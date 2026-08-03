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Alexandre Olmos, experto en longevidad, sobre la hinchazón después de comer: ”Que sea frecuente no significa que sea aceptable”

El doctor Olmos propone dejar a un lado los protectores gástricos y buscar la causa subyacente de la hinchazón

El doctor Alexandre Olmos (@dr.alexandreolmos)
El doctor Alexandre Olmos (@dr.alexandreolmos / Montaje Infobae)
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Sentir hinchazón después de las comidas es una molestia que muchas personas experimentan con frecuencia y que, en ocasiones, acaba normalizándose tanto por quienes la padecen como por parte de algunos abordajes clínicos. Sin embargo, el hecho de que un síntoma sea habitual no implica necesariamente que deba considerarse normal o que no requiera una investigación más profunda sobre su origen.

Si cada vez que comemos algo, nos sentimos pesados o inflamados, nuestro cuerpo nos está avisando de que algo no está funcionando como debería. De ahí la necesidad de ir más allá del tratamiento sintomático cuando la hinchazón aparece de forma recurrente. Por ello, no basta con afrontar esta condición con protectores gástricos, sino que hay que buscar la causa subyacente.

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“La hinchazón diaria no es normal. Que sea frecuente no significa que sea aceptable. Es tu intestino diciendo que algo no funciona”, afirma el doctor Alexandre Olmos en un vídeo publicado en sus redes sociales (@dr.alexandreolmos). Según explica el experto en longevidad, cuando una persona presenta este síntoma de manera continuada, el primer paso debería ser evaluar si existe inflamación intestinal mediante una prueba específica. “Lo primero que debería medirse es la calprotectina fecal, que te dice si hay inflamación activa en tu mucosa intestinal. Si está por encima de 50, hay un problema que el protector de estómago no va a resolver”, sostiene.

El doctor Olmos también señala la importancia de analizar el estado de la barrera intestinal. En este sentido, menciona la zonulina, una proteína que regula la permeabilidad intestinal, como un marcador relevante. “Lo segundo es la zonulina, que indica si tu barrera intestinal está comprometida. Si está elevada, tu intestino es permeable y un intestino permeable genera inflamación sistémica que va mucho más allá de la hinchazón”, explica en el vídeo.

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El especialista añade una tercera determinación que, en su opinión, también debería formar parte de la evaluación. Se trata de la IgA secretora, un marcador relacionado con la protección de la mucosa intestinal “que mide la primera línea de defensa de tu intestino”. “Si está baja, tu mucosa no se está protegiendo”, asegura.

DR. DANIEL LOPEZ ROSETTI – Infobae en Vivo

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Por último, el doctor considera que la prueba más relevante es un análisis detallado de la microbiota intestinal mediante secuenciación NGS. En su intervención insiste en que no se refiere a un estudio básico, sino a uno capaz de ofrecer información más específica, “un estudio que te diga exactamente qué bacterias están sobrecrecidas, cuáles te faltan, si produces histamina en exceso y qué funciones intestinales están comprometidas”, afirma.

A partir de estas determinaciones, el doctor Olmos sostiene que es posible orientar mejor el abordaje del problema y evitar limitar el tratamiento al control de los síntomas. En su opinión, disponer de esa información resulta esencial para identificar qué está ocurriendo en el intestino y actuar en consecuencia.

“Sin estos datos, estás tratando la hinchazón con un protector de estómago, que es como poner una tirita en una fractura”, sentencia, defendiendo la necesidad de investigar las posibles causas antes de centrar el tratamiento únicamente en aliviar la molestia.

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