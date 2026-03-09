Viajes

Los castillos más impresionantes de Huelva perfectos para una escapada

Estas fortalezas descubren el rico patrimonio onubense que se esconde más allá de sus increíbles playas y preciosos pueblos

Vista de Almonaster La Real
Vista de Almonaster La Real

Huelva esconde entre sus paisajes mucho más que playas doradas y pueblos de pescadores. La provincia, cruce de caminos entre culturas, guarda un rico legado arquitectónico que se manifiesta en sus castillos y fortalezas, testigos de siglos de historia y de la lucha por el control de estas tierras fronterizas. Desde la costa hasta el corazón de la Sierra de Aracena, Huelva despliega un mapa de piedras centenarias que invitan a descubrir su pasado musulmán, cristiano y señorial.

Lejos del tópico de sol y playa, el viajero curioso encontrará en los castillos de Huelva una ruta fascinante por recintos amurallados, torres del homenaje, mezquitas y plazas fuertes que, aún hoy, vigilan pueblos blancos y horizontes de olivos y encinas. Estos siete castillos, repartidos por toda la provincia, convierten a Huelva en un destino imprescindible para los amantes del patrimonio y la historia medieval.

Castillo de Niebla

Uno de los grandes emblemas de Huelva es el castillo de Niebla, conocido también como castillo de los Guzmanes. De origen romano, su aspecto actual es fruto de reformas en el siglo XV y reconstrucciones posteriores a episodios como el terremoto de 1755 o la invasión francesa. El castillo, de grandes dimensiones, alberga estancias como la armería, la cámara de la Condesa y las mazmorras, hoy convertidas en museo de instrumentos de tortura. El conjunto se completa con un impresionante recinto amurallado islámico, puertas históricas y la Torre del Oro, que evocan el esplendor medieval de la ciudad.

Castillo de Cortegana

El castillo medieval de Cortegana
El castillo medieval de Cortegana es del siglo XIII. (Adobe Stock)

En lo alto de la localidad, el castillo de Cortegana domina la Sierra de Huelva desde el siglo XII. Su origen musulmán se percibe en la estructura defensiva, formada por una cerca, antemurales y el alcázar central. El interior sorprende por la amplitud de sus estancias, mientras que el exterior conserva un trazado sencillo, con patio de armas y robustas torres cuadradas y una circular, que refuerzan el carácter imponente de la fortaleza. Cortegana es parada obligada para entender el sistema defensivo de la sierra y la vida cotidiana entre murallas.

Castillo de los Zúñiga de Cartaya

Construido en el siglo XV por la Casa de Zúñiga para proteger Cartaya de los ataques berberiscos, el Castillo de Cartaya conserva su planta cuadrada, ángulos rectos y cuatro torres esquineras. Tras siglos de abandono y amenazas de demolición, fue restaurado en 1990, convirtiéndose en una de las fortalezas mejor conservadas de Huelva. Su historia está ligada a la defensa de la villa y al control de la desembocadura del Río Piedras.

Castillo de Santa Olalla del Cala

Santa Olalla de la Cala,
Santa Olalla de la Cala, en Huelva (Adobe Stock).

El castillo de Santa Olalla del Cala es uno de los mejores exponentes de las fortificaciones levantadas tras la reconquista para proteger la Vía de la Plata. Su estructura rectangular y alargada, de más de 130 metros, se caracteriza por almenas encapuchadas de estilo árabe y diez torres —seis rectangulares y cuatro semicirculares—. Destaca la torre del homenaje, situada en el centro de la muralla, y su imponente posición sobre un cerro junto a la iglesia de la Asunción. Es un ejemplo perfecto de la transición entre la arquitectura musulmana y bajomedieval andaluza.

Castillo de Moguer

Junto al Parque Natural de las Marismas del Odiel, el Castillo de Moguer atesora restos de una torre romana del siglo I y una estructura actual que data del periodo Taifa de Niebla. De planta cuadrada, conserva parte de sus murallas, un torreón y el antiguo aljibe. En el siglo XVIII, se construyó una bodega en su interior que hoy alberga la Oficina de Turismo de Moguer, fusionando patrimonio histórico y servicios para el visitante.

Fortificación de Almonaster la Real

Almonaster la Real es uno de los pueblos más pintorescos de Huelva, y parte de su encanto reside en su recinto amurallado y la mezquita rural mejor conservada de España, construida en el siglo IX. El conjunto monumental integra elementos romanos, califales y cristianos, con un patio y sala de oración de arcos andalusíes. La singular plaza de toros, de 200 años de antigüedad, se integra en el recinto, convirtiendo la visita en una experiencia única entre culturas y siglos.

Estos son algunos tesoros medievales en España

Castillo de Aracena

En el punto más alto de la villa se alza el castillo de Aracena, ejemplo magistral de la arquitectura árabe en la provincia. Construido en el siglo XIII, alberga en su entrada la iglesia prioral, mezcla de estilos gótico, mudéjar y barroco. El castillo fue clave hasta el siglo XVI, cuando perdió su función militar, pero aún conserva su torre mayor, patio de armas, aljibe y una vivienda andalusí. Bajo el cerro, la Gruta de las Maravillas añade un atractivo único a la visita.

