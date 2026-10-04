Viajes

La escapada que permite entrar en una antigua mina de hierro y visitar la “Capilla Sixtina extremeña”: galerías rehabilitadas, pintura mudéjar y una ruta natural

Fuente del Arco combina patrimonio industrial, frescos del siglo XV y caminos señalizados sobre el antiguo corredor ferroviario de Peñarroya

La Mina La Jayona. (Ayuntamiento de Fuente del Arco)
La Mina La Jayona. (Ayuntamiento de Fuente del Arco)
Guardar

En el sur de la provincia de Badajoz, el municipio de Fuente del Arco reúne una mina de hierro rehabilitada como Monumento Natural, una ermita mudéjar con pinturas murales y un tramo de vía verde que conecta paisaje, patrimonio y actividad al aire libre.

La visita comienza fuera del casco urbano, en la Mina La Jayona, una antigua explotación de hierro que conserva galerías, plataformas y varios niveles acondicionados para el recorrido. La actividad extractiva dejó una estructura subterránea que hoy forma parte del patrimonio natural de Extremadura. El enclave fue declarado Monumento Natural en 1997. El acceso se realiza mediante visita guiada y requiere concertar la reserva antes de acudir. El itinerario permite conocer cómo funcionó la explotación y observar la transformación que experimentó el lugar después del cierre de la mina, con vegetación y fauna adaptadas a las cavidades y cortados del antiguo yacimiento.

PUBLICIDAD

La mina constituye el principal atractivo de la localidad y uno de los cinco monumentos naturales de Extremadura. Sus paredes, pasadizos y huecos interiores muestran la dimensión que alcanzó la extracción manual de mineral en esta zona de la Campiña Sur. El recorrido no se plantea como una ruta de espeleología: se desarrolla por áreas rehabilitadas y acompañadas por guías. Aun así, conviene llevar calzado cerrado, consultar las condiciones de acceso antes del viaje y tener en cuenta que la visita depende de la disponibilidad de reservas.

A pocos kilómetros se encuentra la ermita de la Virgen del Ara, un templo construido durante el siglo XV que concentra buena parte del patrimonio artístico del entorno. El edificio conserva una arquería mudéjar, espadaña y dependencias anexas. Su interior reúne pinturas murales policromadas con escenas del Génesis. Por este conjunto pictórico, el santuario es conocido como la “Capilla Sixtina extremeña”, más como apelativo cariñoso, claro, que como denominación oficial.

PUBLICIDAD

10 recetas tradicionales para celebrar el Día de Extremadura: de los huesillos al cojondongo.

El trazado de un antiguo ferrocarril

El tercer eje de la escapada es la Vía Verde Mina La Jayona, vinculada al antiguo ferrocarril Peñarroya-Fuente del Arco. El itinerario atraviesa Fuente del Arco, Valverde de Llerena, Berlanga y Azuaga, junto a campos de cultivo, dehesas y estribaciones de Sierra Morena. La propuesta completa tiene más de 26 kilómetros y una dificultad media, aunque el visitante puede optar por tramos más cortos. Uno de ellos conecta la mina, la ermita y la estación de Fuente del Arco a través de caminos señalizados.

El trayecto ofrece una alternativa para quienes busquen caminar o pedalear sin limitar la salida a la visita subterránea. También sitúa el destino dentro de una red de infraestructuras ferroviarias recuperadas para uso turístico y deportivo.

De vuelta en Fuente del Arco, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción forma parte de los puntos de interés del municipio. La localidad puede servir como base para recorrer la Campiña Sur o para continuar hacia otros destinos próximos de Extremadura y Andalucía. El plan resulta especialmente adecuado para una escapada de día o de fin de semana, con reserva previa para la mina y una ruta adaptada al tiempo disponible. La recomendación principal es confirmar con antelación los horarios de apertura, las condiciones de la visita guiada y el estado de los caminos de la vía verde.

Temas Relacionados

ExtremaduraDestinos EspañaDestinosTurismo RuralTurismo Rural EspañaViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Mercado Cervantino ideal para visitar del 8 al 12 de octubre: más de 300 puestos, justas medievales y música celta

Alcalá de Henares vuelve al Siglo de Oro en uno de los mercados medievales más famosos y en el que por disfrazarte puedes ganar hasta 300 euros

El Mercado Cervantino ideal para visitar del 8 al 12 de octubre: más de 300 puestos, justas medievales y música celta

Trondheim, la tercera ciudad más grande de Noruega con un pasado vikingo espectacular y una gastronomía que se eleva a nivel internacional

Entre fiordos y antiguas rutas de peregrinación, se convirtió en referencia de la cocina nórdica gracias a productores locales y chefs reconocidos con estrellas Michelin

Trondheim, la tercera ciudad más grande de Noruega con un pasado vikingo espectacular y una gastronomía que se eleva a nivel internacional

Las rutas de avión más estresantes de Europa en 2026: vuelos con más retrasos, cancelaciones y mal tiempo para viajeros nerviosos

Un análisis de 26 conexiones europeas identificó los trayectos donde se acumulan más incidencias y que ponen a prueba la paciencia de los pasajeros más ansiosos

Las rutas de avión más estresantes de Europa en 2026: vuelos con más retrasos, cancelaciones y mal tiempo para viajeros nerviosos

La comarca de Teruel que parece sacada de la Toscana: 18 pueblos de piedra entre olivos y cañones

Valderrobres y Calaceite lideran un recorrido que combina castillos medievales, yacimientos íberos y pasarelas sobre ríos cristalinos en una región aragonesa poco transitada

La comarca de Teruel que parece sacada de la Toscana: 18 pueblos de piedra entre olivos y cañones

El llamativo pueblo en el que se crió Fran García: del “bajitos, fuertes y engaños” a un castillo medieval del siglo XII que es Bien de Interés Cultural

La localidad de Ciudad Real conserva un importante patrimonio histórico y un paisaje marcado por su pasado volcánico

El llamativo pueblo en el que se crió Fran García: del “bajitos, fuertes y engaños” a un castillo medieval del siglo XII que es Bien de Interés Cultural
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

ECONOMÍA

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

DEPORTES

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final

Así te hemos contado la victoria de España ante la República Checa con un Lamine Yamal desatado y con polémica en el “empate” de los de Santi Denia

Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo y por lo que es baja contra la República Checa: discreta, psicóloga y sevillana