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