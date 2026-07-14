El dinero manda: el 61% de los españoles prioriza el salario al elegir una empresa frente a la conciliación y el ambiente laboral

Un trabajador en una oficina hablando por teléfono (Freepik)

El sueldo es el principal factor a la hora de aceptar un empleo en España. En un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre económica, el 61,1% de los profesionales sitúa el salario como el criterio más importante para elegir trabajar en una empresa, cinco puntos por encima de la media internacional. Esta es una de la conclusiones del informe Randstad Employer Brand Research, elaborado a partir de 166.000 entrevistas realizadas en 34 países.

El estudio incide en que los profesionales españoles dan un mayor peso a la retribución económica y mantienen una actitud más prudente ante la movilidad laboral que la media mundial.

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A nivel global, la histórica brecha entre el salario y conciliación casi ha desaparecido, el paquete retributivo sigue liderando como el factor más importante (56%), pero el equilibrio entre la vida laboral y la personal se sitúa tan solo a un punto de distancia, con un 55%. Este escenario contrasta con España, donde la conciliación cae a la tercera posición (56,6%), superada ligeramente por el peso de un buen ambiente de trabajo (57,1%).

Fuente: Randstad

La remuneración es la gran asignatura pendiente

El director general de Randstad Enterprise, Oriol Mas, considera que los datos evidencian una diferencia clara entre España y otros mercados: “Los datos reflejan que en España el factor económico no es un elemento más de negociación, sino la base indispensable sobre la que se construye la atracción de talento".

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Incide en que mientras que en el mercado internacional “vemos una equiparación casi exacta entre salario y conciliación, el profesional español sitúa la retribución cinco puntos por encima de la media global. Esto nos indica que, ante un contexto económico percibido con cautela, asegurar el poder adquisitivo prima sobre cualquier otro beneficio intangible”.

Paradójicamente, el mismo aspecto que más valoran los trabajadores es también el que peor califican de sus empresas. El informe subraya que la remuneración constituye la principal carencia de las organizaciones. Aunque el salario es el primer criterio para aceptar un empleo, cuando los profesionales evalúan a sus compañías actuales este factor desciende hasta el décimo puesto en España.

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Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid.

Más intención de cambiar de empleo que cambios reales

La distancia entre las expectativas salariales y la percepción real explica, en parte, el creciente interés por buscar nuevas oportunidades laborales, especialmente entre aquellos trabajadores que consideran que sus ingresos no evolucionan al mismo ritmo que el coste de la vida.

El estudio detecta un aumento de la intención de movilidad laboral en España. El 28% de los trabajadores afirma que planea cambiar de empresa durante los próximos seis meses, una proporción superior a la media internacional, situada en el 24%.

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Sin embargo, esa predisposición no se traduce con la misma intensidad en movimientos efectivos. Solo el 13% de los profesionales españoles cambió de empleo durante el último semestre, frente al 17% registrado a nivel mundial. Los datos apuntan a un trabajador dispuesto a explorar nuevas oportunidades, pero prudente a la hora de abandonar un puesto estable. La diferencia resulta aún más evidente al comparar España con mercados como Norteamérica, donde la rotación alcanza el 27%.

Fuente: Randstad

La Generación Z, la más dispuesta al cambio

Quienes sí muestran una mayor disposición a cambiar de empresa son los trabajadores más jóvenes. La Generación Z lidera este comportamiento tanto en España como en el resto del mundo.

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Tres de cada diez jóvenes prevén buscar un nuevo empleo a corto plazo y una parte significativa ya ha cambiado recientemente de organización. La falta de oportunidades de desarrollo profesional y la sensación de estancamiento aparecen como las principales razones que impulsan estas decisiones.

La flexibilidad gana peso, aunque el trabajo presencial domina

Junto al salario, la flexibilidad continúa consolidándose como uno de los factores más valorados por los trabajadores. A nivel internacional, el 39% asegura que rechazaría un empleo que no ofreciera opciones flexibles sobre el lugar de trabajo y el 36% afirma que abandonaría su empresa si tuviera que aumentar su presencia en la oficina.

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España reproduce prácticamente ese mismo comportamiento. El 36,56% de los profesionales asegura que dejaría su empleo si desaparecieran las opciones de flexibilidad, mientras que el 82,94% considera que la conciliación y el estilo de vida forman parte de sus prioridades laborales.

Pese a ello, el modelo presencial continúa siendo mayoritario en las empresas españolas. El 46,87% de los empleados trabaja exclusivamente desde la oficina, frente al 41% registrado en el conjunto de los países analizados. Esta diferencia refleja que el despliegue del trabajo híbrido y del teletrabajo avanza a un ritmo más lento que en otros mercados.

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