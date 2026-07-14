La Policía Nacional detecta la venta de una nueva droga “intensamente psicoactiva” en un falso club de fumadores de Madrid

Imagen de la droga WAX, elaborada a base de extracto de cannabis (Policía Nacional)

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desmantelado dos puntos de venta de droga en el distrito de San Blas-Canillejas y han detectado la comercialización de una sustancia poco habitual hasta ahora en España. Se trata del WAX, un extracto altamente concentrado de cannabis que destaca por su elevado contenido en THC y por sus efectos psicoactivos inmediatos. La operación concluyó con cinco detenidos y la incautación de distintas sustancias estupefacientes, además de una importante cantidad de este nuevo producto.

La investigación policial permitió descubrir que uno de los inmuebles funcionaba bajo la apariencia de una asociación de consumidores de cannabis. Sin embargo, las pesquisas revelaron que en realidad se utilizaba como punto de venta y distribución de drogas. Junto al local también se registró una vivienda anexa desde la que se suministraban sustancias a terceras personas.

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Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia del denominado WAX, una sustancia con textura similar a la cera que se comercializa en pequeñas cantidades y que puede alcanzar concentraciones de hasta el 90% de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. Según informó la Policía, sus efectos son prácticamente inmediatos y presentan una intensidad muy superior a la de otras formas habituales de consumo.

Durante la operación fueron intervenidos alrededor de 400 gramos de esta sustancia, cuyo valor en el mercado ilícito podría situarse en torno a los 30.000 euros. Aunque el WAX ya había sido detectado en otros países, su presencia continúa siendo poco frecuente en España, lo que convierte este decomiso en uno de los aspectos más relevantes de la investigación.

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Las pesquisas comenzaron el pasado mes de febrero, cuando los agentes detectaron un constante trasiego de personas en torno al establecimiento. Los clientes permanecían apenas unos minutos en el interior antes de abandonar el lugar o desplazarse a una vivienda cercana, un comportamiento que despertó las sospechas de los investigadores.

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional detiene a un atracador que se disfrazaba de anciano para robar en diferentes sucursales de Galicia. En el registro de su domicilio, encontraron una escopeta recortada, un rifle, varias armas cortas y dinero en efectivo.

Se presentaban como un club de fumadores

En una primera fase se comprobó que el establecimiento se presentaba como un club de fumadores de cannabis. No obstante, tras consultar el registro oficial de asociaciones, los agentes confirmaron que no existía ninguna entidad legalmente inscrita con esas características. Además, comprobaron que no se realizaban controles de acceso propios de este tipo de asociaciones, ya que las personas entraban y salían sin ser identificadas y sin acreditar la condición de socios.

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A partir de estos indicios, la Policía concluyó que el local era utilizado exclusivamente para la venta de drogas y para permitir su consumo en el interior. Según la investigación, desde ese punto también se abastecía la vivienda anexa, cuyos ocupantes almacenaban parte de las sustancias para distribuirlas posteriormente a otros compradores.

La fase definitiva de la operación se desarrolló el pasado 17 de junio con la entrada y registro simultáneo de ambos inmuebles. Durante el operativo los agentes localizaron aproximadamente dos kilogramos de marihuana, un kilogramo de hachís y los citados 400 gramos de WAX. Además, intervinieron dinero en efectivo fraccionado y diverso material destinado a la dosificación y distribución de las sustancias.

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Detenidos cuatro hombres y una mujer

Las autoridades se centraron en interceptar las comunicaciones de su entorno y vigilar a sus familiares, varios de los cuales se habían mudado directamente a España tras la huida del capo.

El registro también permitió comprobar cómo estaba organizado el establecimiento. El local disponía de varias habitaciones con funciones diferenciadas. En una de ellas se encontraba la recepción, donde un taquillero almacenaba distintas cantidades de marihuana y hachís preparadas para su venta. Otra estancia funcionaba como dispensario y fue precisamente en una nevera donde los agentes localizaron el WAX.

Junto a esta sustancia también se incautaron ocho recipientes con hachís, once botes de cristal que contenían cogollos de marihuana, 23 cigarrillos ya preparados para su consumo y otros productos relacionados con el cannabis, entre ellos gominolas y artículos de cosmética elaborados con derivados de esta planta.

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La investigación permitió determinar que varias personas desempeñaban funciones específicas para garantizar el funcionamiento del negocio. Algunos se encargaban del mantenimiento exterior del inmueble, mientras que otros controlaban la entrada de los clientes o los acompañaban a la salida para evitar sospechas. Esta estructura organizada llevó a los agentes a considerar que no se trataba de una actuación individual.

Como resultado del operativo fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, a quienes se atribuyen presuntos delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal. La Policía considera que el grupo mantenía una actividad perfectamente organizada para la distribución de distintas sustancias estupefacientes, utilizando la apariencia de una asociación cannábica como cobertura para desarrollar un negocio ilícito que ahora ha quedado desmantelado.

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