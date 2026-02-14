Chris Hemsworth y Elsa Pataky revelan cómo crían a sus hijos lejos de Hollywood

La búsqueda de un equilibrio entre la familia y la pareja en la vida de Chris Hemsworth y Elsa Pataky

La pareja formada por Chris Hemsworth y Elsa Pataky ha compartido recientemente detalles poco habituales sobre su vida familiar: revelaron que la naturaleza y la vida al aire libre estructuran la rutina de crianza de sus tres hijos en Australia.

Según un reportaje de Hello! Magazine, ambos actores describieron cómo su residencia en una zona rural, lejos de la exposición mediática, ha definido el modo en que educan a India Rose, Sasha y Tristan.

En diálogo con Hello! Magazine, Hemsworth detalló que la familia posee “un terreno grande, una finca con caballos”, donde sus hijos suelen pasar el día surfeando, pescando y montando en motocicleta.

El actor enfatizó que tanto él como su esposa comparten estas actividades con los niños. “Nuestros hijos surfean, pescan y andan en moto todo el día. Y nosotros básicamente hacemos lo mismo”, afirmó el intérprete australiano, citado por el medio británico.

En ese sentido, Elsa Pataky subrayó que este entorno ha transformado la forma en que la familia convive y se relaciona. “Vivir inmersos en la naturaleza ha transformado la dinámica de nuestra familia”, aseguró la actriz española, según recogió Hello! Magazine.

La convivencia en este ambiente abierto ha fortalecido los lazos familiares y ha permitido que los niños crezcan en contacto directo con el entorno natural, lejos de la presión y la rutina urbana.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth decidieron mudarse con sus hijos a Australia (Instagram/Elsa Pataky)

Al referirse a los cambios que experimentan cuando deben viajar a la ciudad, Pataky reconoció que resulta un proceso exigente para los niños, acostumbrados a la libertad y el ritmo del campo.

“Cuando vamos a la ciudad es duro para nosotros como familia. Básicamente vivimos fuera, en contacto con la naturaleza todo el tiempo. Eso ayuda mucho, especialmente en la casa, con tres niños”, relató la actriz en la entrevista.

Esta preferencia por la vida rural responde, según la pareja, a la necesidad de mantener un ambiente donde la rutina y el entorno favorezcan el bienestar y la cohesión familiar.

Hemsworth también remarcó la importancia de mantener una vida simple y enfocada en lo esencial. Según el actor, la elección de vivir alejados de los centros urbanos les permite centrarse en lo que consideran prioritario: “Puedo centrarme en las cosas que importan: pasar tiempo con mis hijos, compartir con mi esposa y divertirnos”, declaró a Hello! Magazine.

Revelaron que la naturaleza y la vida al aire libre estructuran la rutina de crianza de sus tres hijos en Australia (Europa Press)

La pareja sostiene que uno de los pilares de su relación es reservar momentos exclusivos para ellos como pareja, más allá de la rutina familiar. “La clave ha sido reservar tiempo para nosotros como pareja, no solo para la familia”, explicó Hemsworth.

Esta distinción entre los espacios familiares y los de pareja resulta fundamental para mantener el equilibrio y la armonía en la convivencia, especialmente en un contexto donde la vida pública y privada pueden entrelazarse fácilmente.

Elsa Pataky profundizó sobre los desafíos que implica el matrimonio, especialmente cuando ambos desarrollan carreras internacionales.

La actriz destacó que el compromiso exige un trabajo constante y la disposición para aprender en los momentos difíciles. “El matrimonio necesita trabajo constante y aprender de los momentos difíciles”, reflexionó, según reprodujo el medio británico.

También subrayó que para preservar el vínculo es esencial conservar la curiosidad y disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas, elementos que considera vitales para la estabilidad y el crecimiento conjunto.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky eligen una residencia en una zona rural, lejos de la exposición mediática (The Grosby Group)

La familia considera que el crecimiento personal y la capacidad de adaptarse a las circunstancias son fundamentales para superar las etapas complejas.

El apoyo incondicional y la disposición para reencontrarse tras los obstáculos figuran entre los valores que, de acuerdo con lo compartido por la pareja a Hello! Magazine, les han permitido mantener su conexión a pesar de las exigencias y los retos propios de una vida poco convencional.

La experiencia de la pareja pone en relieve cómo la elección de un entorno rural y la priorización de la vida en la naturaleza influyen directamente en el modo en que sus hijos crecen y en la dinámica familiar.

El contacto permanente con el entorno, la atención a los vínculos personales y la búsqueda de un equilibrio entre la familia y la pareja marcan la vida cotidiana de esta familia, que ha optado por un estilo de vida alejado de los focos y centrado en lo esencial.