La ensalada de otoño perfecta con persimón y granada: una receta que combina sabores y se prepara en 15 minutos

Un plato circular con ensalada de persimón, granada, lechuga y nueces se ubica en el centro de una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ensalada de persimón y granada combina sabores dulces, ácidos y frescos en un plato ligero. El primero aporta una textura suave, mientras que los granos de la granada suman jugosidad y un contraste crujiente.

Es una receta que puede servirse como entrada o guarnición, y admite hojas verdes, queso suave, frutos secos y una vinagreta con un toque cítrico. La clave es utilizar persimones maduros, pero firmes, para que mantengan su forma al cortarlos.

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Receta de ensalada de persimón y granada

Esta ensalada de persimón y granada es un plato frío que combina hojas verdes, fruta fresca cortada en rodajas y frutos secos. La técnica principal consiste en el desgranado cuidadoso de la granada, sin dejar restos de la piel blanca amarga, y en un aliño sencillo que resalta el dulzor natural de la fruta.

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 15 minutos. No requiere cocción, ya que todos los ingredientes se sirven en crudo. El tiempo se distribuye entre lavar y cortar las lechugas, laminar el persimón, desgranar la granada y montar el plato.

Ingredientes

Mix de lechugas variadas

1 persimón

Media granada

4 o 5 nueces

Aceite de oliva

Vinagre (preferiblemente con notas dulces, como el de cereza)

Sal

Queso parmesano, un poco para rallar

Cómo hacer ensalada de persimón y granada, paso a paso

Lava y corta las lechugas en trozos manejables.

Dispón las hojas sobre un plato ancho y plano, formando una cama uniforme.

Lava el persimón y córtalo en rodajas finas.

No pelar el persimón : su piel es sabrosa y aporta textura.

Coloca las rodajas de persimón sobre el lecho de lechugas.

Desgrana la granada con cuidado.

Retira toda la piel blanca : es muy amarga y puede arruinar el sabor final del plato.

Abre las nueces y resérvalas enteras o en trozos grandes.

Añade los granos de granada y las nueces sobre la ensalada.

Aliña con aceite de oliva, sal y vinagre al gusto.

Usa un vinagre con notas dulces , como el de cereza, para potenciar el contraste con la fruta.

Justo antes de servir, ralla el queso parmesano en finas lascas sobre toda la superficie.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones como entrante o acompañamiento.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180-220 kcal

Proteínas: 5-7 gramos

Grasas: 12-14 gramos

Hidratos de carbono: 15-18 gramos

Fibra: 3-4 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Esta ensalada se recomienda consumir en el momento, una vez aliñada. Si se guardan los ingredientes por separado, sin aliñar, se conservan en la nevera hasta 1 día. El persimón y la granada pierden textura y frescura rápidamente una vez cortados y expuestos al aire.

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