Didier Deschamps introduce dos cambios en la alineación de Francia: Tchouaméni y Barcola de titulares

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps (Reuters/James Lang)

Francia y España convergen en las semifinales del Mundial 2026. Dos viejas conocidas, con un objetivo común: el pase a la gran final. Les Bleus se presentan a la cita ante la selección española con un pleno de victorias y una ofensiva con hambre de gol. 16 tantos llevan hasta la fecha, con un Mbappé enchufado, un Olise brillante y un Dembélé de tapado, pero con alma de ejecutor. A ellos les acompaña un equipo organizado, que tiene claro cuales son sus mejores armas, o mejor dicho quienes. Para el duelo ante España, Didier Deschamps tiene claro cuál es el once con el doblegar al rival.

Francia llega a la semifinal del Mundial con la superioridad que solo un pleno de victorias puede darte. El recorrido de los de Didier Deschamps ha estado marcado por una actuación y una solidez que no admite reproches. Su puesta en escena les vale la etiqueta de favorita, que intentaban quitarse justo ante del duelo ante España, pero que nadie puede negarle. Ahora, afrontan una final anticipada ante La Roja. Un duelo a muerte. Por el todo o la nada. Un partido que solo admite un resultado y donde los sueños de todo un país están en juego.

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La alineación para el partido de semifinales ante España es Mike Maignan, defendiendo la portería; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Digne; para frenar el ataque español; Tchouaméni, Rabiot, Olise, creando y construyendo con el balón; Dembélé, Barcola , Mbappé; como killers amenazando la portería de Unai Simón. Las dos grandes novedades del once de Francia son Tchouaméni y Barcola, que entran para ocupar el lugar Doué y Koné.

El jugador francés Aurelien Tchouameni (Reuters/Vincent Carchietta)

Tchouaméni de titular

El centrocampista del Real Madrid, había sido baja durante los dos últimos partido por una lesión muscular que sufrió durante una sesión de entrenamiento. Koné fue el elegido por Didier Deschamps para ocupar su posición y no falló. El futbolista de la Roma brindó una actuación impecable. Sin embargo, la experiencia de Tchouaméni pesa más para el seleccionador a la hora de decantarse por uno de los dos.

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En compañía de Adrien Rabiot, quien ha sostenido un nivel muy alto durante todo el torneo, Tchouaméni conforma un doble pivote cuya coordinación resulta fundamental para el funcionamiento del equipo. La tendencia de Tchouaméni a posicionarse unos metros por detrás de su compañero le permite ofrecer cobertura y equilibrio en el centro del campo, asumiendo responsabilidades defensivas y liberando a Rabiot para que pueda intervenir con mayor frecuencia en las jugadas de ataque y aprovechar su llegada al área rival. El hecho de que Tchouaméni mantenga esa posición retrasada no solo brinda seguridad en la recuperación del balón, sino que también optimiza el despliegue ofensivo de Francia.

Esta disposición táctica permite que el centrocampista del Milan tenga más libertad para sumarse a los avances y contribuir con su capacidad para romper líneas y sorprender desde la segunda línea. El planteamiento adoptado por el seleccionador francés admite cierto margen de riesgo en el equilibrio defensivo, ya que la vocación ofensiva de varios jugadores puede dejar espacios en el mediocampo. Tchouaméni, gracias a su capacidad para anticipar y su despliegue físico, se convierte en el elemento que sostiene esa apuesta, compensando los posibles desajustes y permitiendo que Francia mantenga un alto nivel de presión y presencia ofensiva sin descuidar la solidez en defensa.

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