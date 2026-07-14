Adif busca 1.531 trabajadores: estas son las plazas de empleo público, los perfiles demandados y cómo presentar la solicitud

Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Adif en la estación de Madrid-Puerta de Atocha.

Adif y Adif Alta Velocidad (Adif AV) han puesto en marcha una de las mayores ofertas de empleo público de los últimos años. Ambas entidades incorporarán un total de 1.531 nuevos profesionales a través de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, una convocatoria que supone el mayor proceso de contratación desde 2021 y que refuerza la estrategia de renovación de la plantilla en plena transformación del sistema ferroviario español.

Las bases de la convocatoria, publicadas tras su anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya pueden consultarse en las páginas web de Adif y Adif AV. El plazo para presentar solicitudes comienza este 15 de julio y permanecerá abierto hasta el 4 de agosto, un periodo en el que miles de aspirantes podrán optar a alguna de las plazas distribuidas entre perfiles operativos, técnicos y cuadros de gestión.

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El grueso de la convocatoria corresponde a Adif, que incorporará 1.518 trabajadores, mientras que Adif Alta Velocidad sumará otros 13 profesionales. La oferta se enmarca dentro de la política de renovación impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para garantizar el relevo generacional en una empresa que afronta una profunda modernización de sus infraestructuras y servicios.

La mayoría de las plazas serán para personal operativo

El mayor volumen de contratación se concentra en el personal operativo. De las 1.531 plazas convocadas, 1.079, el 71% del total, están destinadas a este colectivo, considerado esencial para el funcionamiento diario de la red ferroviaria.

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Las vacantes abarcan más de una treintena de perfiles profesionales. Entre ellos figuran montadores eléctricos de instalaciones, ayudantes ferroviarios, oficiales de telecomunicaciones, administrativos, maquinistas y otros puestos vinculados directamente con la circulación ferroviaria y el mantenimiento de las infraestructuras.

A estas plazas se suman 311 puestos de cuadro técnico, equivalentes al 20% de la convocatoria, y 141 plazas para técnicos de la estructura de apoyo, de las que 128 corresponden a Adif y 13 a Adif AV. En estos grupos se buscan perfiles especializados en ingeniería, arquitectura, economía, derecho y otras disciplinas técnicas necesarias para afrontar los nuevos proyectos de inversión y digitalización de la compañía.

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Un plan para renovar casi toda la plantilla

La convocatoria forma parte del Plan Estratégico 2030, uno de los principales ejes de crecimiento de Adif durante esta década. El objetivo no se limita a cubrir necesidades inmediatas, sino que persigue garantizar el relevo generacional de una plantilla que afronta un elevado número de jubilaciones durante los próximos años.

Dentro del acuerdo alcanzado entre Adif y el Ministerio de Transportes el pasado mes de febrero, está previsto incorporar 2.400 trabajadores adicionales entre 2026 y 2030, con un ritmo aproximado de 480 nuevas plazas cada año.

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Estas incorporaciones se suman a las más de 8.000 plazas convocadas desde 2019, una cifra que permitirá renovar prácticamente la totalidad de la plantilla antes del final de la década. La empresa busca así asegurar la transmisión del conocimiento entre generaciones y disponer del capital humano necesario para responder al crecimiento de la alta velocidad, la modernización tecnológica y el incremento del tráfico ferroviario.

Formación desde el primer día

Uno de los elementos diferenciales del proceso es el programa formativo diseñado para los nuevos empleados. Todos los profesionales que acceden mediante la Oferta de Empleo Público reciben un itinerario de bienvenida adaptado al puesto que desempeñarán y continúan ampliando su formación durante toda su carrera profesional.

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Actualmente, Adif ya desarrolla la formación de los técnicos y cuadros técnicos incorporados mediante la OEP de 2025. Durante los meses de junio y julio participan en programas que combinan sesiones de acogida, formación específica y prácticas tuteladas dentro de las distintas dependencias de la empresa.

Además, la compañía prevé incorporar a partir de octubre de 2026 a 1.031 trabajadores de personal operativo procedentes de esa convocatoria anterior, una vez finalicen los procesos de habilitación necesarios para desempeñar funciones relacionadas con la circulación ferroviaria y el mantenimiento de la red.

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