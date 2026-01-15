Viajes

La ruta de senderismo de Navarra perfecta para hacer en familia: recorre un embalse y uno de los parajes más impresionantes de España

Este camino se puede hacer en cualquier época del año, pero cobra especial sentido durante los meses de otoño y primavera gracias a los paisajes que ofrece

Guardar
Embalse de Irabia, en Navarra
Embalse de Irabia, en Navarra (Adobe Stock).

La Selva de Irati, en el norte de Navarra, se ha ganado a pulso su reputación como uno de los grandes tesoros naturales de Europa. Con sus más de 19.000 hectáreas de hayedos y abetales, se presenta como el segundo bosque de este tipo más extenso del continente, solo superado por la Selva Negra alemana. Este espacio protegido, integrado en la Red de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, no solo seduce por su impresionante biodiversidad, sino también por la red de senderos que invita a descubrir el bosque a cada paso. Entre todos esos caminos, la Ruta Embalse Irabia destaca como una de las experiencias más completas y accesibles para quienes desean sumergirse en la naturaleza más pura.

La Ruta Embalse Irabia discurre por el corazón de la Selva de Irati, rodeando el embalse que da nombre al itinerario. El recorrido, de poco más de 11 kilómetros y 77 metros de desnivel, es de tipo circular y puede completarse en unas tres horas y media de caminata tranquila. La ruta arranca en el parking de la presa del pantano de Irabia, al que se accede desde Orbaiceta tras pasar por una caseta de información donde se abona una pequeña cuota por vehículo. Aunque la carretera es estrecha, el acceso está bien señalizado y cuenta con dos zonas de aparcamiento cerca de la presa.

El inicio de la ruta cruza el dique y enlaza con el sendero SL NA 053-C, perfectamente señalizado y exclusivo para caminantes. Se trata de un recorrido sencillo y de baja dificultad, ideal para todo tipo de senderistas, incluidas familias con niños o personas con poca experiencia. El camino serpentea bordeando el embalse, con un relieve suave y ondulado, permitiendo disfrutar de la tranquilidad del entorno y de panorámicas de postal en cada recodo.

Puentes, paisajes y rincones para el descanso

Embalse de Irabia, en Navarra
Embalse de Irabia, en Navarra (Adobe Stock).

Uno de los atractivos clave de la Ruta Embalse Irabia es la sucesión de puentes y miradores naturales que salpican el trayecto. Tras recorrer los primeros siete kilómetros, el caminante alcanza el primer puente, un punto ideal para tomar fotografías y admirar las vistas sobre el agua y los bosques que rodean la cuenca. Unos 600 metros más adelante aparece la casa forestal del pantano, que invita a hacer una pausa, reponer fuerzas y disfrutar del silencio solo roto por el viento y las aves. El itinerario continúa durante unos tres kilómetros hasta llegar al segundo puente, desde donde el sendero vuelve a bordear el embalse hasta regresar al punto de partida.

La ruta, al ser circular, permite apreciar los diferentes matices del bosque en función de la hora y la luz del día, especialmente en primavera y, sobre todo, en otoño, cuando el hayedo despliega una paleta de colores realmente espectacular. Además, la organización del sendero está pensada para maximizar la experiencia de los caminantes. Es fundamental llevar ropa y calzado cómodos, acorde a la temporada, así como alguna prenda de abrigo o un chubasquero en caso de lluvia. También conviene llevar agua y comida, ya que no hay fuentes a lo largo del recorrido. En verano, se recomienda protegerse del sol con gorra, gafas y crema solar.

Por si fuera poco, terminar la ruta es la mejor excusa para descubrir la gastronomía local, los pequeños rincones y la cultura de la zona, en un entorno donde cada valle —Aezkoa, Salazar, Garazi y Zuberoa— aporta su propia identidad y tradiciones, pero todos comparten la armonía entre naturaleza y personas. Igualmente, para quienes prefieran la bicicleta de montaña, existe una alternativa específica: una senda y pista superior en la parte sur del embalse, perfectamente habilitada y señalizada, que permite recorrer la zona sin interferir con los senderistas.

Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

Cómo llegar

Desde Pamplona, el viaje es de alrededor de 1 hora y 25 minutos por la avenida de Aoiz y la carretera NA-150. Por su parte, desde Jaca el trayecto tiene una duración estimada de 2 horas y 15 minutos por la vía A-21.

Temas Relacionados

RutasRutas NaturalesNavarraRutas y Senderismo EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El acueducto romano del siglo I escondido en un pueblo de Granada que tiene 11 kilómetros de extensión

Este acueducto es uno de los principales atractivos de la localidad y a día algunos de sus tramos siguen teniendo su función original

El acueducto romano del siglo

El moderno Parador a orillas del Duero que es perfecto para descubrir todos los secretos de Soria: monumentos, rutas y una gastronomía exquisita

Entre bosques, monumentos y rutas micológicas, el Parador invita a viajeros a vivir Soria de forma diferente, combinando descanso, cultura y los sabores de la gastronomía local

El moderno Parador a orillas

Es una de las ermitas más bonitas de España: está pegada al cauce de un río, forma parte de un cementerio y se construyó en el siglo XII

Su ubicación refleja cómo funcionaba la sociedad durante la Edad Media

Es una de las ermitas

El rincón de Madrid donde se pueden contemplar los restos de un monumento alemán que es historia de Europa

Este lugar es perfecto para descubrir en familia gracias a sus fuentes y espacios verdes, pero sobre todo por el monumento que atesora en su interior

El rincón de Madrid donde

La ‘isla Bacardí’: un diminuto paraíso para los viajeros con playas cristalinas, arena blanca y avistamiento de ballenas

Este rincón caribeña cuenta con apenas un kilómetro cuadrado de extensión, pero ofrece unas experiencias inolvidables gracias a sus playas y fauna

La ‘isla Bacardí’: un diminuto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno licita con “urgencia”

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

Así han sido las cinco reuniones entre Sánchez y Feijóo: una historia de mucho ruido y pocas nueces

Víctor Ábalos, primogénito del exministro José Luis Ábalos: “De todo el entorno de mi padre, soy la persona con más credibilidad”

Víctor de Aldama amenaza al hijo mayor de José Luis Ábalos, en directo: “Mañana estarás imputado”

ECONOMÍA

La fiebre extranjera por la

La fiebre extranjera por la vivienda en España se enfría: cae su compra hasta el 13,58% mientras los precios siguen disparados

La anexión de Groenlandia por parte de Trump le costaría a España cerca de 80 millones en exportaciones

Cataluña, Valencia y Murcia, las grandes ganadoras del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del martes 14 de enero de 2026

David Jiménez, abogado: “Este es el error que todo el mundo comete cuando va a hacer una donación”

DEPORTES

Las noches más amargas del

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid

Arbeloa se estrella en su primera prueba al frente del Real Madrid en el partido de Copa del Rey