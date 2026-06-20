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La ciudad gallega perfecta para el principio del verano: un faro romano del siglo II y un paseo marítimo de 12 kilómetros

Concentra en poco espacio patrimonio histórico, un paisaje litoral y gastronomía de calidad

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La Torre de Hércules, A Coruña (Shutterstock).
La Torre de Hércules, A Coruña. (Shutterstock)

A Coruña es uno de los destinos españoles más recomendables para una escapada en el inicio de este verano, gracias a su paseo marítimo frente al Atlántico, la Torre de Hércules y un centro histórico que se recorre a pie entre plazas, mercados, playas urbanas y zonas de tapeo. La ciudad permite enlazar cultura, costa y gastronomía en una sola jornada.

Situada en un promontorio de la costa gallega y rodeada de entorno natural, la ciudad permite pasar de las galerías de la avenida de la Marina al frente marítimo y de ahí a la Ciudad Vieja sin grandes desplazamientos. El recorrido encaja tanto en una visita rápida como en una estancia de una noche más centrada en tabernas y gastronomía gallega, con platos como el pulpo a feira o la empanada.

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La Torre de Hércules concentra el principal reclamo patrimonial de la ciudad. Está declarada Patrimonio de la Humanidad y está considerada el faro más antiguo en funcionamiento del mundo. A sus pies se encuentra la Rosa de los Vientos, y en su entorno se abre el Parque Escultórico. Desde la parte alta hay vistas sobre el océano Atlántico. Ese espacio costero funciona como museo al aire libre en más de 46 hectáreas. Reúne 15 obras ligadas a temas mitológicos, al mar y a la navegación.

Entre las esculturas destacan La Caracola, los 12 Menhires de Manolo Paz y la figura de Hércules sobre la nave de los argonautas. Una de las rutas recomendadas en la zona recorre 4 kilómetros.

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Un borde costero con farolas rojas, playas urbanas y paradas frente al Atlántico

El paseo marítimo actúa como eje de la visita y permite enlazar varios puntos sin salir del borde costero. Además de las vistas al mar, conserva las farolas rojas que sostuvieron en su día las catenarias del antiguo tranvía.

Cada una incorpora cuatro esmaltes de la artista coruñesa Julia Ares. Son más de 1.200 esmaltes en todo el recorrido y cambian según la zona, con motivos del faro junto a la Torre de Hércules y peces a la altura de la Casa de los Peces. Desde el entorno del Castillo de San Antón hasta la torre hay casi 3 kilómetros de paseo, con posibilidad de pasar por la playa de San Amaro. Más al sur, el frente litoral conecta con Riazor y Orzán, dos playas urbanas en forma de concha situadas una junto a la otra en la ensenada del Orzán. El mismo recorrido llega hasta el monumento del Milenio, un obelisco de 46 metros levantado para conmemorar el inicio del siglo XXI. Sus primeros 13 metros repasan la historia de A Coruña.

El centro urbano completa la ruta desde la avenida de la Marina, marcada por sus galerías acristaladas de madera pintada de blanco frente al puerto. Desde allí se alcanza en pocos minutos la plaza de María Pita, presidida por el edificio que alberga el Ayuntamiento y por la estatua de la heroína local. A poca distancia aparece el mercado de San Agustín, un mercado de abastos con cubierta parabólica y producto fresco, sobre todo pescado y marisco. Abre de lunes a sábado de 8:00 a 15:30.

En la Ciudad Vieja, la iglesia de Santiago añade la capa histórica. Fue construida en la segunda mitad del siglo XII, es la más antigua de la ciudad y guarda en su interior dos tallas de la Virgen, aras romanas de la Torre de Hércules y una figura de Santiago Apóstol a caballo en la portada. Muy cerca se encuentra la casa familiar de Emilia Pardo Bazán, sede de la Real Academia Galega y de un pequeño museo dedicado a la autora. El recorrido puede seguir por la plaza del General Azcárraga y por los jardines de San Carlos, antiguo castillo defensivo del siglo XIV con vistas al puerto.

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