El municipio más rico de Galicia tiene una escultura de 8 metros del Che Guevara, la única en España: “Los fachas no tienen nada que hacer aquí”

Entrada al municipio de Oleiros, en A Coruña. (Europa Press)

En la rotonda del parque de Nirvana, junto a la playa de Bastiagueiro, una escultura de hierro y granito de ocho metros de altura con el rostro del guerrillero Ernesto Che Guevara recibe a quienes entran a Oleiros. Es la única estatua del Che que existe en España, y se alza en el municipio con la renta media más alta de Galicia y entre los más ricos del país. Esa doble condición -el monumento revolucionario y la prosperidad económica- define la singularidad de este concello costero de la provincia de A Coruña.

Oleiros encabeza el ranking de renta bruta media de Galicia con 47.098 euros anuales por declarante, según la estadística de la Agencia Tributaria. Esa cifra lo sitúa en el puesto 36 del ranking nacional de municipios de más de 1.000 habitantes, pero la distancia con respecto al más rico de España es considerable: en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, la renta bruta media es de 88.011 euros.

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Quien gobierna este municipio de casi 39.000 habitantes desde 2003 -y ya lo hizo entre 1985 y 1996- es Ángel García Seoane, conocido como ‘Gelo’, al frente de Alternativa dos Veciños, una agrupación independiente de izquierdas surgida del movimiento vecinal antifranquista de los años 70. Músico de profesión y declarado simpatizante de la revolución cubana, García Seoane obtiene en las elecciones municipales el respaldo masivo de vecinos que en las autonómicas y generales votan mayoritariamente al PP. El callejero del municipio incluye una avenida del Che Guevara, una rúa Simón Bolívar, una calle de Salvador Allende y un parque José Martí.

Puerto de Lorbé.

Un referéndum para retirarla

La estatua del Che fue inaugurada el 28 de junio de 2008 con la presencia de uno de los hijos del guerrillero y representantes de los consulados de Cuba y Venezuela. Su coste total ascendió a 182.432 euros, sufragados íntegramente por las arcas municipales. La escultura, diseñada por el artista cubano Juan Quintanilla a partir de la célebre fotografía Guerrillero heroico de Alberto Korda, fue fabricada en un taller de Arteixo y tiene una base de granito gris de Mondariz. El día de la inauguración, una decena de personas increpó al alcalde con pancartas y referencias a las ejecuciones ordenadas por Guevara durante la revolución cubana. García Seoane respondió: “Los fachas no tienen nada que hacer aquí”.

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La polémica no se apagó con los años. Los servicios de limpieza municipales han tenido que actuar en varias ocasiones para borrar pintadas sobre la escultura -con mensajes como “asesino” o “fuera”-. En 2021, una encuesta local arrojó que el 64% de los participantes prefería retirar el monumento. A pesar de ello, la estatua permanece en su emplazamiento original. Un partido local, Soberanía Ciudadana, ha convertido su retirada en el eje de su programa electoral.

Más allá de esa controversia, Oleiros presenta un perfil urbanístico que sus gestores describen como modélico. Bajo la gestión de Alternativa dos Veciños, el municipio ha aprobado tres planes generales de ordenación urbana, un caso único en Galicia, que prohíben construir en la costa y limitan la altura de los edificios a dos plantas en la mayor parte del territorio, con excepciones de hasta tres en las zonas más urbanas. El alcalde ha explicado que la mayoría de los residentes de alta renta no son grandes empresarios, sino “profesionales liberales, ingenieros, médicos, abogados, que vienen por la alta calidad de los servicios, de la protección paisajística, de la educación pública”, según ha declarado en distintas ocasiones.

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Pazo de Xaz.

Vivienda social y aprobado generalizado

El resultado es un municipio de baja densidad donde conviven urbanizaciones de adosados con piscina y chalés de diseño junto a construcciones tradicionales de piedra con huerta. Desde 1979, el ayuntamiento ha pasado de ser propietario de tres inmuebles a gestionar 148 edificios y 1,2 millones de metros cuadrados de parques públicos y zonas verdes. La oferta de servicios incluye diez bibliotecas, quince centros sociales y culturales, siete polideportivos descubiertos, once instalaciones deportivas cubiertas y tres auditorios, según datos del propio ayuntamiento. Tiene además el mayor índice de vivienda social por habitante de toda Galicia, lo que contrasta con el perfil de alta renta de su población.

Su población ha crecido sin pausa: de los 15.039 habitantes del censo de 1981 a los casi 39.000 actuales, según el INE, lo que supone multiplicar por dos y medio la cifra en cuatro décadas. Ese crecimiento responde en buena medida a la llegada de familias procedentes de A Coruña, atraídas por la calidad urbanística y la proximidad a la ciudad, de la que Oleiros es municipio limítrofe. El municipio cuenta con varias playas con Bandera Azul -Santa Cristina, Bastiagueiro, Mera y Espiñeiro- y una red de paseos marítimos y carriles bici que recorre gran parte de su litoral.

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En la encuesta de satisfacción municipal más reciente, realizada en 2025, los servicios del ayuntamiento obtuvieron una valoración media de 7,5 sobre 10, con las notas más altas para las casas de préstamo de libros, las escuelas artísticas y los programas para mayores. Las principales quejas de los vecinos se concentran en el transporte público, los atascos de tráfico y los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas. El presupuesto municipal para 2025 ascendió a 47,8 millones de euros, cuatro millones más que el ejercicio anterior.