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El incendio de Les Gavarres (Girona) ya ha calcinado 2.200 hectáreas y mantiene confinadas a 12.000 personas de siete municipios

Este sábado trabajan en la extinción unas 600 personas, de las que 440 son bomberos, otras 100 soldados de la UME y el resto agentes de defensa forestal y agricultores

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Bomberos trabajan en uno de los focos del incendio en la localidad de Calonge este sábado tras el incendio forestal que comenzó ayer en La Bisbal de l'Empordà
Bomberos trabajan en uno de los focos del incendio en la localidad de Calonge este sábado tras el incendio forestal que comenzó ayer en La Bisbal de l'Empordà (Girona). (EFE/David Borrat)

Unos 500 efectivos han trabajado a lo largo de toda la noche de este sábado para frenar el avance del incendio desatado la tarde del viernes en La Bisbal d’Empordà (Girona) y que amenaza con calcinar hasta 30.000 hectáreas en el macizo de Les Gavarres como consecuencia del viento. Hasta el momento, las estimaciones de los Agentes Rurales elevan las hectáreas quemadas a 2.200, siendo el 97% de ellas del espacio natural de Les Gavarres (2.128,97 forestales, 53,14 agrícolas, y 15,46 urbanas).

Además, el avance del fuego ha provocado también que unos 12.000 vecinos de siete municipios permanezcan confinados, habiendo alcanzado ya zonas habitadas. En concreto, las llamas han quemado una casa en una urbanización de Calonge i Sant Antoni y una masía, sin causar heridos. Durante los trabajos de extinción de esta mañana, los bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el 70% del flanco derecho del incendio, que se ha adentrado en el macizo de Les Gavarres, pero las previsiones meteorológicas complican esta tarde las tareas de extinción.

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De cara a la tarde del sábado, se espera que el viento, procedente del mar, amenace con propagar las llamas precisamente por el macizo de Les Gavarres, donde los bomberos creían tener casi todo el incendio estabilizado, y que le fuego avance en dirección a Girona. El inspector jefe de los Bomberos, David Borrell, ha explicado que el perímetro del flanco derecho del fuego es “muy irregular y mal quemado”, lo que dificulta mucho su extinción, sobre todo cuando entre la marinada. “La tarde será complicada”, ha vaticinado.

Hasta el centro de mando operativo de La Bisbal d’Empordà se ha trasladado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, donde ha anunciado el cierre de todo el espacio natural de Les Gavarres por el elevado riesgo de incendio, alentado por el aumento de las temperaturas debido a la ola de calor, que puede alargarse hasta el próximo miércoles. Illa ha pedido a la población extremar la precaución y a los vecinos de los siete municipios confinados que permanezcan en sus hogares. Además, la Consejería de Interior y Seguridad Pública, ha anunciado la activación del nivel 4 -el máximo- del Plan Alfa por peligro “extremo” de incendios en 20 municipios de las comarcas del Baix Empordà y el Gironès.

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“Por contraintuitivo que parezca es la forma de estar más seguros. El máximo riesgo se da cuando las personas se desplazan”, ha aseverado Illa, añadiendo que el gobierno autonómico “llegará al fondo” de la investigación sobre las causas del incendio, originado por un operario que utilizaba una radial al pie de la carretera y que trabaja para una empresa que el Departamento de Territorio tiene contratada para el mantenimiento de la red viaria.

Cobertura de las operaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército del Aire en la extinción de incendios forestales. El video muestra a un efectivo con equipo de protección aplicando agua directamente sobre llamas intensas en un bosque, en condiciones de baja visibilidad por la noche. Grandes focos de fuego y humo denso se extienden entre la vegetación. Una aeronave con ala amarilla y roja es vista en vuelo, con una vasta zona afectada por el humo bajo ella. Las imágenes corresponden a operativos de combate de fuegos en Girona y Portugal.

“Imprudencia grave” del operario detenido

Tras conocerse el origen del incendio, la Generalitat ha abierto un expediente informativo a la empresa donde trabaja el operario, quien fue detenido este viernes por los Mossos d’Esquadra y que está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial. El Departamento de Territorio ha recalcado que el uso de una sierra radial en una zona forestal con el nivel 3 del plan de riesgo de incendios activado “constituye un indicio de una posible imprudencia grave y de un eventual incumplimiento de las medidas de prevención de incendios vigentes”.

Por su parte, los más de cien niños que estaban de colonias y que se vieron este viernes sorprendidos por el incendio de La Bisbal d’Empordà han emprendido el camino de regreso a casa y ya no se encuentran en la zona del fuego, donde todavía quedan unos 18 vecinos desalojados de sus viviendas. Esta tarde, el presidente de la Generalitat se reunirá con los alcaldes de los municipios afectados para evaluar la evolución del incendio y estudiar si es necesario mantener, flexibilizar o ampliar las medidas adoptadas.

Además, la Generalitat ha informado de que este sábado el peligro de incendio forestal se mantiene elevado en los extremos de Cataluña, por la tramontana y la marinada. En concreto, hay 20 municipios con riesgo extremo de fuego, más de cien con peligro muy alto, y 491 con peligro alto.

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