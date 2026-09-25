Tailandia rechaza los recursos y confirma la cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta

Fotografía de archivo del español Daniel Sancho (C) junto a la policía tailandesa. EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

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El Tribunal Provincial de Samui ha confirmado la condena a cadena perpetua del chef español Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La resolución rechaza el recurso de la defensa, que había pedido repetir el juicio o celebrar una nueva vista con testigos adicionales.

La decisión se comunicó este viernes, 25 de septiembre, durante una sesión a puerta cerrada. La vista comenzó a las 10:00 hora local (las 05:00 de la mañana en la península ibérica). Solo asistieron las personas autorizadas por el tribunal.

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Por parte de Sancho acudieron el abogado tailandés Aphichat Srinuel y la traductora Alice Keartjareanlap. La familia de Arrieta estuvo representada por Metapon Suwancharen y Nattha Jongratwanin, conocida como Lak. Sancho siguió la lectura del fallo por videoconferencia desde la prisión de Surat Thani, donde cumple la pena.

El recurso de la defensa no logra que se repita el juicio

El fallo de apelación fue elaborado por el Tribunal de Apelaciones de Phuket y remitido posteriormente a la corte de Samui para su lectura a las partes. El tribunal ha desestimado la petición de la defensa para volver a celebrar el proceso, según informó El País.

La defensa de Sancho sostiene que la muerte de Arrieta se produjo durante una pelea y que el condenado actuó en defensa propia. Con esa línea argumental, sus abogados cuestionaron la calificación de asesinato premeditado que recoge la sentencia dictada en primera instancia. El tribunal de Samui condenó a Sancho el 29 de agosto de 2024 por el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan. La sentencia concluyó que el acusado planificó el crimen y que “golpeó” al cirujano con “intención de matar”.

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Además de la pena de prisión, el fallo fijó una indemnización de cuatro millones de baht, unos 107.000 euros al cambio de entonces, para la familia de Arrieta, que dependía económicamente de él.

El español Daniel Sancho se enfrenta al juicio en Tailandia por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. El tribunal tiene que determinar si fue un crimen premeditado o un accidente.

La petición de pena de muerte se abordará el 7 de octubre

Los magistrados no se han pronunciado todavía sobre el recurso de la acusación, que solicita que la condena se eleve a pena de muerte y reclama una indemnización superior a la establecida en la sentencia inicial. Ese asunto está previsto para una nueva vista el próximo 7 de octubre.

En Tailandia, el asesinato premeditado puede castigarse con la pena capital. Sin embargo, el tribunal que juzgó a Sancho rebajó la pena a cadena perpetua al tener en cuenta su confesión inicial ante la Policía como circunstancia atenuante. Posteriormente, el acusado defendió que la muerte fue accidental.

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Sancho, de 32 años, fue detenido el 5 de agosto de 2023 y lleva algo más de tres años encarcelado. La prisión de Surat Thani, situada en la provincia a la que pertenece Samui, es uno de los centros penitenciarios de mayor tamaño del país, según trasladó el tribunal a EFE.

La resolución de apelación no cierra necesariamente el procedimiento. Tras esta primera revisión, tanto la defensa como la acusación pueden recurrir ante el Tribunal Supremo tailandés. La sentencia solo será firme cuando se agoten esas vías o las partes renuncien a utilizarlas.

Si la condena adquiere firmeza, Sancho podría solicitar el traslado a España para cumplir allí el resto de la pena. España y Tailandia mantienen desde 1983 un acuerdo de cooperación para la ejecución de sentencias. En los casos de cadena perpetua, la normativa tailandesa exige haber cumplido al menos ocho años de prisión antes de iniciar ese trámite por vía diplomática.

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