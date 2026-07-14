Primera zancadilla a los Presupuestos de Sánchez: PP, Vox y Junts tumban la senda de déficit propuesta por el Gobierno

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026. Eduardo Parra / Europa Press

El Gobierno ha vuelto a chocar con la aritmética parlamentaria. PP, Vox y Junts han confirmado este martes su rechazo a la senda de estabilidad presupuestaria y a los objetivos de déficit para el periodo 2027-2029, un trámite imprescindible para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La suma de estas tres formaciones alcanza la mayoría absoluta en el Congreso y convierte la votación en un nuevo revés para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que vuelve a evidenciar las dificultades para articular una mayoría estable.

El debate, celebrado en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, tenía un marcado carácter político. Aunque la aprobación de la senda de déficit no implica por sí sola la aprobación de los Presupuestos, sí constituye el punto de partida para su tramitación. Su rechazo deja al Gobierno en una posición incómoda justo cuando pretendía presentar las nuevas cuentas públicas tras el verano.

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La propuesta del Ejecutivo contemplaba reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas hasta el 1,8% del PIB en 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. La Administración General del Estado asumiría la mayor parte del esfuerzo, mientras que las comunidades autónomas dispondrían de un margen de déficit del 0,1%, equivalente a unos 5.849 millones de euros de capacidad fiscal adicional.

Un llamamiento sin efecto

El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió desde la tribuna del Congreso que la senda propuesta beneficia tanto a las autonomías como a los ayuntamientos y mejora la sostenibilidad de las finanzas públicas. Advirtió además de que, si el Congreso la rechazaba, los futuros Presupuestos tendrían que elaborarse con un marco fiscal más restrictivo para las comunidades autónomas, recoge Europa Press.

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Arcadi España apeló a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para evitar, en sus palabras, “debates estériles” y pidió respaldo a unas cuentas que, aseguró, son positivas para el conjunto del país. Sin embargo, su llamamiento apenas encontró eco fuera de los socios habituales del Ejecutivo.

El Partido Popular fue el primero en anunciar un rechazo frontal. El diputado José Vicente Marí Bosó calificó la propuesta de “trile” y sostuvo que el supuesto margen adicional concedido a las autonomías es, en realidad, irrealizable debido a las limitaciones que impone la regla de gasto. A su juicio, el Gobierno presenta una flexibilidad presupuestaria que luego las comunidades no podrán utilizar.

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Además, los populares acusaron al Ejecutivo de haber abandonado la disciplina fiscal durante la legislatura, de gobernar sin nuevos Presupuestos y de haber deteriorado la situación económica de millones de ciudadanos.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2027, que asciende a 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior.

Vox y Junts endurecen el bloqueo

Desde Vox, José María Figaredo fue igualmente contundente. “No cuenten con nosotros”, resumió desde la tribuna. El diputado reprochó al Gobierno que, desde su llegada al poder en 2018, solo haya conseguido aprobar tres Presupuestos y cuestionó el relato económico del Ejecutivo.

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La formación de Santiago Abascal sostuvo que, pese al aumento del gasto público, España continúa liderando indicadores como la pobreza infantil y aseguró que los salarios reales han perdido poder adquisitivo durante los últimos años.

Pero el voto que vuelve a resultar decisivo es el de Junts. El diputado Josep Maria Cruset rechazó la propuesta al considerar que perjudica claramente a Cataluña. Según los cálculos de la formación independentista, el reparto del margen de déficit entre las comunidades autónomas deja a Cataluña con una capacidad muy inferior a la que considera justa.

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Cruset fue más allá y calificó toda la tramitación presupuestaria de “teatro” y de “operación de marketing”. A su juicio, el Gobierno conoce de antemano que carece de apoyos suficientes para aprobar las cuentas públicas y utiliza este proceso únicamente para ganar tiempo y desviar la atención política.

El apoyo de los socios habituales

Frente al bloque del rechazo, el Gobierno mantuvo el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Coalición Canaria y el PNV. Sin embargo, esos apoyos no bastan para superar la mayoría que suman PP, Vox y Junts.

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La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, justificó el voto favorable argumentando que la propuesta del Ejecutivo constituye “la opción menos perjudicial”. A su juicio, una senda más restrictiva limitaría aún más la capacidad financiera de las comunidades autónomas.

No obstante, la diputada vasca lanzó una pregunta que resume el principal problema político del Ejecutivo: cómo pretende sacar adelante los Presupuestos si ni siquiera consigue reunir una mayoría para aprobar el primer paso de su tramitación. Sagastizabal criticó la falta de anticipación política del Gobierno y recordó que gobernar exige construir acuerdos antes de llevar las iniciativas al Parlamento.

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También desde Podemos llegaron críticas, aunque desde una posición diferente. Javier Sánchez Serna cuestionó que el Gobierno continúe presentando unos Presupuestos como “sociales” mientras incrementa el gasto militar y consideró que la iniciativa nace ya condenada al fracaso por la ausencia de apoyos suficientes.

La diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra / Europa Press

Las cuentas de 2027, en el aire

El rechazo a la senda de estabilidad no impide jurídicamente que el Gobierno continúe la tramitación de los Presupuestos, pero sí obliga a hacerlo bajo un marco fiscal más restrictivo y, sobre todo, vuelve a poner de manifiesto la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo.

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La votación evidencia además un escenario cada vez más complejo para el Gobierno, que necesita reconstruir una mayoría heterogénea en un Congreso donde cualquier discrepancia resulta determinante. La negativa de Junts, unida al rechazo de PP y Vox, convierte cada iniciativa económica de calado en una negociación de alto riesgo.

Con el calendario político avanzando hacia la presentación de las cuentas tras el verano, el Ejecutivo afronta ahora una doble tarea: encontrar una fórmula para salvar el procedimiento presupuestario y convencer a unos socios que, por el momento, parecen más dispuestos a marcar distancias que a facilitar la aprobación de las que deberían ser las primeras cuentas completas de 2027. El resultado de este primer pulso deja una conclusión difícil de ignorar: la batalla por los Presupuestos acaba de comenzar y el Gobierno parte, una vez más, con una mayoría insuficiente.