Planes gratuitos este fin de semana en Madrid: de conciertos al aire libre a exposiciones y vermú en una librería

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Llega el fin de semana y las ganas de salir de casa están ahí mientras el buen tiempo lo permite, aunque si no fuese así también estarían. Mercadillos, terraceo, museos, visitas guiadas o proyección de películas. Los planes son infinitos en Madrid y esto incluye a los gratuitos. Esto es una lista para presupuestos ajustados ahora que el fin de mes llega.

La agenda incluye alternativas para todos los gustos. Un vermú para celebrar los 80 años de una librería, un espectáculo de luces y agua, palacios de la ciudad abiertos al público y mucho más.

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La Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo cumple 36 años en Recoletos

Cartel de la 36ª Feria de Otoño del libro Viejo y Antiguo del 24 de seotiembre al 12 de octubre en el paseo de Recoletos. (LIBRIS)

El Paseo de Recoletos acoge desde el 24 de septiembre y hasta el 12 de octubre la 36ª edición de la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo, organizada por la Asociación de Libreros de Viejo (LIBRIS) en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. La feria reúne a 34 librerías procedentes de distintos puntos de España, con más de medio millón de ejemplares a la venta, desde libros a un euro hasta primeras ediciones e incunables.

El horario es de 11:00 a 20:30 horas de domingo a jueves, y se amplía hasta las 21:00 horas los viernes y sábados. El acceso al recinto es gratuito; solo se paga por las compras que se realicen.

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Gema Polanco transforma el Museo de Artes Decorativas en un altar doméstico

La Feroz, parte de la exposición de Gema Polanco en el Museo Nacional de Artes Decorativas que estará disponible hasta el 25 de octubre. (Museo de Artes Decorativas)

El Museo Nacional de Artes Decorativas acoge hasta el 25 de octubre la exposición Toda mi casa es un altar, de la artista valenciana Gema Polanco, dentro del marco de PHotoESPAÑA 2026. La propuesta convierte la segunda planta del museo en un recorrido inmersivo donde conviven tapices, amuletos, collages y piezas textiles inspiradas tanto en la artesanía tradicional como en la estética punk, a partir de un gran tapiz suspendido que actúa como umbral hacia el imaginario de la artista.

El museo, de titularidad estatal y dependiente del Ministerio de Cultura, ofrece acceso gratuito los domingos, los jueves de 17:00 a 20:00 horas y los sábados de 14:00 a 15:00 horas. Las exposiciones temporales, como la de Polanco, son siempre gratuitas.

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Getafe acoge el QKFest, un festival de artes de calle con Kiki Morente

Cartel del festival QKFest en Getafe. (Ayuntamiento de Getafe)

A pocos minutos de Madrid, el municipio de Getafe celebra del 25 al 27 de septiembre el QKFest, un festival de cultura en la calle que combina teatro, circo, danza, música y flamenco en distintos puntos de la ciudad, con epicentro en la Plaza de la Constitución y el Hospitalillo de San José. El plato fuerte llega el sábado 26 a las 21:00 horas, cuando Kiki Morente ofrece un concierto con acceso mediante invitaciones limitadas a cuatro por persona.

La programación se completa con un recital de Antonio Mata el viernes 25, una yincana flamenca infantil y un taller de palmas el sábado, y el cierre a cargo de Roque Torres el domingo 27. Durante los tres días, de 11:00 a 22:00 horas, se instala también un mercado artesanal de época en la Plaza de las Escuelas Pías y otros puntos del centro.

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RRadial reúne conciertos gratuitos en el Templete de Pradolongo

Templete del Pradolongo donde se llevaran a cabo las representaciones de RRadial. (Ayuntamiento de Madrid)

El distrito de Usera acoge el sábado 26 de septiembre la iniciativa RRadial, organizada por Radio Relativa, un ciclo de conciertos al aire libre centrado en los templetes de música como patrimonio cultural madrileño. El evento se desarrolla en el Templete de Pradolongo a partir de las 13:00 horas y se extiende hasta las 22:00 horas.

La propuesta se suma a la tradición de conciertos gratuitos en templetes históricos de la ciudad, un formato que durante los últimos meses ha reunido también ciclos flamencos y sinfónicos en espacios como El Retiro o el Templete José Menese, en el distrito de Latina.

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Cruza Carabanchel despliega 101 propuestas culturales en el distrito

Del 26 de septiembre al 4 de octubre se celebrará la cuarta edición de Cruza Carabanchel, un festival cultural multidisciplinar que reúne 101 propuestas y conecta una amplia red de espacios. (Ayuntamiento de Madrid)

Del 26 de septiembre al 4 de octubre, el distrito de Carabanchel celebra la cuarta edición de Cruza Carabanchel, un festival multidisciplinar que reúne 101 propuestas repartidas en más de 50 espacios, entre estudios de artistas, galerías, salas, librerías y proyectos comunitarios. La programación incluye 25 propuestas de artes escénicas, 14 de artes plásticas, 15 de artesanía y diseño, 15 estudios abiertos, 13 de literatura, siete de música y ocho de comunidad.

El sábado 26, en el recinto ferial de San Isidro, se celebra por la mañana una representación teatral familiar y una narración oral inspirada en Las Sinsombrero, mientras que por la tarde tiene lugar el concierto de Mundo Chillón y Jiménez con Jota. El festival contempla distintas modalidades de acceso, entre ellas actividades completamente gratuitas y otras con reserva previa o taquilla inversa.

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La librería Pérgamo celebra su 80 aniversario con un vermut literario

Imagen de la Librería Pérgamo

La librería Pérgamo, considerada una de las más antiguas de Madrid, con actividad desde 1946 en la calle General Oráa, celebra el sábado 26 de septiembre su 80 aniversario con un vermut literario abierto al público a las 13:00 horas. La cita se suma a la tradición de encuentros semanales que la librería organiza desde su reapertura, en los que invita a autores a comentar sus obras ante los lectores.

Torrejón de Ardoz ofrece un espectáculo de agua, luz y sonido

Fuente del Parque Europa. (Ayuntamiento Torrejón de Ardoz)

A media hora de Madrid, el Parque Europa de Torrejón de Ardoz mantiene hasta el 27 de septiembre su espectáculo de fuente con agua, luz y sonido. La cita tiene lugar viernes, sábado y domingo a partir de las 22:30 horas y puede contemplarse desde el Teatro Griego del parque, un espacio con capacidad para unos 700 espectadores.

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Bienvenidos a Palacio permite visitar edificios históricos con acceso restringido

Palacio infanta Isabel de Borbón. (Ayuntamiento de Madrid)

El programa ¡Bienvenidos a Palacio! continúa hasta el 1 de diciembre con visitas guiadas gratuitas a palacios y edificios históricos de la Comunidad de Madrid. Las recorridas incluyen acceso a estancias normalmente restringidas al público, con especialistas en patrimonio cultural que explican la evolución arquitectónica de cada inmueble.

La inscripción es obligatoria y se limita a un máximo de dos plazas por reserva.

Otras propuestas culturales del fin de semana

El listado de planes gratuitos se completa con la exposición Thomas Houseago. Esculturas, disponibles los viernes y sábados de 12:00 a 19:00 horas en el Jardín de Banca March, y con la programación cultural del Palacio de Cibeles, que incluye visitas guiadas a CentroCentro y muestras como Madrid entre épocas o Mitologías modernas: Ouka Leele & Co.

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También figuran en la agenda actividades participativas como la masterclass de iniciación a la lengua de signos, una quedada de cine y un taller filosófico, además de la programación teatral gratuita incluida en la Temporada 2026/2027 de distintos espacios culturales de la ciudad.

Museos con acceso gratuito este fin de semana

Museo del Prado : sábado y domingo de 17:00 a 19:00 horas

Museo Reina Sofía : sábado de 19:00 a 21:00 horas y domingo de 12:30 a 14:30 horas

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza : sábado de 21:00 a 23:00 horas (Noches Thyssen)

Palacio Real : acceso al Mirador de la Cornisa gratuito de lunes a domingo, de 12:00 a 22:00 horas

Museo de América : domingo

Museo Cerralbo : domingo

Museo Nacional de Artes Decorativas : sábado de 14:00 a 15:00 horas y domingo

Museo del Traje : sábado desde las 14:00 horas y domingo

Museo Arqueológico Nacional : sábado desde las 14:00 horas y domingo

Museo Sorolla : sábado desde las 14:00 horas y domingo

Museo del Romanticismo : sábado desde las 14:00 horas y domingo

Museo Nacional de Antropología : sábado desde las 14:00 horas y domingo

Museo Nacional de Ciencias Naturales: domingo de 17:00 a 20:00 horas