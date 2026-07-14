Cuidado con las multas de la baliza V16 este verano: la DGT intensifica los controles y millones de conductores aún no cumplen la norma

Una conductora colocando la baliza V16 en su vehículo (Europa Press)

El primer verano en el que la baliza V16 es obligatoria ha llegado acompañado de un mensaje claro de la Dirección General de Tráfico (DGT): ya no hay margen de tolerancia. Coincidiendo con el incremento de los desplazamientos por vacaciones, Tráfico ha puesto en marcha campañas específicas para comprobar que los vehículos llevan a bordo este dispositivo de emergencia homologado, que desde enero sustituyó definitivamente a los tradicionales triángulos.

El foco de los controles está puesto en un parque móvil de más de 30 millones de vehículos, aunque las estimaciones del sector apuntan a que cerca de la mitad todavía circula sin la baliza reglamentaria. Además de las sanciones económicas, la falta de este dispositivo puede tener consecuencias legales en caso de accidente, ya que una señalización incorrecta podría influir incluso en la responsabilidad civil del conductor.

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La advertencia la ha trasladado la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que asegura que la DGT ha confirmado el refuerzo de las inspecciones tanto a conductores particulares como a transportistas y profesionales del sector.

Hasta 80 euros de multa, y más si la baliza no es la correcta

La normativa no solo obliga a llevar una baliza V16, sino que exige que esté homologada y conectada con la plataforma DGT 3.0. No basta, por tanto, con disponer de cualquier dispositivo luminoso.

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Quienes circulen sin esta señal de emergencia se exponen a una infracción leve sancionada con multas de hasta 80 euros, una cantidad que se reduce a 40 euros si se abona dentro del periodo de pronto pago. En estos casos no se contempla la retirada de puntos del permiso de conducir. Sin embargo, la sanción puede ser superior cuando, en una situación de avería o accidente, el conductor utiliza una baliza que no está homologada o que no transmite correctamente la ubicación del vehículo. En esos supuestos, la multa puede alcanzar los 200 euros.

El endurecimiento de los controles coincide con una implantación todavía incompleta del sistema. Según los datos que maneja el sector, frente a los aproximadamente 32 millones de vehículos obligados a disponer de la V-16, únicamente se han comercializado entre 13 y 16 millones de unidades. En otras palabras, más de la mitad del parque móvil podría estar incumpliendo la normativa vigente.

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Una baliza V16 sobre el techo de un vehículo (Europa Press)

Para la DGT, el objetivo no es únicamente sancionar, sino acelerar la adaptación de los conductores a un sistema que pretende mejorar la seguridad en carretera y reducir uno de los riesgos más habituales cuando se produce una avería: el atropello de quienes abandonan el vehículo para colocar los triángulos de emergencia.

Precisamente por ese motivo, desde enero los triángulos dejaron de ser válidos como único sistema de señalización. La baliza V16 permite advertir de la presencia de un vehículo inmovilizado sin que el conductor tenga que exponerse al tráfico. El dispositivo emite una luz amarilla visible en 360 grados y, al mismo tiempo, envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 mediante su propia conectividad, sin necesidad de enlazarse con el teléfono móvil.

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Esa información puede incorporarse a los sistemas de gestión del tráfico y llegar tanto a los paneles informativos de las carreteras como a los navegadores utilizados por otros conductores. Por ello, Tráfico insiste en que únicamente son válidas las balizas incluidas en el listado oficial de dispositivos homologados.

El riesgo no termina con la multa

Fenadismer pone el acento en un aspecto que, a su juicio, muchos conductores desconocen. Más allá de la sanción administrativa, una señalización incorrecta puede tener consecuencias económicas mucho más importantes si se produce un accidente.

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La federación advierte de que, si un vehículo averiado permanece detenido en la vía sin activar la baliza reglamentaria y posteriormente es alcanzado por otro automóvil, las compañías aseguradoras podrían entender que el conductor incumplió sus obligaciones de señalización. Esa circunstancia podría traducirse en una atribución parcial de responsabilidad civil y obligarle a asumir parte de los costes o indemnizaciones derivados del siniestro.

Según la organización, tanto conductores profesionales como particulares podrían verse obligados a responder económicamente de su propio bolsillo por no haber utilizado correctamente el dispositivo exigido por la normativa.

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El director recuerda que en caso de avería o accidente, el no uso de la V16 puede llevar a sanciones.

Mientras tanto, el uso de la V-16 sigue creciendo. Los datos de la DGT reflejan que las activaciones han aumentado de forma muy significativa desde que comenzó su implantación. Si en octubre de 2025, cuando el sistema todavía era voluntario, apenas se registraron unas 6.300 activaciones, el pasado mes de junio la cifra rozó las 75.000, lo que equivale a más de 2.500 avisos diarios de vehículos averiados o accidentados.

Aun así, Tráfico considera que todavía quedan millones de conductores por adaptarse. El director general de la DGT, Pere Navarro, ha reconocido recientemente que aún queda una parte importante del parque móvil pendiente de incorporar la baliza y ha reiterado que se trata de un equipamiento obligatorio.

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