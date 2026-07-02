El pueblo de Álava que es el refugio de Unai Simón: se crió entre montañas y es la puerta de acceso al mayor parque natural del País Vasco

Murguía es un pequeño pueblo del municipio de Zuia, en Álava, donde se crio Unai Simón. (Montaje de Infobae)

España se enfrenta este jueves a Austria para hacerse con un puesto en octavos del Mundial tras pasar primera de la fase de grupos. Aunque, antes de que comience cada partido, es habitual que haya dudas sobre quién será el jugador elegido por Luis de la Fuente para ciertas posiciones, hay un futbolista que es un fijo en la selección española: Unai Simón. El portero del Athletic Club atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional y, a pesar de que el fútbol le ha llevado a vivir en Bilbao, lo cierto es que sus orígenes se encuentran en Murguía, un pequeño pueblo del municipio de Zuia, en Álava. Además de ser la puerta de acceso al mayor parque natural del País Vasco, es su gran refugio.

Unai Simón mantiene un fuerte lazo con Murguía, el pequeño pueblo alavés donde nació hace 29 años. Aunque ha preferido siempre la discreción respecto a su vida privada, sigue vinculado a la localidad en la que comenzó a jugar al fútbol, primero en el A.D. Zuia y luego en el Aurrera de Vitoria, antes de llegar a la cantera del Athletic. A pesar de su experiencia en grandes estadios, sus raíces están en una comunidad situada a 20 kilómetros de Vitoria.

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Murguía, principal núcleo del valle de Zuia, destaca no solo por su patrimonio arquitectónico, como la Torre de San Martín, la iglesia de San Miguel Arcángel y varios palacetes, sino también por su entorno natural y su cercanía al Parque Natural de Gorbea. La localidad ofrece un entorno privilegiado y conserva el carácter de sus orígenes medievales, elementos que han acompañado a Simón desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su carrera profesional en Bilbao.

Conectado con uno de los lugares clave del País Vasco: el Parque Natural de Gorbea

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

El Parque Natural de Gorbea se ha consolidado como uno de los principales atractivos del entorno de Murguía. Este toma su nombre de la cumbre de 1.482 metros que separa las provincias de Álava y Vizcaya, convirtiéndose en un referente tanto natural como geográfico en el País Vasco. El área destaca por la variedad de paisajes, desde formaciones rocosas y pastizales hasta extensos hayedos y robledales, todo sobre un terreno kárstico que alberga cerca de 500 cavidades según la información de Turismo de Euskadi.

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Uno de los puntos más emblemáticos dentro del parque es la cascada de Gujuli, donde el río Jaundía se precipita desde más de 100 metros de altura. La primavera y el otoño son los momentos ideales para visitar este paraje, ya que el caudal del agua alcanza su mayor esplendor, creando un espectáculo natural de gran atractivo para locales y visitantes. Un mirador, al que se accede por un sendero sencillo, permite contemplar de cerca la caída de agua y el entorno que la rodea.

Este entorno natural no solo realza el valor paisajístico de la zona, sino que también contribuye a la identidad de Murguía y sus alrededores, ofreciendo rutas, espacios de esparcimiento y elementos patrimoniales que refuerzan la relación de la población local con el medio ambiente y la montaña vasca.

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Calles repletas de historia, palacetes y una cascada: qué ver en Murguía

La cascada de Gujuli se encuentra en pleno Parque Natural de Gorbea. (Shutterstock)

Murguía, situada a unos 20 kilómetros de Vitoria-Gasteiz y a poco más de 40 minutos de Bilbao, es la localidad más importante del valle de Zuia y uno de los principales accesos al Parque Natural del Gorbea, el mayor espacio protegido del País Vasco. Sus calles y plazas, junto a edificios como la iglesia de San Miguel Arcángel, el ayuntamiento y varios palacetes históricos, forman el centro de la vida local y reflejan la evolución del pueblo desde la Edad Media hasta convertirse en un referente de la comarca.

Entre sus elementos patrimoniales destacan la torre de San Martín, el convento de las carmelitas descalzas y antiguos colegios de gran valor arquitectónico. El Museo de la Casa Oregi ofrece una visión cercana al mundo de la apicultura, mostrando el proceso de producción de miel típico de la zona del Gorbea. El jardín de Villa Jesusa, con araucarias y secuoyas, y la ermita de Jugatxi, del siglo XIII y rodeada de bosque, completan el recorrido por los principales rincones históricos y naturales de Murguía.

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Para quienes desean disfrutar con tranquilidad de este entorno, La Casa del Patrón es una opción habitual para alojarse y probar la gastronomía local, incluidos pintxos reconocidos y vinos de la Rioja Alavesa. El Zuia Plaza Kafe, ubicado en la plaza del Ayuntamiento, es también un punto de encuentro popular entre vecinos y visitantes, consolidando la oferta de servicios y hospitalidad de la localidad.

Cómo llegar a Murguía

Murguía se encuentra a unos 20 kilómetros de Vitoria-Gasteiz y a unos 45 kilómetros de Bilbao, lo que la convierte en un destino accesible tanto en vehículo privado como en transporte público.

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Desde Vitoria-Gasteiz, el trayecto en coche por la carretera N-622 lleva aproximadamente 20 minutos. También existen líneas regulares de autobús que conectan la capital alavesa con Murguía, con varias frecuencias diarias. Desde Bilbao, la opción más rápida es tomar la autopista AP-68 hasta la salida hacia la N-622, con un tiempo estimado de viaje de unos 40 minutos. Además, varias líneas de autobús cubren el trayecto entre Bilbao y Murguía, facilitando el acceso sin necesidad de vehículo propio.