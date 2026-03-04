El bonito pueblo marinero a 20 minutos de San Sebastián que es perfecto para una escapada: cuna de Blas de Lezo e increíbles monumentos

Pasaia, en País Vasco (Turismo Euskadi).

En el corazón del País Vasco, donde el mar y la montaña se funden con una intensidad única, los pueblos costeros despliegan un legado de historia y tradiciones que seduce a cualquier viajero. Sus villas cuentan con rincones únicos que se enclavan en increíbles paisajes y que han crecido al ritmo de la pesca, el comercio y la navegación, conservando un patrimonio arquitectónico y cultural que es reflejo de siglos de intercambio con Europa y el Atlántico. Entre estos enclaves de postal, Pasaia destaca por su autenticidad, su riqueza marinera y la belleza inigualable de su bahía recortada entre montes.

A escasos kilómetros de San Sebastián, la villa y puerto de Pasaia ofrece una síntesis perfecta del carácter vasco: naturaleza indómita, historia viva y una gastronomía que hunde sus raíces en el Cantábrico. Dividida en cuatro distritos, cada uno con su propio encanto, esta localidad invita a perderse entre callejuelas, miradores y muelles donde el tiempo parece detenerse, mientras las olas y las embarcaciones narran historias de navegantes, comerciantes y balleneros.

Una bahía de leyenda

La ría de Pasaia se abre paso entre los montes Ulía y Jaizkibel, creando un puerto natural de belleza salvaje y funcionalidad histórica. La villa se estructura en cuatro distritos: Pasai Donibane (San Juan), el más antiguo y pintoresco; Pasai San Pedro, con su animado muelle pesquero; Antxo, al sur, y Trintxerpe, entre San Pedro y San Sebastián. Cada uno aporta matices y atractivos, desde la arquitectura tradicional hasta el bullicio de la vida portuaria.

Además, el entorno invita a recorrer la bahía en barco o a pie, disfrutando de panorámicas espectaculares desde los senderos que serpentean por las laderas. La Ruta Talaia, que une Pasaia con Donostia o, en sentido contrario, con Hondarribia, es uno de los itinerarios más apreciados por senderistas y amantes de la naturaleza. Desde sus orígenes, Pasaia ha estado ligada al mar. Sus núcleos históricos, San Pedro y Donibane, nacieron como aldeas de pescadores, aprovechando el resguardo de la ría frente al bravo Cantábrico.

Pasaia, en País Vasco (Wikimedia).

Con el tiempo, la villa se convirtió en punto clave para el comercio marítimo, la industria pesquera y la construcción naval, participando en rutas con Europa y América. Aquí partieron balleneros hacia Terranova y de aquí zarpó el Marqués de Lafayette en 1777 hacia la independencia de Estados Unidos. La tradición pervive en espacios como Albaola – La Factoría Marítima Vasca, un museo-taller donde se restauran embarcaciones históricas y se construye la réplica de la nao San Juan, símbolo del pasado ballenero. La cultura marinera se respira también en el Mater, la última gran bonitera vasca de madera, hoy convertida en barco-museo.

Rincones con historia: qué ver en Pasaia

El casco histórico sorprende al visitante con sus casas renacentistas del siglo XVI alineadas a lo largo de una sola calle peatonal, encajadas entre la montaña y el mar. Aquí se suceden monumentos como la parroquia de San Juan Bautista, el Humilladero de la Piedad, la basílica del Cristo de la Bonanza, la ermita de Santa Ana y el palacio Arizabalo, actual ayuntamiento. Especial mención merece la casa donde residió Victor Hugo y las ruinas del castillo de Santa Isabel.

Frente a Donibane, en San Pedro, destacan la iglesia parroquial barroca, la casa natal del almirante Blas de Lezo y el cementerio con portadas románica y gótica. Los muelles y las casonas ribereñas completan una estampa única y, por si fuera poco, el territorio abrupto que rodea a la localidad regala vistas inolvidables gracias a sus miradores y caminos costeros. Uno de los símbolos del municipio es el Faro de la Plata, construido en 1855 sobre un acantilado de 150 metros, con aspecto de castillo almenado y rodeado de árboles. Aunque no puede visitarse por dentro, su entorno ofrece algunas de las mejores panorámicas del litoral vasco.

La bocana del puerto, custodiada por el Ulía y el Jaizkibel, marca el inicio de rutas marítimas y de senderismo. Recorrer la ría en barco, explorar el Mater o caminar hasta el faro son planes imprescindibles para entender la conexión de Pasaia con el Cantábrico.

Cómo llegar

Desde San Sebastián, el viaje es de alrededor de 20 minutos por la carretera GI-20. Por su parte, desde Pamplona, el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 15 minutos por las vías N-240-A y A-15.