Tras 30 años de estudio, se descubre el mayor sistema subterráneo de Andalucía en la Sierra de las Nieves

La conexión entre la Sima del Nevero y la Sima del Aire crea un complejo de galerías de 26 kilómetros que podría llegar a 50 si se encuentran nuevos enlaces con otras grutas

Marta Sierra

Marta Sierra

El hallazgo de una galería
El hallazgo de una galería que conecta la Sima del Nevero y la Sima del Aire, en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, en Málaga, da lugar al sistema subterráneo más grande de Andalucía y uno de los más extensos del país.

España cuenta con una riqueza y belleza que no se halla únicamente en su superficie: bajo su suelo se extiende un mundo de cuevas que se transforman en un laberinto complejo. El sistema subterráneo más grande de nuestro país es el del Alto del Tejuelo, en la Sierra de Aralar, entre Navarra y el País Vasco; con una compleja red de ríos, sifones y salas gigantescas y una extensión de más de 200 kilómetros explorados, se sitúa como el segundo a nivel europeo y el undécimo en todo el mundo.

Sin embargo, no es solo aquí donde se ubican galerías subterráneas importantes. Más abajo en el mapa, en Andalucía, el Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (GES de la SEM) ha realizado recientemente un descubrimiento que cambia el panorama de la espeleología a nivel autonómico y nacional: una conexión entre la Sima del Nevero (TO-39) y la Sima del Aire (TO-61).

Ubicados estos enclaves en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, los investigadores y exploradores han estudiado durante más de tres décadas esta localización, buscando algún lugar en el que coincidiesen las galerías del Nevero y del Aire, que en algunos puntos se encontraban solo a 100 metros de separación. Con este descubrimiento, del que han informado el GES y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, se da lugar al Complejo Nevero-Aire.

Esta red bajo tierra, creada el 26 de septiembre a raíz del hallazgo de la conexión de las dos simas, alcanza 26.445 metros de galerías y un desnivel máximo de -955 metros, lo que la convierte en el sistema subterráneo más grande de Andalucía y uno de los más extensos del país. Hasta el momento, era la Sima de la Luz la considerada como la gruta más grande de la región, pero ahora se ha visto superada en seis kilómetros por el reciente descubrimiento de los espeleólogos.

El Complejo Nevero-Aire tiene 26.445
El Complejo Nevero-Aire tiene 26.445 metros de desarrollo y un desnivel máximo de -955 metros.

Una red subterránea que podría llegar a los 50 kilómetros

Esto no acaba aquí, ya que el GES ha explicado en un comunicado que el Complejo Nevero-Aire tiene “un potencial que podría superar los 50 kilómetros en caso de conectarse con otras grandes simas del entorno”, como la Cueva del Agua (TO-36). Los expertos saben que estas cavidades podrían unirse también en algún punto, aunque aún este no ha sido detectado.

Durante los treinta años que ha durado la investigación, se han revisado y topografiado las poligonales principales de ambas simas, lo que ha permitido finalmente encontrar y confirmar el enlace.

“La investigación y el descubrimiento científico son parte del alma de nuestro territorio. La Sierra de las Nieves esconde un patrimonio natural excepcional, y este logro refuerza la importancia de protegerlo y difundirlo con orgullo y responsabilidad”, ha explicado José Miguel Marín, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde del municipio malagueño de Istán.

El hallazgo, por tanto, contribuye a aumentar la riqueza cultural de la zona. “La Sierra de las Nieves no solo es belleza en superficie: es también profundidad, historia geológica y compromiso con la ciencia. Cada descubrimiento refuerza la conexión entre naturaleza y comunidad”.

La Cueva del Gato se encuentra situada dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, en el municipio de Benaoján. Tal es su importancia que fue declarado Monumento Natural de Andalucía

Por su parte, el GES ha agradecido a “todos los amigos, colegas e instituciones” que durante estas más de tres décadas han contribuido a que “este sueño se haya hecho realidad, consiguiendo que Andalucía cuente a partir de ahora con uno de los sistemas subterráneos más técnicos y complejos de nuestro país”.

Además, ante el interés que este hallazgo puede suscitar, ha recordado que la Dirección del Parque Nacional Sierra de las Nieves informa de que toda actividad espeleológica dentro del parque necesita autorización y permisos previos para garantizar la seguridad de las personas y la conservación de los ecosistemas subterráneos.

