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Pedro Sánchez conoce en pleno desfile de la Fiesta Nacional de Francia la condena a su hermano David Sánchez: las cámaras le captan pendiente del móvil

La retransmisión oficial del acto captó al presidente del Gobierno consultando de forma reiterada su teléfono móvil justo cuando se hacía pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz

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Pedro Sánchez, pendiente del móvil durante el desfile por el Día Nacional de Francia en París, tras conocer la condena a su hermano.

Pedro Sánchez ha conocido este martes la sentencia que condena a su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa mientras asistía en París al desfile militar de la Fiesta Nacional de Francia. La coincidencia entre ambos acontecimientos ha quedado reflejada en la retransmisión oficial del acto. Cuando las cámaras han enfocado a los jefes de Estado y de Gobierno invitados por Emmanuel Macron, el presidente español aparecía con la cabeza agachada, consultando de forma reiterada su teléfono móvil, mientras el resto de dirigentes seguía el paso de las unidades militares.

La escena se ha producido cuando el desfile llevaba ya más de dos horas de desarrollo. Apenas unos instantes antes, la Audiencia Provincial de Badajoz había hecho pública la sentencia del conocido como ‘caso David Sánchez’, en la que condena al hermano del presidente a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa. La coincidencia temporal entre la difusión del fallo judicial y el momento en que la realización internacional enfocó a la tribuna de autoridades dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada.

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Una coincidencia en el principal acto de su viaje a París

La asistencia al desfile del 14 de julio constituía el acto central de la agenda de Pedro Sánchez en la capital francesa. Invitado por el presidente Emmanuel Macron, el jefe del Ejecutivo español compartía tribuna con una amplia representación de líderes europeos en una edición especialmente simbólica de la Fiesta Nacional francesa, marcada por la guerra en Ucrania y por el impulso que Francia pretende dar a la cooperación europea en materia de defensa.

Pedro Sánchez, pendiente del móvil durante el desfile por el Día Nacional de Francia en París, tras conocer la condena a su hermano.
Pedro Sánchez, pendiente del móvil durante el desfile por el Día Nacional de Francia en París, tras conocer la condena a su hermano.

La jornada llegaba después de que Sánchez participara el lunes en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, celebrada también en París. El desfile de este martes suponía el broche institucional a una visita en la que el presidente español ha coincidido con dirigentes de numerosos países europeos en un momento de especial relevancia para la política internacional.

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Sobre los Campos Elíseos desfilaban miles de militares, vehículos blindados, aeronaves y contingentes internacionales mientras la realización televisiva alternaba imágenes del recorrido con planos de la tribuna de autoridades. Fue precisamente en uno de esos planos cuando apareció Pedro Sánchez consultando su teléfono móvil.

La sentencia contra David Sánchez

La resolución hecha pública este martes pone fin al juicio celebrado por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. En los hechos probados, la Audiencia considera acreditado que entre el 10 y el 11 de octubre de 2016 varios responsables de la institución provincial decidieron crear un puesto de trabajo con el objetivo de que acabara siendo ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón, quien en ese momento carecía de un empleo estable. El tribunal añade, sin embargo, que no ha quedado acreditado que esa decisión respondiera a presiones ejercidas por el propio David Sánchez o por terceras personas vinculadas a él o a su hermano, Pedro Sánchez.

La sentencia también concluye que, una vez incorporado al puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios, David Sánchez fue dejando de desempeñar las funciones previstas en su contrato para centrarse progresivamente en el proyecto Ópera Joven, hasta el punto de que el tribunal considera acreditado que las tareas inicialmente asignadas dejaron de desarrollarse con normalidad.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, durante su declaración (EFE / Captura señal de la Audiencia Provincial de Badajoz)
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, durante su declaración (EFE / Captura señal de la Audiencia Provincial de Badajoz)

A partir de esa situación, la Audiencia sostiene que desde la Diputación se impulsó posteriormente una modificación del puesto de trabajo para adaptarlo a las funciones que realmente desempeñaba, sustituyendo la denominación de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios por la de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según el tribunal, esa modificación sirvió para dar apariencia de legalidad a una realidad distinta de la prevista inicialmente.

Como consecuencia de estos hechos, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz condena a David Sánchez como autor de un delito de prevaricación administrativa y le impone una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

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