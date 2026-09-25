No es Finisterre: este es el lugar de Galicia donde se pone el sol más tarde que en toda Europa continental

Parador de Muxía, en A Coruña. (Paradores.es)

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Ver el atardecer es el plan favorito de muchos. Ya sea porque les parece romántico, porque les transmite una sensación de calma y felicidad, o porque les ayuda a reflexionar, con frecuencia, un buen número de personas busca el mejor lugar para disfrutar de este momento del día. Pero existe un lugar en España, en concreto, en Galicia, donde se pone el sol más tarde que en toda Europa continental. Y no es Finisterre, sino Muxía, ubicado en la provincia de A Coruña.

Este municipio forma parte de la Costa da Morte y conserva un vínculo marcado con el océano Atlántico. El casco principal se asienta en una pequeña península, mientras que el municipio se extiende por parroquias ubicadas a ambos lados de la costa. En su territorio se suceden playas, miradores, santuarios y vestigios de la tradición pesquera y del paso de los peregrinos.

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El cabo Touriñán concentra uno de los principales atractivos locales: pese a que Finisterre suele identificarse con el extremo occidental de la Península, este enclave de Muxía es el punto más occidental de la España peninsular. El cabo se proyecta cerca de un kilómetro hacia el mar y, en ciertas fechas, ofrece la última puesta de sol de la Europa continental. La visita puede completarse con el Santuario da Virxe da Barca, los arenales expuestos al Atlántico, el puerto y las iglesias rurales del municipio.

El cabo Touriñán, un mirador con vistas espectaculares

Las increíbles rutas por un paraje natural de Galicia escondidas entre ríos y con arquitectura románica.

Cabo Touriñán, situado en Muxía, es el punto más occidental de la España peninsular. Entre marzo y septiembre, sobre todo en las fechas cercanas a los equinoccios, su ubicación permite observar el denominado finis solis: el momento en que desaparece sobre el Atlántico el último rayo de sol de la Europa continental.

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El promontorio se adentra en el océano y constituye uno de los principales miradores naturales de la Costa da Morte. En este paisaje se levanta el faro de Touriñán, cuyo primer edificio data de 1898. La orientación del cabo y su exposición al mar lo convierten en un lugar habitual para seguir el ocaso desde la costa de A Coruña.

La asociación de Finisterre con el extremo occidental de Galicia ha alimentado cierta confusión geográfica, aunque Touriñán ocupa esa posición en la península. Muxía también cuenta con otros puntos de observación, como el Monte do Corpiño, con vistas al pueblo y la ría, y el Monte Facho, accesible en coche y con panorámicas de la península, las playas y las ensenadas cercanas.

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Qué otras cosas puedes ver en Muxía: desde parroquias hasta un santuario del siglo XVIII

Santuario da Virxe da Barca, en Muxía, un municipio de la provincia de A Coruña. (Ayuntamiento Muxía)

El Santuario da Virxe da Barca es uno de los principales referentes de Muxía. El templo actual, construido en el siglo XVIII sobre una ermita anterior del siglo XII, se levanta frente al Atlántico, en el extremo norte de la villa. Su historia está ligada a la tradición jacobea y a la leyenda que sitúa la llegada de la Virgen en una barca de piedra para alentar al apóstol Santiago, origen de la Romería da Barca.

El vínculo con el mar también define el casco antiguo, donde persisten viviendas de cantería con galerías y patines junto a construcciones más recientes. El puerto, la actividad pesquera y la llegada de peregrinos que prolongan el Camino hasta la costa explican parte de la identidad local. En los alrededores, las playas amplían las opciones de visita: Nemiña atrae a surfistas por su oleaje, mientras que da Cruz, Lago, Area Maior, Moreiras y Arnela muestran distintos paisajes de arena y roca.

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El patrimonio se extiende por las parroquias del municipio mediante iglesias, capillas y elementos de arquitectura popular. San Xiao de Moraime y Santa Leocadia de Frixe conservan origen románico del siglo XII, mientras que A Grixa de Vilastose reúne un campanario barroco, un hórreo y un cruceiro. A estos conjuntos se suman San Martiño de Ozón, Santa María, la capilla de A Santiña de Trasufre y San Cristovo de Nemiña, entre otros templos repartidos por el entorno rural.

Cómo llegar a Muxía

Muxía se encuentra en la Costa da Morte, a unos 80 kilómetros de Santiago de Compostela y a unos 100 kilómetros de A Coruña. La opción más práctica es llegar en coche: desde Santiago, el trayecto suele durar cerca de una hora y media por la carretera AC-404, con paso por Negreira y Dumbría. Desde A Coruña, el viaje ronda una hora y 45 minutos, según el itinerario elegido.

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También hay conexiones en autobús desde la estación intermodal de Santiago de Compostela, con servicios de Monbus hacia Muxía. El recorrido dura entre una hora y cuarto y cerca de dos horas, según las paradas de cada servicio. Conviene consultar el horario y reservar con antelación, ya que las frecuencias son limitadas.

Quienes lleguen en avión pueden utilizar el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro como punto de entrada y continuar hasta la ciudad para tomar un vehículo de alquiler o el autobús. Desde Muxía, es posible desplazarse por carretera hacia otros puntos de la Costa da Morte, como Fisterra, Cee o Camariñas.

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