Elsa Pataky reveló las claves de su matrimonio con Chris Hemsworth: “Hay que trabajar muchísimo”

En entrevista con ELLE, la actriz reveló que la autenticidad, la dedicación diaria y la vida familiar lejos de Hollywood son fundamentales para mantener una familia sólida

Por Fausto Urriste

Elsa Pataky revela que el éxito en su matrimonio con Chris Hemsworth se basa en el esfuerzo diario y la autenticidad (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Elsa Pataky compartió con Elle las claves del éxito en su matrimonio con Chris Hemsworth, subrayando que la armonía en pareja solo se logra a través del esfuerzo diario.

Tras 15 años juntos y con tres hijos, la actriz destacó que la dedicación constante es esencial, y que la autenticidad y el aprendizaje continuo fueron fundamentales en su vida familiar.

El esfuerzo como base de la pareja

Durante la entrevista, Pataky explicó que mantener una relación estable no depende de la suerte ni de la pasión del inicio.

La actriz destaca la importancia de la dedicación constante y el aprendizaje en la vida familiar y personal

“Hay que trabajar muchísimo en los matrimonios. En un primer momento vives con un enamoramiento de los que se te sale el corazón pero con los años se va pasando. Vas creciendo como persona, con otra persona diferente, y el reencontrarse continuamente es el trabajo que depende de ti. El éxito es un trabajo continuo”, afirmó la actriz.

Para Pataky, el secreto está en observar, admirar y dedicar tiempo al otro: “buscar en esa persona las cosas que sigues admirando, que te emocionan”. Esta actitud sostiene la conexión y fomenta la unidad, incluso cuando surgen retos o diferencias.

Destacó la importancia de ser vulnerable, de expresar emociones y de no dar por sentado ni los pequeños detalles ni los logros conjuntos.

Familia y vida lejos de Hollywood

Pataky y Hemsworth eligieron criar a sus hijos en Australia, lejos del foco de Hollywood, priorizando la privacidad y la tranquilidad (Instagram/Elsa Pataky)

La historia entre Pataky y Hemsworth comenzó en 2010 y pocos meses después se casaron en una ceremonia íntima en Indonesia. Juntos criaron a India Rose y a los mellizos Tristan y Sasha en Byron Bay, Australia. Decidieron alejarse del ruido de Hollywood y enfocarse en la vida familiar, apostando por un entorno más natural y sencillo para sus hijos.

En los eventos públicos, la familia suele proyectar una imagen de unidad. Mientras los mellizos aparecieron junto a sus padres en diferentes ocasiones, India Rose mantiene mayor discreción, aunque ya participó en una película de Hemsworth.

Este entorno les permitió construir una rutina familiar donde la privacidad y la tranquilidad son prioritarias, rompiendo así con la exposición habitual en la industria del entretenimiento.

Desafíos y lecciones de maternidad

La maternidad, el equilibrio entre lo profesional y lo personal, y la comunicación abierta son claves en la vida de Elsa Pataky (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pataky abordó también su experiencia como madre, destacando lo complicado que es equilibrar lo profesional y lo personal. Mostró su admiración por otras madres y reconoció que no siempre tiene todas las respuestas, pero procura ofrecer a sus hijos un entorno de amor y autenticidad. “Siempre intenté dar lo mejor de mí, aunque cometa errores y no tenga todas las respuestas”.

Expresó su deseo de que sus hijos comprendan el valor del esfuerzo y la importancia de contar con el apoyo en casa.

El aprendizaje y la mejora constante forman parte de las lecciones que quiere transmitirles. Señaló que la comunicación abierta y la confianza son bases para que sus hijos afronten los desafíos de la vida con seguridad y optimismo.

Una pareja estable y admirada

Elsa Pataky subraya que la vulnerabilidad y la admiración mutua fortalecen la relación de pareja (REUTERS/Andrew Kelly)

La actitud de la pareja les permitió consolidar una reputación de estabilidad poco habitual entre las celebridades. La elección de vivir en Australia, lejos de la presión mediática, les brindó privacidad y fortaleza como familia.

La sinceridad de Pataky en su diálogo con Elle aporta una visión cercana sobre los desafíos y logros de mantener una relación duradera en el mundo del espectáculo.

Para Elsa Pataky y Chris Hemsworth, el secreto no es la perfección, sino el empeño diario y la capacidad de reencontrarse constantemente para seguir juntos.

Esta apuesta firme por la vida familiar y la autenticidad los convirtió en una de las parejas más admiradas del ambiente artístico. La unidad y el compromiso mutuo son, para ellos, los pilares sobre los cuales construyeron y reforzaron su historia a lo largo de los años.

