Viajes

Estos son los sencillos trucos de ‘Lonely Planet’ para disfrutar de Madrid de una forma barata

La guía de viajes ha establecido una serie de recomendaciones para descubrir la capital sin gastarse un dineral

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Puerta del Sol, en Madrid
Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).

Madrid, con su energía vibrante, monumentos icónicos y una vida cultural imparable, cautiva cada año a millones de visitantes de todo el mundo. Aunque a menudo aparece entre las ciudades más caras del país, la capital española también ofrece innumerables maneras de disfrutar de sus encantos sin necesidad de realizar grandes desembolsos.

Para quienes desean explorar la Gran Vía, la Puerta de Alcalá o el bullicioso ambiente de sus barrios sin que la experiencia se resienta por el presupuesto, existen una serie de trucos y consejos que hacen posible una visita inolvidable y asequible. Según las recomendaciones de Lonely Planet, viajar a Madrid y ahorrar dinero no solo es posible, sino que resulta sorprendentemente sencillo si se conocen las claves adecuadas.

Cómo moverse por Madrid gastando lo justo

Uno de los mejores consejos para quienes llegan a Madrid es aprovechar la extensa red de transporte público para desplazarse por la ciudad. El uso del metro y los autobuses permite recorrer el centro y llegar a los principales puntos de interés de forma cómoda y, sobre todo, mucho más económica que optar por taxis o vehículos VTC.

Plaza Mayor de Madrid (Adobe
Plaza Mayor de Madrid (Adobe Stock).

Lonely Planet destaca que también existen alternativas como Bicimad, el sistema público de bicicletas eléctricas, o la opción de compartir trayecto con otros viajeros a través de plataformas como BlaBlaCar para los que se acercan a Madrid desde otras ciudades. El ahorro comienza ya en el trayecto desde el aeropuerto hasta el corazón madrileño, donde el transporte público se posiciona como la opción más inteligente para quienes buscan ajustar el presupuesto y evitar gastos innecesarios.

Comer bien en Madrid sin gastar de más

Uno de los aspectos en los que más puede dispararse el gasto durante un viaje es la comida, especialmente si se eligen restaurantes turísticos situados en zonas tan frecuentadas como la Plaza Mayor. La guía de viajes sugiere evitar este tipo de establecimientos y optar en su lugar por bares y restaurantes con menú del día, que ofrecen platos caseros a precios ajustados. Además, en muchos bares madrileños es habitual que con cada consumición se sirva una tapa gratuita, lo que supone una forma muy económica de probar la gastronomía local.

El medio especializado recomienda también comprar alimentos en supermercados como alternativa asequible para desayunos o picnics urbanos, y recuerda la importancia de asegurarse de que no se cobra un suplemento extra por el pan en las comidas. Como recurso adicional, Lonely Planet aconseja utilizar aplicaciones como Too Good to Go, que permite adquirir comida a precios reducidos y evitar el desperdicio alimentario. De este modo, es posible disfrutar de la variada oferta culinaria de la ciudad sin mermar el bolsillo.

Esta es la historia de San Isidro Labrador: cinco milagros, sus restos están en una iglesia de Madrid y tiene una moneda de Enrique IV en la garganta.

Cultura y arte sin coste: museos gratis y descuentos

Madrid presume de contar con tres de los museos más reconocidos de Europa: el Museo del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Reina Sofía. Según la plataforma de viajes, todos ellos ofrecen franjas horarias gratuitas de acceso, lo que permite al visitante organizar su itinerario para disfrutar de grandes colecciones de arte sin pagar entrada. También señala que mostrar el carnet de estudiante o de mayor de 65 años da opción a descuentos significativos en el precio de las entradas fuera de los horarios gratuitos.

Aprovechar estas oportunidades no solo permite un notable ahorro, sino que ofrece la posibilidad de sumergirse en el valioso patrimonio artístico de Madrid, enriqueciendo la experiencia del viaje sin que suponga un esfuerzo económico adicional.

