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Lamine Yamal calienta el partido ante Francia con sus publicaciones en redes sociales: la victoria española en la Eurocopa 2024 y la Nations League ante Les Bleus

Este martes la selección española y la francesa se juegan el pase a la final del Mundial 2026

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El jugador español Lamine Yamal (REUTERS/Hannah Mckay)
El jugador español Lamine Yamal (REUTERS/Hannah Mckay)

Tres horas antes de que comenzara el partido Lamine Yamal ya calentaba el duelo con sus publicaciones en Instagram. El joven español conoce bien a la selección francesa. Se ha enfrentado a ellos en dos semifinales y las dos se han saldado con victoria española y con los goles del azulgrana. Es precisamente eso lo que ha compartido en sus redes sociales. Ahora, se vuelven a ver las caras en las semifinales del Mundial 2026, donde se jugarán el pase a la gran final del torneo.

En Francia existe plena conciencia sobre el desafío que representa enfrentarse a Lamine Yamal como rival. La reciente historia entre la selección española y la francesa lo ilustra con claridad. En los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el joven jugador del Barcelona ha sido determinante al marcar tres goles y contribuir de manera decisiva en sendas victorias para La Roja. El primer duelo relevante se produjo en las semifinales de la Eurocopa 2024, donde el combinado francés comenzó el partido con ventaja tras un gol de Kolo Muani.

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Sin embargo, la reacción de Lamine Yamal fue inmediata. Con un disparo desde fuera del área, igualó el marcador y devolvió la esperanza a España. Poco después, Dani Olmo anotó el gol que selló la victoria, permitiendo a España avanzar a la final. Aquel encuentro significó mucho más que un triunfo: supuso la confirmación de Lamine Yamal como una de las figuras más destacadas del fútbol europeo. Su actuación no solo fue decisiva en el resultado, sino que también marcó un antes y un después en su carrera profesional.

La publicación de Instagram de Lamine Yamal (Instagram)
La publicación de Instagram de Lamine Yamal (Instagram)

El partido de la Nations League

El siguiente capítulo de esta rivalidad se escribió en la Nations League, competición en la que ambos equipos volvieron a encontrarse. En esa ocasión, el partido terminó con un marcador espectacular de 5-4 a favor de España. Lamine Yamal volvió a ser protagonista al firmar un doblete, demostrando una vez más su capacidad para desbordar defensas y su instinto goleador.

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La defensa francesa, pese a los intentos de neutralizarlo, no logró encontrar la fórmula para frenar al joven extremo, que se ha convertido en una de sus principales preocupaciones. Desde hace dos años, la selección francesa busca una solución para contener el impacto de Lamine Yamal cada vez que se cruzan en el terreno de juego. Ahora, con las semifinales del Mundial en el horizonte, Francia se enfrenta de nuevo al reto de frenar a un futbolista que ya ha demostrado su capacidad para decidir partidos importantes y marcar la diferencia en los momentos clave.

Ahora, España aspira a volver a registrar una victoria en la semifinal del Mundial 2026. Quieren seguir ampliando los últimos registros y Lamine Yamal se presenta como el arma español. Tiene la medida cogida a los franceses, ha visto portería ante ellos y tiene claro hacer daño por la banda. El partido, sin embargo, se presenta abierto, entre dos selecciones con estilos completamente diferentes, pero con un mismo objetivo: conseguir el pase a la gran final de la cita mundialista.

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