Viajes inolvidables para soñar: 5 destinos para visitar pospandemia

En busca de una inspiración de viaje muy necesaria, la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler entrevistó a cinco de sus editores para averiguar los lugares que habían marcado en el mapa

Si hay una forma de aliviar la monotonía de no poder viajar en este momento, es soñando con los días en que podamos volver a hacerlo. Para algunos de nosotros, es una fantasía tan simple como conducir unas horas para una reunión familiar largamente esperada; para otros, es volar al otro lado del mundo en busca de una experiencia completamente nueva, tal vez un viaje en tren transiberiano o un viaje por carretera a través del sur de Japón. En busca de una inspiración de viaje muy necesaria, la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler entrevistó a cinco de sus editores para averiguar los lugares que habían marcado en el mapa, tanto para finales de este año como para más adelante.

Un viaje por carretera por el sur de Japón

Kyushu, situada al sudoeste de la isla principal de Honshu, lo reúne todo a la vez: un clima templado, una naturaleza de un verde lujurioso, fuentes calientes y formaciones volcánicas con unas formas misteriosas (Shutterstock)

Ashlea Halpern, editora colaboradora de la revista y cofundadora de Minnevangelist, un sitio dedicado a todo lo relacionado con Minnesota, está planeando una aventura de un mes por el sur de Japón para el otoño de 2021, o cuando sea seguro visitarlo. “Será mi séptimo viaje a Japón, pero la primera vez que explore Kyushu más allá de Fukuoka, una ciudad de la que me enamoré hace cinco años mientras me sentaba codo con codo en un yatai (puesto de comida) del río Naka, con un tazón enorme de ramen tonkotsu cremoso y porcino”, asegura.

Con una licencia de conducir internacional, comenzará un viaje por carretera de dos semanas alrededor de la isla principal de Kyushu, donde planea caminar por la garganta de Takachiho en Miyazaki, disfrutar de los baños de arena calentados geotérmicamente de Ibusuki en Kagoshima, hacer kayak por la garganta de Soyo, correr a través del vertiginoso puente colgante Yume Otsurihashi en Oita y dormir como la realeza japonesa en la torreta Kaiju Yagura del castillo de Hirado en Nagasaki, que pronto se inaugurará.

“Después de devolver el coche de alquiler, saltaré al barranco de Shiratani Unsuikyo en Yakushima para explorar el encantador bosque de sugi (cedro japonés) musgoso que inspiró a la princesa Mononoke de Studio Ghibli y pasaré una semana comiendo goya champurū (melón amargo) y beni imo (batatas moradas) en Okinawa. Finalmente, terminaré el viaje con un exceso de playas blancas como la nieve y arrecifes de coral de colores del arco iris en las islas Yaeyama (Ishigaki, Iriomote y Taketomi), que están más cerca de Taiwán que de Tokio. Taketomi, en particular, es el hogar de una aldea Ryukyu bellamente conservada. Mi corazón se hincha ante la idea de explorar la isla en bicicleta, aunque algunos visitantes optan por desplazarse en un carro de búfalos de agua. Soñar con viajar así es lo que me mantiene en marcha”, sostiene.

Unas semanas de descanso en Grecia

La isla griega de Hidra, un oasis para los que sufren continuamente por la contaminación acústica, transporta al viajero a tiempos más tranquilos. Situada a tan solo dos horas de ferri de Atenas, esta perla del golfo Sarónico resiste estoicamente a las comodidades de la modernidad (Shutterstock)

“Mis deseos de viaje para 2021 tienen dos vertientes. En primer lugar, simplemente quiero viajar sola a algún lugar. Esencialmente no he pasado tiempo sola en cuarentena. Siempre me he sentido muy orgullosa de mi independencia, y me he encontrado fantaseando con vagar por la terminal del aeropuerto sola en las primeras horas del día, o aterrizar en un lugar desconocido lejos de casa con solo mi propio ingenio en quien confiar. Quiero beber un martini en el bar de un hotel, sin que me molesten, mientras leo mi libro, y salir para una cena omakase escandalosamente decadente para uno, solo porque puedo. Después de un año tan estremecedor, uno que probablemente nos haya cambiado a todos de maneras que ni siquiera conocemos todavía, quiero tener la oportunidad de conocerme a mí misma nuevamente”, explica Lale Arikoglu, editor senior del apartado de Lifestyle de CNT.

Sin embargo, cuando se trata de un gran viaje internacional, Arikoglu subraya que quiere compartir esa experiencia con tantas personas como sea posible. No ha visto a su familia en más de un año, el tiempo más largo que ha estado separado de ellos, y por eso ha comenzado a tramar un plan para reunirse con todos en Grecia durante algunas semanas. Sí, semanas, porque el 2020 le enseñó que los días de vacaciones deben usarse, no desperdiciarse. “Hay una magnífica franja de islas para elegir, pero es la montañosa Hidra la que me llama en este momento. Pasé unos días allí en 2017, me embarqué en un viaje a Atenas, y proporcionó el contrapunto perfecto al caos magnético de la capital. Las mañanas consistían en caminatas serpenteantes a lo largo de la costa; los almuerzos significaban comer mi peso en mariscos frescos; las tardes no requerían más que un vago ir y venir entre tomar sol y sumergirse en el mar. Quiero volver porque, como todos, necesito desesperadamente unas vacaciones que me lleven más allá de las cuatro paredes de mi apartamento. Pero en última instancia, es porque la perspectiva de ver la puesta de sol en un lugar hermoso, con las personas que más amo, se siente como un lujo que nunca volveré a dar por sentado”, dice.

Un viaje sin responsabilidades

"Al mirar hacia el futuro para futuros viajes, quiero abrazar la libertad de poder moverme, y me entusiasma la idea de ponerme en las manos hospitalarias de otra persona" (Shutterstock)

Cuando Stephanie Wu, directora de artículos de la revista de viajes, piensa a dónde quiere ir a continuación, la respuesta honesta está “en cualquier lugar”. “Después de la quietud del año pasado, el destino me importa menos que experimentar la alegría de viajar una vez más. En 2020, hice viajes más cortos que capturaron la emoción de estar en un lugar nuevo, y un viaje de larga distancia a casa en Taiwán, un lugar que ha contenido en gran medida COVID-19. Pero a lo largo del año, la ansiedad generalizada de vivir una pandemia ha influido en cada movimiento”, asevera la especialista.

Al mirar hacia el futuro, Wu quiere abrazar la libertad de poder moverse, y le entusiasma la idea de ponerse en las manos hospitalarias de otra persona. “Gran parte del 2020 se trató de ser autosuficiente -agrega-, pero cuando viajo me encanta que me cuiden en la mayor medida posible. Lo que anhelo, sobre todo, y en lo que sobresale la industria de la hospitalidad, es la conexión humana que se ha atenuado ligeramente por el distanciamiento social y el uso de máscaras”.

Por mucho que no pueda esperar para volar a una ciudad en la que nunca ha estado antes, hacer turismo hasta que le duelan los pies y estar rodeada de extraños en bares y restaurantes, su primera prioridad es simplemente dejar que alguien más se ocupe de ella. Para ella, “eso podría significar un resort de cinco estrellas en el sudeste asiático, con largos días de playa y restaurantes increíbles. Quizás sea un crucero donde puedo visitar una letanía de destinos sin preocuparme por la logística. O tal vez sea un viaje centrado en el bienestar a un lugar donde la atención se centra en reequilibrar las prioridades y escuchar al cuerpo. No puedo pensar en mejores vacaciones que dejarme ir y permitirme una vez más confiar en la amabilidad y generosidad de los profesionales para hacer lo que mejor saben hacer”.

Un viaje en tren épico por Rusia

Moscú es la capital de Rusia, el centro político, económico y cultural. La ciudad más poblada de Rusia y Europa. Para la mayoría de los rusos y extranjeros la capital rusa es la ciudad de grandes posibilidades (Shutterstock)

Uno de los primeros lugares que Betsy Blumenthal, editora asociada de la revista, espera visitar cuando podamos volver al mundo es Rusia, de donde son sus bisabuelos maternos. “Desde que tengo memoria, me ha interesado la historia del país, en particular del período prerrevolucionario, probablemente gracias a la película animada de 1997 Anastasia y los tomos de no ficción de Robert K. Massie. Estoy especialmente interesada en ver de primera mano todos los restos arquitectónicos de esa época. En San Petersburgo, están el Teatro Mariinsky, el Palacio de Invierno, el Museo Estatal del Hermitage y la Fortaleza de Pedro y Pablo, y en Moscú, el Kremlin, la Catedral de San Basilio y el Teatro Bolshoi, y eso es solo por nombrar algunos. Descomunales y a menudo de colores pastel, los edificios poseen una cualidad especial, de ser a la vez imponentes y, sin embargo, absolutamente encantadores”, reconoce.

El giro especial es que le gustaría ver todos estos lugares, y muchos más, en tren. A principios de este año, Blumenthal trabajó en una historia con un fotógrafo que había tomado el ferrocarril Transiberiano por la mayor parte de Rusia, conociendo a los lugareños y viendo los lugares de interés, incluido el lago Baikal y la remota ciudad de Novosibirsk, en el camino. “Es un medio de transporte que no había considerado anteriormente, pero cuanto más lo pienso, más sentido tiene: combinaría mi deseo desesperado de estar rodeado de gente después de refugiarme en mi apartamento de Nueva Jersey con el capacidad para cubrir grandes extensiones de terreno. La experiencia, como él la describió, fue íntima: se hizo amigo de personas de toda Rusia, con algunas de las cuales continúa intercambiando mensajes de WhatsApp. Cumpliría una de las cosas que más extraño de los viajes: la capacidad de llegar a las raíces de un lugar conociendo a las personas que viven allí, instalándose en su forma de vida y sus costumbres hasta que olvidarse de la propia”.

Una reunión familiar en el norte del estado de Nueva York

A diferencia del área metropolitana de Nueva York, Upstate New York contiene vastas áreas de tierra rural (Shutterstock)

Al menos una docena de veces al día, Lauren DeCarlo, directora de proyectos estratégicos de CNT, comienza una oración con: “No puedo esperar a que...”. A veces está dirigida a su esposo, pero más a menudo a nadie en particular. Por lo general, se lo murmura a la hora de la cena mientras saca una sartén para preparar lo que se siente como su milésima cena consecutiva en casa desde que el COVID-19 causó estragos en Nueva York en marzo pasado. “‘No puedo esperar a que podamos reunirnos con amigos para una cena tardía en el restaurante más ruidoso y concurrido de la ciudad’. O en las frías mañanas de los sábados, mientras diseñamos estrategias para mantener a nuestro hijo de cuatro años ocupado durante las próximas 10 horas: ‘No puedo esperar a que podamos tirarnos en la playa, solos los dos, a leer y a dormir una siesta y consumir nada más que margaritas y ceviche’. Mi hijo tiene su propio mantra, aunque sus anhelos son realmente bastante simples: ‘Cuando el virus se acabe, ¿podemos cenar en casa de la abuela?’ preguntará, o ‘¿ir a los paseos en Coney Island?’”, afirma.

Y añade: “No hace falta decir que hay muchas fantasías sobre dónde nos gustaría estar a todos cuando en realidad podemos estar en otro lugar. La ironía es que, a pesar de todas esas ensoñaciones, nuestro primer viaje será un viaje de cuatro horas desde casa, en el norte del estado de Nueva York. Mis padres están celebrando su 50 aniversario este verano y han invitado a mi familia y a las familias de mis dos hermanas a un complejo en un lago durante cinco noches”.

Este viaje se siente como el aterrizaje suave que para DeCarlo requiere “la vuelta”. “Pienso en las cenas de horas que tendremos, la mesa llena de botellas de vino vacías, y cómo nos reiremos hasta llorar y tocar discos y compartir historias hasta que alguien inevitablemente se dé cuenta de la hora, escandalizado de que lo hayamos logrado. Y cómo los niños se apresuran a cenar para poder salir corriendo a jugar y finalmente quedarse dormidos con el estómago lleno, apilados en sus camas, emocionados de tener la pijamada más épica con sus primos en lugar de otro Zoom. La playa puede esperar. Lo mismo ocurre con un viaje solo conmigo y con mi esposo. Pero darle las buenas noches a mis padres simplemente no puede”, concluye.

SEGUÍ LEYENDO:

Una isla remota irlandesa busca a dos personas para administrar sus casas de huéspedes y su cafetería

Las cinco razones que vuelven a Colombia el destino ideal para visitar en la era post Covid

Las 10 ciudades más caras del mundo para vivir tras la pandemia del COVID-19