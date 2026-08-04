El Gobierno trabaja para colocar en Melilla barreras de contención en el mar como en Ceuta

Barrera flotante de contención, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)

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El Gobierno está trabajando en la instalación de “elementos de contención” en el mar en Melilla, al igual que ha hecho en Ceuta con la barrera flotante, aunque “adaptados” a las necesidades y la realidad de Melilla, según informa la agencia EFE.

En rueda de prensa, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado de que la Guardia Civil está trabajando “intensamente” en ello “desde el primer momento” que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar rechazos en frontera a los migrantes que intentan entrar a Ceuta y Melilla por mar. Cabe recordar que fue el pasado 8 de julio cuando el Supremo confirmó que la ley de Extranjería no permite aplicar las denominadas “devoluciones en caliente”, una decisión con la que se constató que solo se puede expulsar sin expediente a aquellos que cruzan “superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”.

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El coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Jesús Rueda, también presente en la comparecencia, ha explicado que había “un proceso de estudio conjunto” para las dos ciudades autónomas, pero “Ceuta era la máxima prioridad por el volumen y la entidad del desafío que había que afrontar”.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Reunión de los ministros de Interior de la UE

Por otro lado, este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa en la reunión extraordinaria del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea donde analizarán las repercusiones de la crisis desatada en Ceuta, después de que el pasado 30 de julio decenas de miles de personas migrantes entraran en esta ciudad desde Marruecos.

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En esta reunión, el titular de Interior comunicará a sus homólogos europeos que la política migratoria de España es “preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos”, país que considera “un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua”, según han explicado fuentes del ministerio del Interior.

Estas mismas fuentes recuerdan que Marlaska ya dejó claro el 1 de agosto que “no se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en materia migratoria”.

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(Con información de EFE)