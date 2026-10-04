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Así es la sima de Alcorón, un pozo natural de 63 metros formado hace 2,6 millones de años: los rayos del sol crean un impactante fenómeno óptico

Los antiguos habitantes de Villanueva de Alcorón usaron un audaz método para abastecerse de agua del fondo de este pozo natural

Una imagen de cómo se cuela la luz por la sima de Alcorón (Geoparque molina-alto tajo)
Una imagen de cómo se cuela la luz por la sima de Alcorón (Geoparque molina-alto tajo)
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En las entrañas del Parque Natural del Alto Tajo, dentro de la provincia de Guadalajara, la implacable fuerza de la naturaleza y el constante discurrir del tiempo han esculpido un sobrecogedor universo subterráneo de un valor incalculable. Entre la tupida red de cavidades kársticas se encuentra la afamada sima de Alcorón, una de las maravillas geológicas más espectaculares de toda la comarca. Este maravilloso enclave natural permite a los visitantes y amantes del turismo activo descender decenas de metros hacia las profundidades de la tierra para admirar un fascinante ecosistema subterráneo verdaderamente único en todo su rico conjunto histórico y natural.

Según el Geoparque Molina-Alto Tajo, este enclave constituye la más notable de las múltiples simas presentes en los elevados páramos que separan los valles de la región. Estos páramos representan el vestigio de las extensas penillanuras formadas a finales del periodo Neógeno (desde hace aproximadamente 23 millones de años hasta hace 2,6 millones de años) sobre materiales calizos y dolomíticos desarrollados principalmente durante el Cretácico (desde hace aproximadamente 145 millones de años hasta hace 66 millones de años).

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Una imagen de cómo se cuela la luz por la sima de Alcorón (Portal Turístico del Alto Tajo)
Una imagen de cómo se cuela la luz por la sima de Alcorón (Portal Turístico del Alto Tajo)

La paulatina infiltración del agua de lluvia a lo largo de los milenios ha disuelto la roca carbonatada, dando origen a las formaciones clásicas del relieve kárstico. Esta entidad precisa que la cavidad posee una profundidad de 62 metros y se halla catalogada como la parada número 1 de la Georuta 6, ubicada exactamente en el punto kilométrico 5,200 de la carretera CM-2101 que une la conocida localidad de Villanueva de Alcorón con Peñalén.

Dos cavidades con más de 200 metros de profundidad

La hondura total del pozo natural revela la existencia de cavidades contiguas que llegan a superar los 200 metros de profundidad. Según el Portal Turístico del Alto Tajo, la sima se distribuye en dos secciones principales. La primera consiste en una gran sala de 20 metros de diámetro por 15 metros de altura donde todavía penetra la luz solar y a la que se accede mediante escalones metálicos con barandilla. En sus paredes crecen plantas adaptadas a la penumbra, así como mantos de musgos y líquenes.

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Mientras que la segunda sección se adentra hacia el fondo a través de escaleras de hormigón integradas entre un caos de bloques de roca, alcanzando una represa artificial o pilón alimentado por un manantial subterráneo. La precipitación de carbonato cálcico ha moldeado en este punto una hermosa colada con un pequeño travertino, teñida con vistosos tonos anaranjados debido a las aguas ferruginosas.

Ante la acusada escasez de fuentes y arroyos en la paramera, los antiguos habitantes de Villanueva de Alcorón idearon un audaz método para abastecerse de agua: derribaban pinos y los arrojaban al interior de la grieta para utilizar sus ramas como improvisadas escaleras de mano. Asimismo, esta sima es única por el impactante fenómeno óptico que ocurre durante el periodo estival o días cercanos, en las horas próximas al mediodía. Cuando el sol se sitúa en su punto más alto, sus rayos inciden en vertical atravesando la densa humedad ambiental, lo que genera un brillante haz luminoso que choca contra el agua del pilón e ilumina de forma prodigiosa toda la bóveda subterránea.

Una infografía detalla las rutas de acceso y las recomendaciones de seguridad para visitar la Sima de Alcorón en Villanueva de Alcorón, Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guía de acceso y recomendaciones para visitar la Sima de Alcorón en Guadalajara - VisualesIA ScribNews

Las especificaciones sobre el entorno recreativo que brinda la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha indican que la sima se encuentra emplazada en un espacio perfectamente equipado con un refugio de montaña, cinco mesas de pícnic, columpio y un vallado perimetral de protección. Esta institución advierte de que la visita, totalmente gratuita, se realiza bajo la estricta responsabilidad de los propios usuarios y recomienda acudir equipados obligatoriamente con linterna y ropa de abrigo, extremando la precaución durante todo el recorrido, dado que el suelo y los peldaños pueden volverse resbaladizos por la elevada humedad presente en el ambiente.

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